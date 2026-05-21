Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Letadla se vrátí na hradecké nebe. Letiště umožní Aviatické pouti rozvoj

Tomáš Hejtmánek
  16:22
Už za týden se Hradec Králové opět stane pojmem mezi fanoušky letectví. Sedm let po poslední vojenské přehlídce CIAF a čtyři roky po pokusu obnovit dlouholetou tradici akcí Legendy nebes se lidé budou moci přijít podívat na Aviatickou pouť, která se kvůli vytížení pardubického letiště na poslední chvíli přestěhovala do Hradce.

Městu tak spadla do vínku přehlídka mezinárodního formátu, jakou diváci pamatují z přelomu milénia.

„Hradec Králové má dlouholetou tradici leteckých show. Jsme rádi, že na ni můžeme navázat. Je to příležitost, jak podpořit cestovní ruch a opět využít letiště,“ říká primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Zástupci Aviatické pouti, města a kraje ve čtvrtek podepsali memorandum, podle kterého má přehlídka v Hradci zůstat nejméně pět let.

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)
Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)
Zástupci Aviatické pouti, Hradce Králové a Královéhradeckého kraje podepsali memorandum, že přehlídka setrvá ve městě pět let. (21. května 2026)
Zástupci Aviatické pouti, Hradce Králové a Královéhradeckého kraje podepsali memorandum, že přehlídka setrvá ve městě pět let. (21. května 2026)
22 fotografií

Letošní 34. ročník pouti se koná o víkendu 30. a 31. května a nabídne přes čtyři desítky letounů. Rozpočet akce se pohybuje kolem 10 milionů korun. Kraj přispěje půl milionem a město dá 1,3 milionu. Obdobná podpora se očekává i v dalších letech.

„Spolupráce nám zajišťuje určitou stabilitu. Už nyní jsme na mezinárodní úrovni, ale můžeme jít mnohem dál. Umožní nám to i zdejší areál, který nabízí větší prostor a není tak svázaný s pravidly jako vojenské letiště v Pardubicích,“ upozorňuje předseda spolku Aviatická pouť Josef Piňos, že v Pardubicích přehlídku omezovaly požadavky armády.

Hradecké letiště pořadatelům poskytne srovnatelné zázemí. Podle ředitele Leteckých služeb Hradec Králové Pavla Rinda jde o druhé nejvytíženější regionální letiště v Česku, a má tak velmi profesionální tým. Odbaví dokonce více letů než Pardubice.

„Budeme dělat maximum, aby akce proběhla bezpečně a aby se tu diváci cítili komfortně,“ slibuje.

Typhoon, Šonka i loučení s L-39

„Na letošní Aviatické pouti přivítáme tři premiéry v České republice. Půjde o stíhací letoun německého letectva Eurofighter Typhoon, skupinovou akrobacii Box Trenér a Skandinavian Catwalk, což je dvouplošník, na jehož křídlech při akrobacii chodí dvě slečny oblečené jako kočky,“ popisuje ředitel letového programu Aviatické pouti Petr Kovačka.

Německé stíhačky se pořadatelům podařilo získat díky přímluvě české armády. Ta se představí průletem dvojice strojů JAS-39 Gripen a také přeletem transportního letounu CASA C-295M, ze kterého provedou výsadek vojenští parašutisté z 43. výsadkového praporu v Chrudimi.

Aviatická pouť láká na stíhačku Typhoon i Šonkovu akrobacii

Tahákem bude už tradiční vystoupení akrobatické skupiny Flying Bulls, která má sídlo v nedaleké Jaroměři, a největší hvězda českého letectví Martin Šonka. Někdejší šampion Red Bull Air Race se představí ve dvou vystoupeních. Jedno z nich absolvuje v akrobatickém speciálu Extra 300SR, na kterém předvádí neuvěřitelné obraty.

„Jeho show je vždy dechberoucí a precizní. Navíc divákům komentuje, co právě dělá, i když je zrovna v několikanásobném přetížení. Je to slyšet i na hlase. Přesto do toho dokáže dát takovou preciznost a přesnost jako málokdo,“ říká Jan Rudzinskyj z pořadatelského týmu, který zároveň vystupuje ve formaci Flying Bulls.

„Pro mě je pouť srdeční záležitostí. Chodím na ni od začátku a s pořadateli spolupracuji sedmnáct let. Od roku 2005 tady vystupuji,“ pokračuje.

Do Hradce přiletí z Kunětic také replika slavného Blériotu Jana Kašpara, který sám do Hradce Králové nikdy neletěl. Pardubické Centrum leteckého výcviku přiveze cvičný letoun L-39 C Albatros, který tu bude mít derniéru, protože ho nahrazuje novější model.

Pořadatelé očekávají za víkend více než 20 tisíc diváků. Takový nápor by však pro letiště, kde se konají i velké hudební festivaly, neměl představovat problém. Parkovat se bude jak od města, tak i na druhé straně areálu od Předměřic nad Labem. Letiště bude po oba dny otevřené od 9 do 18 hodin, letecké ukázky jsou v plánu od 12 do 17 hodin.

9. června 2025

Kromě letových ukázek je připravený i bohatý pozemní program. „Pro starší děti tu budou letecké simulátory včetně 3D brýlí, menší budou moci závodit s malými modely letadel. Soutěže pro děti nabídnou deset stanovišť s úkoly a především hodnotné ceny, které se budou losovat. Snažili jsme se vybrat i zajímavé gastro stánky a doplňkový sortiment,“ doplňuje Piňos.

Na ploše budou také ukázky armádní, policejní či hasičské techniky, výstava veteránů či klubů vojenské historie, kde vystoupí také dobová zpěvačka Ema Papšová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších nabízí neobyčejné scenérie

Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších (18. května 2026).

Labskou vodní nádrž ve Špindlerově Mlýně začali na začátku května vypouštět. Vodohospodáři z Povodí Labe toto známé krkonošské vodní dílo připravují na těžbu sedimentů. Kolemjdoucí se díky tomu mohou...

Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 20 milionů korun

V Nové Pace hoří baterie v kontejnerovém úložišti. (14. května 2026)

Hasiči vyjížděli ve čtvrtek odpoledne do Nové Paky na Jičínsku k požáru bateriového úložiště. Kvůli šíření toxických zplodin doporučili lidem v okolí Komenského ulice nevětrat. Přibližně po třech...

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

Soutěž na nové náměstí a bytový dům v Hradci vyhráli architekti z Barcelony

Vítězný návrh mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí...

Vítězem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové je sdružení španělských architektonických kanceláří Mach Office a Arame...

Na hřebenech Krkonoš chumelilo, Sněžka hlásí několik centimetrů nového sněhu

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1 415 metrů nad mořem nebo na Sněžce, vyplynulo ze záběrů webových kamer a...

Všichni Němci chtějí hlavně mír v Evropě a ti čeští jsou stejní jako my, říká publicista

Premium
Pěvecký soubor Die Adlergebirgler, Orlickohorští, u kostela v Neratově v roce...

Hradecký publicista Jiří Polák nejede na víkendové brněnské setkání Čechů a Němců s prázdnou. Jeho kniha Směli jsme zůstat, kritická sebereflexe česko-německých vztahů, se dočkala druhého doplněného...

21. května 2026

Letadla se vrátí na hradecké nebe. Letiště umožní Aviatické pouti rozvoj

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)

Už za týden se Hradec Králové opět stane pojmem mezi fanoušky letectví. Sedm let po poslední vojenské přehlídce CIAF a čtyři roky po pokusu obnovit dlouholetou tradici akcí Legendy nebes se lidé...

21. května 2026  16:22

Zloděj ukradl polovinu aleje, zmizely i dvoumetrové hrušně

Z aleje mezi Studnicí a Zblovem na Náchodsku přes noc někdo ukradl deset...

V noci na pondělí kdosi rozkradl alej stromů na Náchodsku. Od silnice mezi Studnicí a Zblovem zmizelo deset z 19 stromků, které místní zasázeli loni v listopadu. Některé byly i dvoumetrové. Zabývá se...

21. května 2026

Soutěž na nové náměstí a bytový dům v Hradci vyhráli architekti z Barcelony

Vítězný návrh mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí...

Vítězem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové je sdružení španělských architektonických kanceláří Mach Office a Arame...

20. května 2026  15:40

Mobil či tisícovky. Mladý pár drsně loupil, soud jej zase poslal do vězení

Krajský soud v Hradci Králové

Za dvě přepadení z loňského listopadu potrestal Krajský soud v Hradci Králové mladý pár recidivistů. Tehdy sedmadvacetiletý Kevin H. podle obžaloby v centru města brutálně napadl muže a okradl ho....

20. května 2026  13:35

Hradec koupí historický most Železňák, bude z něj lávka přes Labe

Most Železňák z roku 1939 v Hradci Králové stále slouží, Správa železnic ho...

Zastupitelé Hradce Králové v úterý vyčlenili jeden milion korun na koupi historického železničního mostu přes Labe ve čtvrti Plácky. Most zvaný Železňák by radnice chtěla koupit od Správy železnic za...

20. května 2026  9:45

Útok na benzince. Násilník bil muže pěstí do hlavy, zraněný málem nepřežil

ilustrační snímek

Po brutálním útoku na benzince na Trutnovsku v noci na pondělí málem přišel o život osmatřicetiletý muž. Byl opilý a napadl jej jiný opilý muž. Podle policie ho zbil pěstmi do hlavy, po hodině ho...

20. května 2026  9:16

OBRAZEM: Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších nabízí neobyčejné scenérie

Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších (18. května 2026).

Labskou vodní nádrž ve Špindlerově Mlýně začali na začátku května vypouštět. Vodohospodáři z Povodí Labe toto známé krkonošské vodní dílo připravují na těžbu sedimentů. Kolemjdoucí se díky tomu mohou...

20. května 2026

Další krok k odvolání Doksanského z hradeckého hokeje. Zbytečné politikum, tvrdí poslanec

Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

Zastupitelé Hradce Králové v úterý učinili další krok k odvolání poslance a opozičního zastupitele Denise Doksanského (ANO) z funkce člena představenstva extraligového hokejového klubu Mountfield HK....

19. května 2026  18:06

Magistrát symbolicky vyvěsil duhovou vlajku, v diskuzi pod fotkou se strhla mela

Hradec Králové vztyčil duhovou vlajku k Mezinárodnímu dne proti homofobii a...

Nad hradeckým magistrátem v neděli vlála duhová vlajka jako symbol solidarity s LGBTQ+ komunitou. Vedení města tím připomnělo Mezinárodní den proti homofobii a transfobii. Na sociálních sítích však...

19. května 2026  13:58,  aktualizováno  15:03

Jukl: Evropa po pěti letech v lize? Nikdy mě nenapadlo, že toho můžeme dosáhnout

Choreo hradeckých fanoušků během utkání proti Slavii

Hradec Králové prožívá krásné období. Před fotbalisty se otevírá vstup do pohárové Evropy, kterou si tým definitivně zajistil nedělní výhrou nad mistrovskou pražskou Slavií. Účast v pohárech přináší...

19. května 2026  12:47

Vypustit, odbahnit. Populární kemp Stříbrný rybník vybuduje trubku do řeky

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Další miliony korun investovaly Městské lesy Hradec Králové před sezonou do kempu Stříbrný rybník. Od roku 2020, kdy městská firma rekreační areál převzala, se proměnil k nepoznání, ale jedna nemilá...

19. května 2026  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.