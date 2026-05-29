Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Aviatická pouť potěší Hradec. Návštěvníci s jedním příjmením mají vstup zdarma

Autor:
  14:21
Nad Hradcem Králové budou o víkendu po letech opět hřmět letecké motory. Na zdejším letišti se poprvé koná největší civilní letecká přehlídka v Česku – Aviatická pouť. Očekává se 20 tisíc lidí. Pozemní program začíná v 9 hodin, letové ukázky jsou plánované mezi 12. a 17. hodinou. Na letiště bude z centra jezdit kyvadlová doprava.

Brány hradeckého letiště se návštěvníkům v sobotu i v neděli otevřou úderem 9. hodiny. Ve stejný čas zahajuje pozemní program, který je rozdělený do několika zón.

Pro zajištění plynulého příjezdu osobních aut se parkoviště otevírají o půl hodiny dříve.

Příjezdové trasy jsou značené jak z Hradce Králové, tak i ze severu od Předměřic nad Labem. Z dálnice D11 pořadatelé doporučují sjet exitem 95 v Plotištích nad Labem.

Severní proud vozidel může zaparkovat poblíž Správčického písníku, jižní vjezd je hlavní branou letiště. Parkování pro osobní auto stojí 200 korun na den, pro motorky polovinu.

Velký zájem vyvolala i historická stíhačka spitfire z roku 1944, která startovala před třetí hodinou odpoledne. (31. srpna 2019)
První dva nové letouny L-39 Skyfox vstoupily do služby v pardubickém Centru leteckého výcviku. (10. února 2025)
Parkovací plochy v areálu letiště v Hradci Králové
Vjezdy do areálu letiště v Hradci Králové
33 fotografií

Návštěvníci na kolech musejí své bicykly odstavit na vyhrazených místech bez poplatku. Ta jsou však nehlídaná. Dál do areálu kola ani koloběžky nesmějí. Karavany si musejí zajistit stání jinde, například v nedalekém kempu.

Kyvadlová doprava zdarma

Pro návštěvníky z Hradce Králové anebo ty, kteří přijedou do města vlakem či autobusem, bude z centra zajištěná kyvadlová doprava zdarma ze zastávek Hlavní nádraží, Muzeum a Kongresové centrum Aldis. Autobusy vyjíždějí od nádraží každých 20 minut mezi 9. a 12. hodinou. Zpět pojedou každých 15 minut od 16:30 do 18:30. Na letišti bude také stanoviště taxi.

Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

Do areálu platí přísný zákaz vstupu se psy. Zatímco parkovné lze hradit jen v hotovosti, vstupenky lze pořídit také platební kartou. Zdarma mají vstup děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP, děti do 15 let zaplatí 100 korun, starší návštěvníci 600 korun. Rodinná vstupenka vyjde na 1 200 korun.

Volnou vstupenku obdrží také všichni návštěvníci s příjmením Kašpar jako poctu průkopníkovi českého letectví Janu Kašparovi.

Ukázky techniky i zásah policie

Součástí Aviatické pouti bude dětský den, který se koná od 9 do 16 hodin. Pro nejmenší návštěvníky je připravena velká soutěžní cesta. Na deseti stanovištích budou plnit letecké i sportovní úkoly, za které v cíli získají odměnu. Navíc se zařadí do slosování o zájezd podle vlastního výběru v hodnotě 30 tisíc korun.

Již tradičně se v rámci bohatého pozemního programu představí historická vojenská technika, která se soustředí v rozsáhlém táboře v jižní části areálu. Nedaleko bude v hangáru k vidění výstava Věrni zůstaneme, jež prostřednictvím dobového brífinku přenese návštěvníky do doby, kdy se českoslovenští letci RAF připravovali na největší letecké bitvy 2. světové války.

Chybět nebude ani moderní vojenská technika Armády České republiky. K vidění budou obrněnce, tanky i logistické zázemí současné armády. Součástí prezentace budou také ukázky výzbroje a výstroje speciálních jednotek.

Představí se také zásahové jednotky policie či vězeňská služba, a to v dynamických ukázkách. Diváci uvidí zadržení nebezpečných pachatelů, práci speciálních zásahových jednotek, kynologické ukázky se služebními psy a práci policejních koní při zvládání davu.

Zajímavostí budou letecké simulátory, na nichž si návštěvníci budou moci vyzkoušet pilotáž letadla. K vidění bude také sekce radiových modelů a výstava autoveteránů.

V areálu se chystá několik gastrozón, letecká restaurace, lunapark či Chill zóna, kde se mají v sobotu od 10 hodin konat autogramiády pilotů a hostů a v neděli ve stejný čas beseda Přepište dějiny.

Němečtí stíhači i Šonka

Letový program je plánovaný po oba dny od 12 do 17 hodin. Zahájí ho průlety dvojice armádních stíhaček JAS-39 Gripen. Následovat budou seskoky chrudimských výsadkářů z transportního letounu CASA a ukázka ikonického Blériotu Jana Kašpara.

Šonka: Potřebuji létat hlavou dolů. O návratu Air Race vydrží nemluvit 6 sekund

Nejrychlejším a nejmodernějším vojenským letounem letošního ročníku bude dvojice proudových stíhačů Eurofighter Typhoon z německé základny v Neuburgu. Jeden předvede dynamickou ukázku na hranici fyzikálních možností, druhý bude k vidění zblízka na statické ukázce.

Z rakouského Salcburku dorazí kompletní flotila Flying Bulls. Představí se také námořní stíhač P-51D Mustang, který na konci války operoval nad územím Čech a diváci tento typ stroje mohli vidět ve filmu Top Gun: Maverick.

Letadla se vrátí na hradecké nebe. Letiště umožní Aviatické pouti rozvoj

Chybět nebude elegantní dvoumotorový Lockheed P-38 Lightning, který je spojený s osudem spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho nebo námořní stíhačka Vought F4U-4 Corsair se skládacími křídly.

Diváci se mohou těšit také na špičkovou akrobacii. Přední český akrobat Martin Šonka předvede svou unikátní sólovou show plnou extrémních prvků na speciálu Extra 300SR a zároveň jako instruktor uvede nový cvičný stroj Zlín Z-242 Genus ze státního podniku LOM Praha, který v pardubickém Centru leteckého výcviku právě nahrazuje starší techniku pro výcvik vojenských pilotů.

Centrum předvede také zbrusu nové letouny L-39 NG Skyfox i odcházející legendu L-39C Albatros.

Netradiční podívanou bude akrobacie na křídlech dvouplošníku Scandinavian Airshows. Na nebi se představí s robustním žlutým dvouplošníkem Grumman Ag Cat, na jehož křídlech bude během akrobatického letu pózovat dvojice odvážných wingwalkerek.

Divákům se představí formace čtyř letounů řady Zlín Trenér, cvičné legendy i vrtulníky, třeba bojová Cobra Bell TAH-1P z konce 60. let nebo moderní Enstrom 480B-G.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dálniční estakáda překlene okraj města pod Krkonošemi. Je po klidu, litují místní

Nad hlavami řidičů v trutnovském Poříčí už betonují dálniční nadjezd. (21....

Stavba dálnice D11 z Trutnova k polským hranicím se už viditelně zakusuje do krajiny. Nejnápadnějším zásahem je 723 metrů dlouhá estakáda v Poříčí. Mohutné mostní pilíře obklopené jeřáby mají...

OBRAZEM: Ochránci přírody oplotili vrchol Sněžky. Sítě zabrání piknikům

Pracovníci Správy KRNAP rozvinuli na vrcholu Sněžky ochranné sítě. (27. května...

Na nejvyšší českou horu se dopoledne vrátily stovky metrů ochranných sítí, které mají odradit turisty od piknikování a vstupu na chráněné alpínské trávníky. Sítě lemují přístupové trasy na Sněžku i...

Marokánka po těžbě se změní v oázu přírody i adrenalinu. Za třicet let

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bikery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa, a přesto kousek od Hradce Králové. U Krňovic nevznikne jen malá oáza, ale obrovská lokalita,...

Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen...

Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za...

Zloděj ukradl polovinu aleje, zmizely i dvoumetrové hrušně

Z aleje mezi Studnicí a Zblovem na Náchodsku přes noc někdo ukradl deset...

V noci na pondělí kdosi rozkradl alej stromů na Náchodsku. Od silnice mezi Studnicí a Zblovem zmizelo deset z 19 stromků, které místní zasázeli loni v listopadu. Některé byly i dvoumetrové. Zabývá se...

Aviatická pouť potěší Hradec. Návštěvníci s jedním příjmením mají vstup zdarma

Velký zájem vyvolala i historická stíhačka spitfire z roku 1944, která...

Nad Hradcem Králové budou o víkendu po letech opět hřmět letecké motory. Na zdejším letišti se poprvé koná největší civilní letecká přehlídka v Česku – Aviatická pouť. Očekává se 20 tisíc lidí....

29. května 2026  14:21

Seniorovi praskla výduť aorty. Praktik kvůli němu otevřel ordinaci a zachránil ho

Praktik pomohl zachránit pacienta s prasklou výdutí aorty

Život pacienta z Trutnovska visel na vlásku, přesto se ho povedlo zdravotníkům zachránit. I když byl svátek, praktický lékař seniora vyšetřil a našel závažnou komplikaci, prasklou výduť aorty....

29. května 2026  12:14

Noví vlastníci, Evropa, Darida. Co bude připomínat skvělou sezonu Hradce?

Hráči Hradce Králové se radují z vedoucího gólu proti Liberci.

Přiznejte si na rovinu: Vsadili byste si loni v srpnu a v září na to, že fotbalový Hradec Králové bude na konci května slavit návrat do pohárové Evropy?

29. května 2026  11:41

Jen jedno dítě ve třídě. Obce v Orlických horách zavírají druhý stupeň i malotřídku

Základní škola v Deštném v Orlických horách přijde za rok o druhý stupeň. (27....

Po deseti letech se v Deštném v Orlických horách na Rychnovsku opět otevřela debata o redukci tamní základní školy. Stejně jako tehdy je důvodem nedostatek žáků. Zastupitelé proto rozhodli, že škola...

29. května 2026  10:33

Z mohutné koruny je torzo. Památná lípa dostala zabrat, zákrok firmy řeší inspekce

Premium
Památnou lípu v Trávníku nechala obec Osice prořezat, firma postupovala...

Dvousetletá lípa byla ještě před dvěma měsíci chloubou návsi v Trávníku na Královéhradecku. Obyvatelé vísky spadající pod obec Osice však na mohutnou kulovitou korunu mohou už jen vzpomínat. Po...

28. května 2026

VIDEO: Neboj, hodná holka. Hasič slanil k feně, po pádu z okna uvázla na markýze

Hasič slanil pro fenu zachycenou na markýze

Obrovské štěstí měla fena, která vypadla v Hradci Králové z okna bytu v pátém patře. Zachytila ji totiž markýza o patro níž. Zvíře leželo na jejím okraji. Hasiči se strážníky jej zajistili odchytovou...

28. května 2026  14:43

Radary prošly, oprava záchodků ne. Smiřice se otřásají po výměně vedení

Městský úřad ve Smiřicích

V třítisícových Smiřicích na Královéhradecku to už přes rok vře kvůli neshodám v tamním zastupitelstvu. Dlouholetý starosta Luboš Tuzar (Volba pro Smiřice) kvůli napjatým vztahům s tehdejší opozicí...

28. května 2026  9:59

Vyšší ceny, nižší příjmy. Svaz potvrdil, že SP ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou

Rakouská lyžařka Katharina Truppeová na svahu ve Špindlerově Mlýně během...

Pořádání Světového poháru lyžařek ve Špindlerově Mlýně skončilo ztrátou kvůli vyšším cenám a nižším příjmům oproti původnímu rozpočtu, řekl na setkání s novináři David Trávníček, prezident Svazu...

27. května 2026  17:14,  aktualizováno  17:26

V archeoparku představili repliku pravěké studny, při výrobě použili dobové sekery

Konstrukce pravěké studny v Archeoparku Všestary je tři metry pod zemí a metr...

V Archeoparku Všestary u Hradce Králové představili věrnou repliku pravěké studny podle významného nálezu z Ostrova na Chrudimsku. Je tři metry hluboká a při stavbě konstrukce experimentální...

27. května 2026  15:14

OBRAZEM: Ochránci přírody oplotili vrchol Sněžky. Sítě zabrání piknikům

Pracovníci Správy KRNAP rozvinuli na vrcholu Sněžky ochranné sítě. (27. května...

Na nejvyšší českou horu se dopoledne vrátily stovky metrů ochranných sítí, které mají odradit turisty od piknikování a vstupu na chráněné alpínské trávníky. Sítě lemují přístupové trasy na Sněžku i...

27. května 2026  14:54

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Rozhořčená Plotiště. Přímá propojka tangenty a D11 je možná, vyhlídky nejisté

Hradec Králové zvažuje v oblasti Plotišť nad Labem alternativy pro napojení...

Obyvatele Plotišť nad Labem rozpálila debata o propojení dvou pro Hradec Králové zcela klíčových silnic. Probírala se otázka, která drtivou většinu místních trápí už přes dva roky. A to, zda je možné...

27. května 2026  14:14

Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen...

Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za...

27. května 2026  11:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.