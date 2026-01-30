Potvrzeno, letecká přehlídka Aviatická pouť se v květnu uskuteční v Hradci

Ladislav Pošmura
Petr Záleský
,
  16:19
Oblíbená Aviatická pouť, která se musí stěhovat z Pardubic, se letos v květnu bude definitivně konat v Hradci Králové. Souhlas už před časem potvrdilo vedení hradeckého letiště a konání 34. ročníku letecké přehlídky v Hradci v pátek potvrdili pořadatelé.

„Původně plánovaný termín na 30. a 31. května zůstává zachován, rozsah akce i program také, měníme pouze letiště, které bude svou plochou pro diváky dokonce větší než to pardubické,“ uvedl předseda Správní rady Sdružení Aviatické pouti Josef Piňos.

V uplynulých týdnech podle jeho slov proběhla řada jednání, zejména s představiteli města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a Leteckých služeb Hradec Králové. „Jednání byla vstřícná a získali jsme potřebnou podporu,“ sdělil.

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)
Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)
Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)
Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)
27 fotografií

„Aviatická pouť je tradiční a oblíbená akce, která každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků všech generací. Královéhradecký kraj proto tuto událost plánuje finančně podpořit. Uvědomujeme si její význam nejen pro rozvoj cestovního ruchu, ale i pro další posilování dobrého jména regionu. Letiště v Hradci Králové má díky bohatým zkušenostem s mezinárodním leteckým dnem CIAF vynikající zázemí pro podobně velké akce a jsem přesvědčen, že Aviatická pouť sem přitáhne nejen obyvatele našeho kraje, ale také širokou veřejnost z celé České republiky,“ uvedl hejtman Petr Koleta.

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) řekla, že Aviatická pouť patří k ikonickým leteckým akcím u nás a její přesun do Hradce Králové potvrzuje, že Hradec je městem, které dokáže rychle a efektivně hledat řešení.

„Hradec má kvalitní zázemí, zkušenosti s pořádáním velkých akcí i otevřený přístup k novým příležitostem. Tahle výjimečná událost propojuje leteckou historii, špičkovou akrobacii a program pro celé rodiny a věříme, že do města přiláká tisíce návštěvníků z celé republiky,“ uvedla.

„V příštích hodinách bude rovněž obnoven předprodej vstupenek za zvýhodněné ceny. Již zakoupené vstupenky s QR kódy jsou platné, není třeba je měnit,“ podotkl Josef Piňos.

Zpátky na mapě měst s velkými přehlídkami

Hradec se tak po letech vrátí na mapu měst, která pořádají velké letecké přehlídky pro mnoho tisíc diváků. Armádní show CIAF i velmi dobře nastartovaná akce Legendy nebes to sice letos opět vzdaly, ale Aviatická pouť je nyní velkou záplatou.

V Pardubicích už show být nemůže, protože se tam kvůli modernizaci čáslavské armádní základny a přechodu na letouny F-35 přesouvají víceúčelové bojové letouny JAS-39 Gripen.

Armáda tam kvůli zpřísnění bezpečnostních pravidel pro vojenská letiště nemíní velkou leteckou show tolerovat. Pořadatelé poutě se proto pustili do vyjednávání s Hradcem Králové.

Kašparův Blériot či scéna z konce války. Aviatická pouť láká na klasiku i novinky

Hradec získává akci, která vloni v červnu navzdory dešti přilákala přes 22 tisíc diváků. Českou armádu reprezentovaly gripeny nebo vrtulník Sokol, představili se výsadkáři z Chrudimi, německé Tornado a premiéru tu měl jediný létající exemplář druhoválečného bombardovacího letounu Avro Anson Mk.I.

Festivalu CIAF nepřeje doba

Pro letecké fanoušky byl dříve Hradec Králové pojmem. Desetitisícové davy navštěvovaly armádní festival CIAF, Helicopter show a velmi dobře našlápnuto měly i Legendy nebes. Už tři roky tu však podobná přehlídka chyběla.

CIAF se odmlčel v roce 2019, Legendy nebes poprvé a zároveň naposledy přiletěly v roce 2023. Z Helicopter show se stala spíš konference pro odborníky a obchodníky, a tak zbyla jen akce Open Skies for Handicapped, ta je však zaměřena spíš charitativně.

Letecký festival CIAF navštívilo 25 tisíc lidí, viděli blériot či spitfire

Krátce po listopadové revoluci na festival CIAF do Hradce Králové dorazilo údajně kolem sto tisíc diváků a ještě před deseti lety se jich tu mačkalo až 45 tisíc. V roce 2019 jich už bylo jen kolem 12 tisíc a od té doby se přehlídka na bývalém vojenském letišti neuskutečnila. Podle organizátora Aleše Cabicara značka stále žije, ač ani letos svou tradici neobnoví.

„CIAF pořádat nebudeme, není na to vhodná situace po celém světě. Náš festival byl vždy zaměřen na vojenskou techniku a za dané situace by pořadatelství bylo nesmírně obtížné. Mluvíme o tom, co se děje ve světě, jakým způsobem se to děje, o přehodnocování leteckých plánů armády, ale i o fatálním zpřísnění leteckých regulí. To vše jsou věci, které na to mají obrovský vliv stejně jako rostoucí náklady,“ vysvětlil Cabicar.

Legendy mlčí od roku 2023

Ambici nahradit CIAF měly Legendy nebes. Kvůli souhře několika okolností však zůstalo jen u premiérového ročníku v roce 2023. Show s velmi atraktivním programem tehdy postihl vytrvalý déšť. Napravit to mělo následující léto a další nasmlouvané letouny.

VIDEO: Propršené Legendy nebes vysekly v Hradci zábavnou leteckou show

Jenže pořadatelé měli obavy ze stavu areálu po dvou obrovských koncertech písničkáře Eda Sheerana, a tak byl ohlášen odklad na rok 2025. Ani ten však nedopadl, údajně kvůli nedůstojným podmínkám, ale spíš vinou rozdílných představ města a organizátorů o podpoře. A protože se tato patová situace nezměnila, nepřiletí legendy ani letos.

„Legendy nebes letos skutečně neplánujeme, město tomu není nakloněné a nedá nám potřebné záruky. Garance jsme nedostali ani vloni, předloni nám do toho vstoupil koncert Eda Sheerana a první ročník poznamenalo počasí. Když jsme akci připravovali v loňském roce, už jsme byli ve ztrátě, město se do poslední chvíle nevyjádřilo, a proto jsme to odpískali. O přestěhování do jiného města jsme přesto nepřemýšleli,“ řekl za pořadatelskou společnost Heli Czech jednatel Jiří Podolský.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Poklad ze Zvičiny na Trutnovsku je zlatý. Cena mincí a šperků jde do milionů

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Mimořádný poklad, který před rokem našli dva turisté na úbočí vrchu Zvičina u Dvora Králové nad Labem, je podle Puncovního úřadu skutečně zlatý. Depot zlatých předmětů obsahuje 598 mincí a více než...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Shiffrinová už vyzkoušela černou sjezdovku, Špindl se chystá na rušný víkend

Americká závodnice Mikaela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně při tréninku před...

Už v sobotu se v krkonošském Špindlerově Mlýně po třech letech představí hvězdy současného lyžařského sportu. Na Světový pohár v alpském lyžování žen se chystá na 20 tisíc fanoušků a přes sto...

OBRAZEM: Famózní lyžařky a velký mejdan. Špindl žije světovým pohárem

Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026).

Jak vypadal první den světového poháru v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně? Obří slalom vyhrála Švédka Sara Hectorová, takřka zaplněné tribuny ve Svatém Petru nejvíc fandily americké hvězdě...

Potvrzeno, letecká přehlídka Aviatická pouť se v květnu uskuteční v Hradci

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)

Oblíbená Aviatická pouť, která se musí stěhovat z Pardubic, se letos v květnu bude definitivně konat v Hradci Králové. Souhlas už před časem potvrdilo vedení hradeckého letiště a konání 34. ročníku...

30. ledna 2026  16:19

Posily ano, honba za senzací ne. Hradecký fotbal nechce jít cestou cizinců

Sportovní ředitel Petr Pojezný na tiskové konferenci fotbalového klubu FC...

Větší kontrast byste v celé soutěži asi těžko hledali. Až totiž fotbalisté Hradce Králové v sobotu v Olomouci vyběhnou ke svému prvnímu ligovému zápasu jara, dojde ke střetu dvou rozdílných pohledů.

30. ledna 2026  13:56

Kyselova finta před Kyselou, Jergl ohromil v Litvínově. Drzoun! smál se mistr světa

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Možná troufalost. Možná poklona spolustvořiteli. Možná i oslava jubilea. Hradecký hokejista Aleš Jergl ve čtvrtek v Litvínově ohromil fíglem, jehož slavný vykonavatel je spjatý s ikonickým...

30. ledna 2026  11:32

Poklad ze Zvičiny na Trutnovsku je zlatý. Cena mincí a šperků jde do milionů

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Mimořádný poklad, který před rokem našli dva turisté na úbočí vrchu Zvičina u Dvora Králové nad Labem, je podle Puncovního úřadu skutečně zlatý. Depot zlatých předmětů obsahuje 598 mincí a více než...

30. ledna 2026  9:29

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

29. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  21:44

Dvůr Králové chystá zábrany proti stoleté vodě. Na nás jste zapomněli, zní ze Strže

Projekt protipovodňové ochrany Dvora Králové počítá s betonovými zdmi,...

Téměř 700 milionů korun by mohla stát protipovodňová opatření na Labi ve Dvoře Králové na Trutnovsku. Základem budou pevné protipovodňové zábrany na 2,5kilometrovém úseku řeky, v některých místech...

29. ledna 2026  15:32

Běžná kontrola se zvrhla. Agresivní řidič najížděl na celníka, pak ujížděl

Řidič najel autem do celníka, pak ujížděl

Nebezpečného řidiče pronásledovali celníci a policisté u Hradce Králové. Odmítl přistoupit na běžnou silniční kontrolu, naopak do celníka ještě najížděl autem. Pak víc než stovkou ujížděl na Jaroměř...

29. ledna 2026  11:02

Darida: O reprezentaci jsem s koučem mluvil. Jak to dopadlo, si nechám pro sebe

Vladimír Darida se v Plzni loučí s reprezentací.

Když dostal dotaz k návratu do národního mužstva, fotbalista Vladimír Darida raději stočil řeč jiným směrem. „Pojďme se spíš bavit o Hradci, teď jsme na tiskovce Hradce. Reprezentaci, prosím, dejme...

28. ledna 2026  15:43

Po 16 letech hotovo. Hradec schválil územní plán, přechodná verze šla stranou

Vizualizace nového areálu na místě současného socialistického nákupního...

Po více než 16 letech příprav schválil Hradec Králové nový územní plán. Schylovalo se k tomu již v prosinci, ale zastupitelé tehdy odložili rozhodnutí kvůli diskusi, jestli do územního plánu vloží...

28. ledna 2026  14:57

Kauzy poslance probublaly na radnici Hradce, opozičník čelil návrhům na odvolání

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)

Dvě kauzy kolem poslance Denise Doksanského (ANO) v úterý odpoledne prosákly i do diskuse městských zastupitelů Hradce Králové. Šéf škol Sion čelil hned dvěma návrhům na odvolání. O jeho vystoupení z...

28. ledna 2026  12:20

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

V městech Královéhradeckého kraje zdražilo teplo i voda. Rychnov je výjimkou

Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému.

Obyvatelé někdejších okresních měst v Královéhradeckém kraji si letos připlatí za vodu i teplo. Ceny stouply o asi 3,5 až 6 procent. Výjimkou je Rychnov nad Kněžnou, tam ceny zůstávají na loňské...

28. ledna 2026  8:48

Mistr čistých kont. Škorvánek myšlenkami bloudí k olympiádě, nuly však sbírá dál

Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové slaví vyhrané utkání.

Brankář hradeckých hokejistů Stanislav Škorvánek netají, že se v myšlenkách občas už přesune na blížící se olympijské hry v Miláně, na kterých bude součástí slovenské reprezentace. Přesto se i před...

27. ledna 2026  22:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.