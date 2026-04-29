Aviatická pouť láká na stíhačku Typhoon i Šonkovu akrobacii

  10:37
Blížící se Aviatická pouť dala nahlédnout do letošního programu. Je jisté, že se odehraje na letišti v Hradci Králové o víkendu 30. a 31. května. Armáda totiž 34. ročník přehlídky nepovolila na pardubickém letišti, které na dobu neurčitou obsadily bojové letouny JAS-39 Gripen. Přesun do Hradce by podle pořadatelů mohl přivést více diváků.
foto: Martin Veselý, MAFRA

Ještě na konci loňského roku to vypadalo, že příští Aviatická pouť bude v tradičním duchu. Tedy že desetitisíce návštěvníků přijdou obdivovat krásné stroje a umění pilotů na letiště do Pardubic. Kvůli rekonstrukci vojenského letiště v Čáslavi a přesunu armádních gripenů do Pardubic je vše jinak.

Pro Aviatickou pouť to byla nejprve velká nejistota, pak pořadatelé zvolili přesun na letiště do Hradce.

„Naší prioritou bylo zachovat původní termín, na který už jsme prodávali vstupenky. Jednání s hradeckým letištěm, městem i krajem byla velmi vstřícná, takže i když je to všechno dost narychlo, jsme rádi že můžeme další ročník uspořádat v Hradci Králové,“ řekl předseda Správní rady Sdružení Aviatické pouti Josef Piňos na úterní tiskové konferenci, kterou opět hostilo malé letiště v Kuněticích.

Kvůli přesunu budou muset organizátoři o něco navýšit rozpočet. „Hlavně co se týče služeb. V Pardubicích jsme měli nějaké dlouhodobé smlouvy, něco jsme třeba řešili pomocí bartru, to teď řešíme za pochodu. Na armádním letišti jsme nemuseli platit přistávací poplatky, to v Hradci musíme,“ podotkl Piňos.

Zaparkuje víc aut, bude lepší výhled

Změnu působiště pojali pořadatelé také jako výzvu. „V minulosti se průměrná návštěvnost pohybovala okolo 20 až 25 tisíc lidí za víkend. Chtěli bychom toto číslo zvýšit, aby lidí přišlo ještě víc,“ uvedl směle Piňos.

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí, vzlétl i slavný Blériot

Podmínky pro diváky prý budou v Hradci lepší, než byly v Pardubicích. „Je zde například dvakrát tolik parkovacích míst, přímo v areálu může zaparkovat víc než 4 000 aut. Dráha je navíc situována tak, že diváci budou mít po celou dobu programu slunce v zádech,“ vysvětlil Piňos.

Organizátoři také vsadili na modernější formy marketingu, než jak tomu bylo v minulosti.

Německý pilot předvede Eurofighter Typhoon

Co se ale měnit nebude, je koncept celé akce. I letos by měl po oba víkendové dny být pětihodinový letecký program, stejný v sobotu i v neděli vždy od 12 do 17 hodin. Jako v minulosti bude na letišti také bohatý pozemní program včetně atrakcí pro děti nebo zábavných soutěží.

A na co se mohou těšit fanoušci? Jedním z největších lákadel bude dvoumotorový proudový stroj Eurofighter Typhoon, který přiletí z Německa.

„Podařilo se nám domluvit s Luftwaffe vystoupení jejich display pilota. V Hradci předvede jedenáctiminutovou ukázku, a to každý den dvakrát, když už tady takový stroj bude. Myslím, že to bude stát za to, bude to hučák,“ popsal jednu z největších letošních hvězd Jan Rudzinskyj z pořadatelského týmu.

V programu nebude chybět ani švédská formace složená z legendární Dakoty a tří letounů Twin Beech. Tradičně ze Salcburku přiletí stroje z hangáru firmy Red Bull, včetně letounu Bearcat, který se na českém území představí vůbec poprvé.

Ke zlatým hřebům programu bude patřit akrobatické vystoupení, při kterém dvě ženy operují na křídlech letounu.

Šonka na akrobatickém speciálu

Chybět nebude ani největší hvězda českého letectví, někdejší šampion Red Bull Air Race Martin Šonka.

„Martin patří k pravidelným účastníkům Aviatické pouti, v letošním programu se představí ve dvou vystoupeních. Jedno z nich pochopitelně bude na akrobatickém speciálu Extra 300SR, na kterém předvádí své oblíbené obraty, při kterých si divák říká, jestli ještě platí zákony aerodynamiky,“ podotkl s úsměvem Rudzinskyj.

Sám Rudzinskyj je také akrobatickým pilotem a v Hradci Králové se představí s formací Flying Bulls.

Pět let v Hradci, možná víc

Letošní ročník Aviatické pouti bude pro Hradec Králové prvním, ale zřejmě zdaleka ne posledním.

„Armáda avizovala, že gripeny budou v Pardubicích nejméně dva roky, ale už teď to vypadá, že to bude déle. S vedením Hradce připravujeme memorandum, zatím se bavíme o pěti ročnících, které by s určitostí měly proběhnout v Hradci. Co bude pak, je těžké předjímat,“ uvedl Josef Piňos.

Zástupci Hradce Králové, organizátoři Aviatické pouti, Královéhradecký kraj a Letecké služby Hradec Králové společně podepíší memorandum o příštích pěti letech spolupráce a o dotační podpoře. Městští zastupitelé už ho schválili. Z městského fondu na cestovní ruch mohou pořadatelé každoročně počítat s částkou 1,3 milionu korun.

Aviatická pouť předvedla premiéry hned tří letounů: Hurricane, Anson a Skyfox

„Máme ambice v Hradci udržet Aviatickou ještě déle než do roku 2030. Má dlouhou tradici a obrovskou návštěvnost. Z našeho letiště totiž bohužel velké přehlídky zmizely. Pokud bude zájem pořadatelů zůstat, budeme rádi, ale to záleží jen na nich. Každopádně víme, že na pardubickém letišti mohou kromě gripenů nastat další okolnosti, které by přispěly k tomu, že přehlídka zůstane v Hradci Králové,“ řekla začátkem dubna Ilona Dvořáková (bez p. p.), náměstkyně primátorky pro oblast kultury a cestovního ruchu.

V Krkonoších „kvete“ sníh. Vzácný jev zkoumají vědci, ohrožuje ho změna klimatu

Eva Hejduková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zkoumá jev...

V Krkonoších „kvete“ sníh. A to i mezi stromy na dně Labského dolu v nadmořské výšce okolo 1 050 metrů, kde jev takzvaných sněžných květů třetím rokem zkoumají vědci z Univerzity Karlovy. Neobvyklé...

První bouračka i dopravní špunt. V Hradci po dvou letech otevřeli křižovatku Mileta

V Hradci Králové už slouží přebudovaná křižovatka Mileta. (27. dubna 2026)

V Hradci Králové se po více než dvou letech otevřela křižovatka Mileta. Ředitelství silnic a dálnic ji plánovalo zprůjezdnit v noci na pondělí, nakonec to umožnilo už v sobotu. Pondělní ráno, kdy...

V řece našli mrtvou ženu s jizvou, nikomu nechybí. Policie žádá o pomoc

Žena nalezená v Labi ve Vrchlabí

Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc se ztotožněním ženy, jejíž tělo se našlo v neděli v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a nařídil soudní pitvu....

Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Město už má pro ně jména

Čápi si chystají hnízdo na Mírovém náměstí v Broumově. (16. dubna 2026)

Pohraniční Broumov na Náchodsku má zpět svou atrakci – pár čápů bílých. Už skoro týden se dvojice zabydluje přímo na Mírovém náměstí. Ptáci přece jen vzali zavděk betonovým sloupem, který pro ně na...

Křižovatku Mileta otevřou po dvouleté přestavbě. V Hradci snad ubydou kolony

Dělníci dokončují stavbu, nejrušnější hradecká křižovatka Mileta se řidičům...

Poslední dny zbývají do otevření nové křižovatky Mileta, největší dopravní stavby uvnitř Hradce Králové za několik desetiletí. Otravné uzavírky, komplikace pro řidiče, cestující v MHD i cyklisty...

Aviatická pouť láká na stíhačku Typhoon i Šonkovu akrobacii

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)

Blížící se Aviatická pouť dala nahlédnout do letošního programu. Je jisté, že se odehraje na letišti v Hradci Králové o víkendu 30. a 31. května. Armáda totiž 34. ročník přehlídky nepovolila na...

29. dubna 2026  10:37

Rozhodují hmaty i celkový dojem. Ve Dvoře Králové se utkali mladí maséři

Premium
Studenti masérských oborů se v dvorské hale utkali ve sportovní a havajské...

Přes čtyřicet studentů masérských oborů z osmi českých škol změřilo síly na 5. ročníku soutěže Dotek ve Dvoře Králové nad Labem. Utkali se v úterý ve sportovní a havajské masáži. Porota hodnotila...

29. dubna 2026

Čarodějnice na Rozkoši s vatrou, dětskou diskotékou a koncertem kapely Furt Fajn

Metro.cz
Autocamping Rozkoš.

Autocamping Rozkoš a Česká Skalice pořádají ve čtvrtek u přehrady poblíž Plážové restaurace tradiční pálení čarodějnic.

28. dubna 2026  16:18

V podpáleném domě uhořel senior. Trest 30 let pro žháře platí, ÚS odmítl stížnost

Jakub Tůma u Krajského soudu v Hradci Králové

Za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové si Jakub Tůma s konečnou platností odpyká 30 let ve vězení. Ústavní soud (ÚS) odmítl jeho stížnost jako opožděně podanou. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý...

28. dubna 2026  11:11

V řece našli mrtvou ženu s jizvou, nikomu nechybí. Policie žádá o pomoc

Žena nalezená v Labi ve Vrchlabí

Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc se ztotožněním ženy, jejíž tělo se našlo v neděli v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a nařídil soudní pitvu....

28. dubna 2026  9:43

Brněnští basketbalisté zdolali na úvod play off Děčín. Hradec se přiblížil záchraně

Povedená smeč brněnského pivota Adama Kejvala v zápase play off s Děčínem.

Čtvrtfinálový program play off basketbalové NBL odstartoval pondělním vítězstvím Brna nad Děčínem 107:94. Třetí tým dlouhodobé části s šestým nasazeným týmem ani jednou neprohrával a průběžně vedl až...

27. dubna 2026  20:59,  aktualizováno  21:58

Humor, i ten černý, jako sérum proti splínu. Odešel malíř Pavel Matuška

Pavel Matuška vystavil Usmívání opět na kosteleckém Novém zámku. (2024)

Třebechovický výtvarník Pavel Matuška, originál mezi humoristy se zálibou ve velkých barevných plátnech, zemřel 21. dubna. Mistru staré dobré školy Renčína, Vyčítala či Bartáka bylo dvaaosmdesát let....

27. dubna 2026  16:46

První bouračka i dopravní špunt. V Hradci po dvou letech otevřeli křižovatku Mileta

V Hradci Králové už slouží přebudovaná křižovatka Mileta. (27. dubna 2026)

V Hradci Králové se po více než dvou letech otevřela křižovatka Mileta. Ředitelství silnic a dálnic ji plánovalo zprůjezdnit v noci na pondělí, nakonec to umožnilo už v sobotu. Pondělní ráno, kdy...

27. dubna 2026  13:21

Rekordy! A hradeckým fotbalistům se otevřel lákavý květen s bojem o Evropu

Hradecký trenér David Horejš se raduje z vítězného gólu svých hráčů proti...

Může to být fotbalově krásný květen plný lákavých nadějí. A na jeho konci splněný sen. Fotbalisté Hradce Králové v něm budou usilovat o comeback na mapu pohárové Evropy. Pokud se jim to v již...

27. dubna 2026  12:31

Schizofrenie pro Zlínské. Únava se před baráží hromadí, postup by přinesl starosti

Zlínští basketbalisté oslavují triumf v první lize.

Historický úspěch klubu, který můžou ještě vyšperkovat postupem do nejvyšší soutěže. Basketbalisté Fastavu Zlín se po premiérovém triumfu ve finále první ligy pokusí v baráži s Hradcem Králové o...

27. dubna 2026  10:59

