V autokempu na Rozkoši shořel stánek, mohla za to vadná elektroinstalace

  16:10
Oheň téměř zničil domek v autokempu u přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Majitel tam provozoval občerstvení. Hasiči vyčíslili škodu na 800 tisíc korun, příčinou byla technická závada.
Požár občerstvení Koliba Eden v autokempu u Rozkoše (27. října 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Hasiče k požáru přivolali v pondělí v 16:33. Bylo to v uličce tvořené restaurací a dalšími šesti stánky, naproti stojí několik chat.

Na videu, které se objevilo na sociálních sítích, je vidět, že budova s malou půdou naplno hořela už před příjezdem hasičů. K domku se sbíhali zřejmě Ukrajinci, kterých v kempu žije hodně. Ti vytlačili auto ze zastřešené terasy, aby ho zachránili. Je slyšet i výbuch, pak ještě jeden. Autor videa říká policistovi, že uvnitř je jen alkohol a že už bouchla dvoukilová plynová bomba i něco dalšího.

„V době příjezdu prvních hasičů byl požárem zasažen kompletně celý jednopodlažní objekt. Lokalizace požáru proběhla asi za 30 minut. Zlikvidovat oheň se podařilo v 19:02,“ uvedli krajští hasiči na facebookovém profilu.

Vyšetřovatel hasičů již stanovil, že příčinou požáru byla technická závada na elektroinstalaci.

„Vyšetřovatel bude ještě příčinu konkretizovat, k tomu je ještě potřeba provést další úkony,“ sdělil mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Ondřej Čuhanič. Uchráněné hodnoty hasiči vyčíslili na 200 tisíc korun.

Požár občerstvení Koliba Eden v autokempu u Rozkoše (27. října 2025)
Požár občerstvení Koliba Eden v autokempu u Rozkoše (27. října 2025)
Požár občerstvení Koliba Eden v autokempu u Rozkoše (27. října 2025)
Požár občerstvení Koliba Eden v autokempu u Rozkoše (27. října 2025)
Autokemp patří městu. Domek stojí na pozemku autokempu, ale vlastní ho soukromník.

„Poškozena je jedna budova, a to Koliba Eden. Požár byl rozsáhlý, ale jinam se nerozšířil. Stánek asi bude muset být stržen,“ odhadl jednatel Autocampingu Rozkoš Petr Kejdana.

Zasahovala profesionální jednotka z Jaroměře a Velkého Poříčí, dále dobrovolné jednotky z České Skalice a Velké Jesenice.

Design umí potěšit, říká sklářka. Pro Neratov tvořila bohoslužebné náčiní

Leona Marie Špačková předala v létě kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách bohoslužebné předměty, na nichž pracovala dva roky. I díky projektu Sklo pro Neratov budou zdejší mše...

26. října 2025  8:06

Hradec Kr. - Teplice 0:0, gól hostů kvůli ofsajdu neplatil, dál pokračují bez prohry

Už šest ligových zápasů v řadě tepličtí fotbalisté neprohráli. Na půdě Hradce Králové tuto sérii prodloužili díky remíze 0:0. Za hosty se sice trefil Matyáš Kozák, jeho gól však kvůli ofsajdu...

25. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:24

