Nový šéf, kterého loni coby vlastník areálu vybrala Česká Skalice, pro MF DNES popsal další plány.
„Cílem je z krásného prostoru na břehu impozantní nádrže Rozkoš udělat opět místo, kam se lidé budou rádi vracet a které bude schopné oslovit nové návštěvníky, aniž by to nějak omezilo ty stávající,“ říká nový jednatel kempu Petr Kejdana.
Léto pomalu končí, jaké novinky pro návštěvníky jste stihli udělat?
Letos jsme připravili úplně novou půjčovnu šlapacích kár, kol a koloběžek, malé hosty asi nejvíce potěšila obří nafukovací trampolína. Hlavním hitem léta je ale náš nový beach bar s bílým pískem, plážovými lehátky a dětským koutkem. Tam si můžete dát mojito, domácí limonádu nebo něco zdravého k snědku a třeba si půjčit paddleboard.
Co bylo nutné opravit a vylepšit?
Opravili jsme hřiště na volejbal a nohejbal, vybavili je profi sítěmi. Hned vedle jsme umístili hřiště na fotbal, které má nové branky. Obnovili jsme staré lavičky a přidali kupu nových. Nedaleko od vody jsou připravena ohniště se sezením pro milovníky špekáčků. V pravé části areálu je opravené dětské hřiště, hodně jsme se věnovali také prostoru kolem recepce. Všude možně po areálu se můžete zhoupnout na nových houpačkách… A také jsme udělali radost sami sobě – máme úplně nového parťáka Johna, profesionální sekačku na trávu od společnosti John Deere. Věříme, že na trávníku je jeho práce vidět každý den.
Do čeho byste chtěli investovat příští rok?
V plánu je modernizace náměstíčka v horní části areálu, kde by měla vzniknout nová kavárna. Hned vedle bychom rádi vybudovali klubovnu, kam se bude možno schovat v případě špatného počasí. A vedle trampolíny by se měl objevit nový mini adventure golf. Hodně se chceme věnovat také doplnění prvků pro děti.
Město se snažilo kemp prodat, nepovedlo se. Řešení našla radnice v novém provozovateli. Jaká je vaše dlouhodobá vize?
První dva roky v nové éře, tedy 2026 a 2027, chceme kempu vrátit život, aby tady bylo co dělat, aby si každý mohl najít svůj nejoblíbenější koutek a aby se trošku posunula nabídka občerstvení. Důležitou součástí je také nový vizuál kempu, ať už fyzicky na místě, nebo v online prostoru. Sociální sítě se nám už oživit podařilo, nové webové stránky plánujeme spustit na sezonu 2027. Pokud vše půjde podle plánu, od roku 2028 nás čekají dvě velké mise: vyřešit situaci s vodou, která není ideální, a modernizovat pevné ubytování, tedy chatičky.
Špinavá voda u hlavní pláže je dlouhodobý problém. Dá se s tím něco dělat? S podobným problémem bojuje i Stříbrný rybník nebo Dolce...
Když se podíváte na krásnou vodní plochu, nedává to logiku, avšak jediným možným řešením asi zůstává vytvořit hned vedle umělé koupání s čistou vodou. Nyní je předčasné řešit konkrétní podobu – může to být tradiční bazén, návrat k projektu biotopů nebo ohraničení části vodní plochy přímo v nádrži. Všechny možnosti jsou ale technicky a finančně náročné, bude potřeba dobře připravený projekt a také pečlivá konzultace s vlastníkem Českou Skalicí k nalezení shody. I pokud by vše šlo úplně hladce, mluvíme o příštích pěti letech.
Proč by měl návštěvník přijet zrovna do Autokempu Rozkoš? Nabídka ubytovacích zařízení je v regionu dost široká...
Největší výhodou areálu je jeho rozlehlost, i když přijedete o víkendu v hlavní sezoně s partou přátel a deseti stany, pořád máte jistotu, že si najdete pěkné místo pohromadě a budete mít soukromí. V kempu je také asi 10 stánků s občerstvením, takže si vybere určitě každý. Intenzivně pracujeme na tom, aby areál nabízel co nejvíce zábavy uvnitř, ale skvělé výletní cíle najdete také v bezprostředním okolí.
Které byste doporučil návštěvníkovi, jenž to u Rozkoše nezná?
Hned naproti přes cestu je malá zoo, ideální na návštěvu s dětmi. Přímo ve Skalici je Muzeum Boženy Němcové a Barunčina škola, o kousek dál hlavní lákadlo regionu – Ratibořice s Babiččiným údolím. Pokud skočíte do auta, za čtvrt hodinky se dostanete na zámky v Náchodě a Novém Městě, do hospitálu Kuks, do dvorského safari parku, na Dobrošov a Jiráskovu chatu, k pevnosti Josefov v Jaroměři nebo třeba do útulny Peklo.
Kemp letos spolupracoval s městem i krajem na otevření nové cyklostezky kolem Rozkoše. Je pro tuto lokalitu důležitá?
Určitě. Jde o okruh v délce necelých 20 kilometrů a vede prakticky po rovině. Po cestě je mnoho hezkých míst a stylových občerstvení, což nabízí ideální odpolední výlet celé rodiny. Na cyklostezku můžete vyrazit přímo z kempu. Pokud někdo nemá kolo, nevadí, rádi zapůjčíme.
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V kempu je také sauna a letní kino. Hodláte tyto služby udržet a rozvíjet? Ano, nejsme jen ubytovací a stravovací zařízení. Letní kino Rozkoš promítá každý prázdninový den a v zimě je tu sauna otevřená ve čtvrtek a pátek. Dále tu kromě tradiční půjčovny šlapadel máme vlastní parník, se kterým můžete vyrazit na projížďku, a dokonce i dva autobusy, s nimiž lze vyrazit, kamkoli se vám zachce…
Zdá se, že je před vámi ještě hodně práce.
Rozhodně. Do 5 až 10 let bychom rádi změnili celkové povědomí o areálu, aby první asociací, která se při zmínce o autokempu vybaví, byla opravdu rozkoš. Byl jsem dopředu varován, že nějaké mušky se tady možná najdou, a opravdu, kostlivec číhá téměř v každém koutě. A že tady těch koutů najdete… Avšak už jsme vyrazili na cestu a věřím, že směr je správný a že časem budeme přinášet víc a víc radosti. Za sebe i za celý kolektiv slibuji, že se budeme snažit!
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Fenoménem posledních let je karavanové kempování. Co může areál nabídnout těmto návštěvníkům?
Máme velkou plochu, a tak každému necháváme prostor, ať si vybere místo, které se mu líbí. K dispozici je také asi 90 ohraničených boxů, které nabízejí větší soukromí. A k dispozici je na 150 elektrických přípojek, které chceme v dohledné době ještě rozmnožit. Hosty s karavany a obytnými auty máme velmi rádi a věříme, že i oni nás.
Dnes se v Česku často řeší, že je nedostatek brigád pro studenty. Nabízíte práci brigádníkům?
Brigádníky pro letošní sezonu se nám podařilo sehnat poměrně dobře a byli to samí šikovní lidé, takže si nemůžeme stěžovat. Výhodou je, že hlavní sezona je o letních prázdninách a že ne úplně celý region je postaven na cestovním ruchu.
Na jaké speciální akce se kemp přes léto zaměřil?
Samozřejmě jsou u nás vítány jakékoli organizované skupiny, ať už jde o rodinné akce, skupiny přátel, školy, firmy či o zvířecí spolky. Největší vazbu má areál s automobilovými nadšenci, ať už jde o milovníky veteránů, fandy tunningu, amerických aut či jednotlivých značek. Zřejmě vyhovujeme i díky rozloze, k nám se opravdu vejde každý.
Už je pomalu čas hodnotit letní sezonu pod novým vedením. Jaká byla?
Zatím vypadá dobře, což je do určité míry způsobeno i tím, že letošní léto je opravdu nestandardně krásné. Věřím, že svoji roli hrají také všechny ty novinky a opravy, změna marketingu i komunikace v online prostředí, nové nápady a vůbec veškerá energie, kterou jsme do toho za poslední rok investovali. Vzestupný trend teď musíme udržet.