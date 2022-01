Spor o poplatek za vjezd na hradecký terminál vyhraje kraj i město

Oficiální nabídka hejtmanství na adresu radnice sice přijde až dnes, ale podle informací MF DNES trojdohoda mezi krajem, městem a jeho dopravním podnikem je schválena a připravena k podpisu.

Hejtmanství dosud za vjezd autobusu platilo 55 korun. V novém návrhu předložilo cenu 71 korun. Jenže Hradec Králové podle znaleckého posudku žádal 135 korun.

Obě strany avizovaly, že jsou schopné sejít se uprostřed cenové nabídky, k tomu však po mnoha měsících marných snah došlo až před několika dny. Kraj dnes odešle městu návrh, že od minulého března do konce roku 2021 doplatí za jeden vjezd 84 korun, od letoška 87 korun a od každého 1. ledna se částka může zvednout o inflaci. Partneři mají podepsat smlouvu na deset let.

„Jsem spokojený, že jsme byli schopní se dohodnout, to je hlavní a v politice obzvlášť. Tato dohoda nám otevírá dveře pro další spolupráci s krajem, čehož si moc vážím. Oboustranná spolupráce je nutná, kdyby mezi námi existoval otevřený spor, ničemu by to neprospělo. Není ani tak moc důležité, jestli nám kraj bude platit 85 nebo 88 korun, nejdůležitější je dohoda,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Hejtman Martin Červíček (ODS) poukázal na to, že smlouva stále ještě není podepsána, ale také podle něj je hrozba vážného konfliktu zažehnána.

„Mám pocit, že jsme se přes rozdílné počáteční postoje nakonec pochopili a konstatovali jsme, že toto by mohla být cesta kompromisu a oboustranná win-win (vzájemně prospěšné řešení, pozn. red.) situace. Raději ale ještě počkáme na projednání našeho návrhu mezi městem a dopravním podnikem. Nabízíme, že bychom po podepsání případné smlouvy doplatili rok 2021 a zavázali se k tomu, že ke každému 1. lednu budeme vjezd indexovat podle vládou oficiálně stanoveného koeficientu v oblasti veřejné dopravy, tedy o inflaci,“ řekl.

Hra nervů začala v prosinci

Ještě před klíčovou pondělní schůzkou si obě strany vyměňovaly názory na dálku a argumentovaly každá vlastním posudkem. Hra nervů začala už zkraje prosince, kdy Červíček poslal Hrabálkovi dopis s nabídkou 71 korun za vjezd a zároveň městu připomenul, že předloni ještě coby náměstek hejtmana pro dopravu schválil Hradci tři miliony korun na zabezpečení terminálu, i když to kraj dělat nemusel.

„Ten dopis beru jako východisko pro další jednání. Domluvit se musíme, vždyť už to trvá déle než rok. Když jsem byl v minulosti na jednání s krajem a měl jsem v gesci majetek města, zazněly ze strany kraje nereálné požadavky, které se nám podařilo vyvrátit. Každopádně 71 korun je pro nás málo. Máme posudek na 135 korun, ale k dohodě vždy musí být dva. Má představa je někde na polovině mezi 71 a 135 korunami, ale možná se nedohodneme,“ uvedl těsně před jednáním primátor.

„Cifra 135 korun za vjezd neodpovídá realitě ani našemu pohledu. Nejsem přesvědčen o tom, že cena, kterou chce hradecký dopravní podnik, je správná,“ oponoval hejtman.

Posudek dopravního podniku, který žádal 135 korun, se opíral o ceny za vjezd v podobně velkých městech. Podle městské společnosti například v Českých Budějovicích platí dopravci 125 korun, v Plzni 120, v Jihlavě rovnou stokorunu a ve Zlíně 70.

Zavřít terminál jako v Liberci?

Smlouva ještě podepsaná není, ale město ani kraj se nehodlají zaobírat myšlenkami, co by se stalo, kdyby k dohodě nakonec nedošlo.

„Každopádně nepředpokládám, že by došlo k uzavření terminálu a dopravní podnik by si tak vzal cestující jako rukojmí. To by byla silná káva. Pokud některá ze stran dojde k jiným závěrům, než jsou součástí nabídky, není nutné zavírat terminál. To je to poslední, co bych si dovedl představit,“ zdůraznil Červíček.

Avšak například v Rychnově nad Kněžnou podobné neshody před pěti lety vedly až ke stavbě nového městského terminálu. Radnici k tomu vedly velké obavy, že soukromý vlastník místního autobusového nádraží všem dopravcům zvedne ceny až desetinásobně: z 10 na 99 korun za vjezd.

Podle majitele nádraží - firmy ČSAD Ústí nad Orlicí - byla stavba nového terminálu ekonomickým nesmyslem, za kterým stojí politika. I přes nesouhlas opozice nový terminál u rychnovské železniční stanice nakonec přece jen vznikl. Město za něj zaplatilo 7,3 milionu korun, stavbu však z 90 procent pokryla dotace.

V Liberci zase konkurenci levnějších autobusů neunesla společnost ČSAD Liberec, která na svůj terminál zakázala vjezd žlutým autobusům, i když soud předběžným opatřením přikázal otevřít nádraží i pro konkurenci. Před devíti lety dočasně přestal proplácet dopravcům poplatek za vjezd do dopravního terminálu i Královéhradecký kraj. Považoval jej totiž za nezákonný.