Na Hradecku shořel autobus. Cestující unikli, řidič se nadýchal kouře

K hořícímu autobusu do Žantova, který je částí města Nový Bydžov, hasiči vyjeli po 13:30.
„Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu,“ uvedla mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová.
Menší únik provozních kapalin z autobusu hasiči zasypali sorbentem.
Cestující školáky dobrovolní hasiči rozvezli do sousedních obcí Lužec a Skochovice. Silnici v Žantově policie kvůli požáru dočasně uzavřela. Škodu hasiči zatím neurčili.
