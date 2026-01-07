Na Hradecku shořel autobus. Cestující unikli, řidič se nadýchal kouře

Autor: ,
  16:00
V Žantově na Královéhradecku ve středu odpoledne oheň zničil linkový autobus. Včetně řidiče v něm cestovalo 15 lidí, z toho 12 dětí. Řidič se nadýchal zplodin hoření a převzali si jej do péče zdravotničtí záchranáři. Cestujícím se nic nestalo, z autobusu stačili včas vystoupit. Příčinu ohně hasiči zjišťují.
Fotogalerie2

U Žantova na Hradecku shořel autobus. (7. ledna 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

K hořícímu autobusu do Žantova, který je částí města Nový Bydžov, hasiči vyjeli po 13:30.

„Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu,“ uvedla mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová.

U Žantova na Hradecku shořel autobus. (7. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Menší únik provozních kapalin z autobusu hasiči zasypali sorbentem.

Cestující školáky dobrovolní hasiči rozvezli do sousedních obcí Lužec a Skochovice. Silnici v Žantově policie kvůli požáru dočasně uzavřela. Škodu hasiči zatím neurčili.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hotel Hořec v Malé Úpě je perlou Krkonoš. Prohlédněte si radikální proměnu

Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel...

Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel zásadní proměnou. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.

Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž zranil nožem dva lidi. Policisté centrum evakuovali a pachatele nedlouho poté zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové....

Opuštěný hotel na náměstí raději koupilo město, bálo se vzniku ubytovny

Secesní průčelí hotelu Orlice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku

Kdysi tu bývaly plesy, u vstupu fungovala restaurace a v hotelových pokojích se střídali turisté, obchodní cestující a pracovní návštěvy místních průmyslových podniků. Hotel Orlice, někdejší Panský...

Potřebuji pomoc, škrtí mě had, volal chovatel na tísňovou linku

Chovatele z Hroznětína málem uškrtila jeho krajta. Ze smrtícího sevření jej...

Hasiči v pondělí večer zachránili v Hroznětíně na Karlovarsku chovatele hadů, kterého škrtila krajta. Muž zavolal na tísňovou linku, že ho had škrtí. Hasičům, kteří na místo přijeli, se povedlo...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Na Hradecku shořel autobus. Cestující unikli, řidič se nadýchal kouře

U Žantova na Hradecku shořel autobus. (7. ledna 2026)

V Žantově na Královéhradecku ve středu odpoledne oheň zničil linkový autobus. Včetně řidiče v něm cestovalo 15 lidí, z toho 12 dětí. Řidič se nadýchal zplodin hoření a převzali si jej do péče...

7. ledna 2026

Dav ucpal východ, kritizují evakuaci po útoku v Hradci. Obchoďák postup hájí

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Hradecké obchodní centrum Futurum čelí kritice kvůli tlačenici po pátečním útoku v nehtovém studiu. Lidé na sociálních sítích upozornili, že evakuační východ byl v prvních chvílích zablokovaný. Lidé...

7. ledna 2026  11:21

Hradec bude hostit Ironmana i další roky. A chce nejnáročnější verzi jako na Havaji

Vítěz závodu Ironman 70.3 Hradec Králové Michele Bortolamedi z Itálie...

Od úterního odpoledne je jasné, že světoznámá značka závodů Ironman v Hradci Králové zůstane minimálně do roku 2030. A co víc: šéf prestižního podniku vůbec poprvé zmínil i touhu uspořádat tu...

6. ledna 2026  16:57

V josefovské pevnosti hořel přístřešek, plošinu nemohli hasiči použít

V pevnosti v Josefově na Náchodsku hořel přístřešek, škoda je nízká. (5. ledna...

V pevnosti Josefov u Jaroměře na Náchodsku hořelo. Požár vznikl v přístřešku v obytném domu v Okružní ulici. Hasiči zasáhli včas, takže oheň do podkroví nepronikl. Příčinou se zabývá vyšetřovatel.

6. ledna 2026  16:18

Hradec začne opravovat dům Harmonii, stěhování senioři nesou těžce

Čtrnáctipatrový dům seniorů Harmonie I na hradecké Benešově třídě se potýká s...

Blíží se rekonstrukce domu Harmonie, který vznikl v Hradci Králové v 80. letech jako bezpečný přístav pro seniory. S částkou více než 523 milionů půjde v historii města o nejvyšší investici do...

6. ledna 2026  9:20

Potřebuji pomoc, škrtí mě had, volal chovatel na tísňovou linku

Chovatele z Hroznětína málem uškrtila jeho krajta. Ze smrtícího sevření jej...

Hasiči v pondělí večer zachránili v Hroznětíně na Karlovarsku chovatele hadů, kterého škrtila krajta. Muž zavolal na tísňovou linku, že ho had škrtí. Hasičům, kteří na místo přijeli, se povedlo...

5. ledna 2026  21:58,  aktualizováno  6. 1. 8:10

Plzeň si koupila zpátky Sojku z Hradce, novým gólmanem je Ťapaj z Ružomberoku

Plzeňský obránce Merchas Doski (vpravo) stíhá Alexandra Sojku z Hradce Králové.

Alexandr Sojka se po půl roce vrací z fotbalového Hradce Králové do Plzně. Viktoria na webu uvedla, že uplatnila klauzuli ve smlouvě na zpětný odkup dvaadvacetiletého záložníka. Sojka už s týmem...

5. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  14:35

Přestavba hradecké křižovatky Mileta jde do finále, průjezdná má být v květnu

Rekonstrukce křižovatky Mileta v Hradci Králové jde do poslední etapy. (5....

Pondělkem vstoupila rekonstrukce křižovatky Mileta v Hradci Králové do poslední etapy. Pro řidiče je zásadní změnou to, že ze čtyřproudého městského okruhu ve směru od okružní křižovatky Brněnská...

5. ledna 2026  14:31

Zdrogovaný muž na benzince ukradl nastartované auto, po cestě ho odřel

Zdrogovaný muž si „vypůjčil“ nastartované auto z benzinky. Po cestě do Pardubic...

Stačila chvilková lehkomyslnost a nastartované auto s klíčky v zapalování zmizelo z trutnovské benzinky. Jeho majitel ho tam nechal, když si odskočil do prodejny. Zdrogovaný zloděj do cizího vozu bez...

5. ledna 2026  12:18

Zbrojovka vítá nového ředitele. Sabou na sebe upozornil i incidentem proti Spartě

Jiří Sabou

Když na konci října královehradecký klub oznámil, že Jiří Sabou skončí nejpozději 31. ledna na pozici sportovního ředitele, spekulovalo se, že by se měl v blízké budoucnosti upsat brněnské Zbrojovce....

5. ledna 2026  10:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Krkonoších fouká a má zase sněžit. Někde stouplo lavinové nebezpečí

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)

V Krkonoších od neděle platí zejména na severních svazích hor druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na hřebenech je 30 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných...

5. ledna 2026  10:16

Hotel Hořec v Malé Úpě je perlou Krkonoš. Prohlédněte si radikální proměnu

Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel...

Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel zásadní proměnou. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.

5. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.