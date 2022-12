Šofér zůstal na přejezdu mezi závorami, s autem uhnul těsně před rychlíkem

Incident se stal v úterý ve 13:19 nedaleko centra Trutnova na přejezdu v Polské ulici. Manévry řidiče stříbrného vozu částečně na videu zachytila řidička stojící před závorami.

„Auto mělo polskou espézetku. Řidič jel ve směru od Polska, jako já. Vjel na přejezd, závory šly dolů, on nevyjel pryč a jen se snažil porovnat k jedné straně,“ popsala pro iDNES.cz Monika Šťastná, která záběry zveřejnila jako varování na facebookovém profilu Trutnováci.

Sotva se podařilo řidiči uhnout s autem z trati, projel těsně kolem něj rychlík Krakonoš, který mířil na trutnovské nádraží.

Zatím není jasné, zda auto vjelo na přejezd v době, kdy blikala červená výstražná světla. Policisté z dopravního inspektorátu se případem již zabývají a vyhodnocují kamerové záznamy. „Následným šetřením stanoví právní kvalifikaci uvedeného jednání řidiče z videa,“ sdělila mluvčí hradecké policie Šárka Pižlová.

Video na sociální síti vzbudilo velkou debatu. Někteří kritizovali šoféra za to, že neprorazil závory, jak se doporučuje. Jiní se opřeli i do ostatních řidičů, že prý mu místo natáčení měli raději vyrazit na pomoc.

„Minulý týden to samé a na stejným přejezdu. Byl to Polák. A běželi jsme, že mu zvedneme závoru, a už bych to neudělala, protože v tu chvíli projel vlak a kdyby to auto smetl, tak jsem mrtvá. Byla jsem víc v šoku, než ten řidič, který hned ujel,“ popsala nedávnou zkušenost Simona Kynclová.