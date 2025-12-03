Od ostatních služebních vozů odlišuje speciál zelené světlo pod střechou. Podobně jsou zeleným světlem označena i velitelská vozidla krajské záchrany. Všichni členové záchranných složek na místě události tak okamžitě vědí, kam se mají obrátit, když hledají velitele.
Velitelská posádka má standardně dva členy. Samotný velitel má na sobě přes stejnokroj nasazenou červenou vestu a výšivku s označením Paušál 10. Jeho asistent má výšivku Paušál 100 a případný třetí člen týmu Paušál 101.
„Velitel policie má za úkol koordinovat veškeré policejní síly na místě události. Jakmile tam dorazí, okamžitě přebírá velení a komunikuje s veliteli ostatních složek integrovaného záchranného systému. Policisté jsou na tuto práci speciálně vyškolení,“ vysvětluje krajský ředitel policie Petr Sehnoutka.
Upravili původní vůz
Dříve jezdili velitelé k zásahům v běžném služebním voze. Roční praxe však ukázala, že je vhodné, aby měli k dispozici nadstandardní vybavení. Jedno z aut proto policie vybavila speciální vestavbou. Vzadu tak jsou už jen dvě místa k sezení, navíc mohou sloužit jako mobilní kancelář.
„Je to takové pracoviště pro zpracovatele události. K dispozici tu je výsuvný stolek, připojení pro notebook a podobně. Pokud by bylo potřeba na místě provést instruktáž kolegů, vzadu je do vestavby integrovaná výsuvná magnetická tabule,“ popisuje jeden z policejních velitelů Petr Hruška.
Upravená Škoda Kodiaq má vestavěnou elektroniku pro dobíjení vysílaček, notebooků nebo reflektorů. Veze balistické štíty, helmy nebo vesty, které může Velitel policie poskytnout třeba záchranářům či hasičům, kteří musejí vstoupit do nebezpečného prostoru.
K dispozici má posádka také profesionální záchranářský batoh, nosítka, evakuační plachty či teleskopický žebřík. Nechybí ani beranidlo, páčidla nebo planžety pro otevírání dveří a oken. Velitel s sebou veze také zastavovací pásy používané při zastavení vozidel s ujíždějícími řidiči.
„Nejčastěji vyjížděl za uplynulý rok Velitel policie na pátrání po osobách, konkrétně téměř v 80 případech. Šlo zejména o pátrání po takzvané horké stopě, do kterého se zapojují také další složky IZS. Často vyjížděl k vážnějším událostem spojeným s násilím či dokonce se střelbou,“ říká krajská policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.
