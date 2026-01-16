Po D11 uhánělo auto v protisměru. Vůči policii si řidič dovolil drzý manévr

Řidiče na hradecké dálnici D11 překvapilo ve čtvrtek v noci auto jedoucí v protisměru. Jeho šofér nereagoval na výzvy policie a pokračoval v cestě. Když ho hlídka podruhé dojela, zahlédla vůz, jak sjíždí k čerpací stanici u Osic na Hradecku. Při incidentu naštěstí nedošlo nehodě.

Špatně jedoucího vozidla si ve čtvrtek kolem 23:30 všiml svědek, který kontaktoval policii. Uvedl, že auto jede v levém jízdním pruhu ve směru na Prahu mezi Hradcem Králové a sjezdem na dálnici D35.

„Policisté z Dálničního oddělení Pravy okamžitě začali prověřovat úsek mezi 76. a 84. kilometrem. Na 84. kilometru se hlídce skutečně objevilo proti jejich směru jedoucí vozidlo. Policisté se jej pokusili zastavit, avšak řidič hlídku objel a pokračoval dál v protisměrné jízdě směrem na Prahu,“ uvedla policejní mluvčí Martina Jandová.

Hlídka se nejprve musela otočit a začala řidiče fordu pronásledovat. Zahlédla, jak sjíždí k čerpací stanici u Osic na Hradecku. Tam našla auto odstavené na parkovacím místě a třiapadesátiletého řidiče ztotožnila.

„Dechová zkouška i orientační test na omamné a psychotropní látky byly negativní. Řidič byl vyzván k podání vysvětlení a celá událost je nadále předmětem dalšího vyšetřování dálničních policistů,“ doplnila mluvčí.

Muži hrozí ve správním řízení pokuta sedm až 25 tisíc a připsání šesti trestných bodů. Podle Jandové svědek i policejní hlídka přispěli k tomu, že se počínání řidiče obešlo bez nehody a zranění.

