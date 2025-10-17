Postrach neplatičů vyráží do ulic Hradce, za hodinu zkontroluje tisíce aut

Petr Záleský
  16:52
Nepřehlédnutelná elektroškodovka Enyaq ověšená kamerami vyráží v Hradci Králové do ostrého provozu. Úkolem novinky ve vozovém parku městské policie je kontrola parkování: za pouhou hodinu zvládne zkontrolovat až 11 500 registračních značek. Nyní parkovné ve městě platí pouze kolem 60 procent řidičů.
Strážníci v Hradci Králové budou kontrolovat kamerovým vozem placení...

Strážníci v Hradci Králové budou kontrolovat kamerovým vozem placení parkovného. (16. července 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Mobilní služebna hradeckých strážníků
Strážníci v Hradci Králové budou kontrolovat kamerovým vozem placení...
Strážníci v Hradci Králové budou kontrolovat kamerovým vozem placení...
Strážníci v Hradci Králové budou kontrolovat kamerovým vozem placení...
11 fotografií

Po zkušenostech CamCaru v jiných městech by však podíl zaplaceného parkovného měl vzrůst na 90 procent.

Výrazná škodovka měla v ulicích jezdit od září, ale ladil se i systém. Společnost ISP, která ve městě od roku 2007 spravuje systém placeného parkování, má totiž ve vlastnictví kolem stovky zlatých karet, které opravňují k parkování zdarma. Ty byly přenosné, a tak do systému nebylo možné jednoduše zadat registrační značky všech jejich majitelů. Tento problém je však vyřešen.

Strážníci v Hradci Králové budou kontrolovat kamerovým vozem placení parkovného. (16. července 2025)
Mobilní služebna hradeckých strážníků
Strážníci v Hradci Králové budou kontrolovat kamerovým vozem placení parkovného. (16. července 2025)
Strážníci v Hradci Králové budou kontrolovat kamerovým vozem placení parkovného. (16. července 2025)
11 fotografií

„Kamerové vozidlo se do ulic vydalo už v polovině července, doposud ale šlo pouze o zkušební provoz. Vypadá to, že vše je v pořádku a systém funguje, jak má, proto vyjíždí do ostrého provozu. Zatímco v silách strážníka je zkontrolovat na 50 parkujících vozidel, dokáže CamCar za hodinu zkontrolovat a vyhodnotit více než 10 tisíc registračních značek,“ řekl ředitel Městské policie Hradec Králové Martin Žďárský.

Červený Enyaq trasu projíždí nadvakrát. Na stejném místě se vždy objeví po 15 minutách. Řidiči, kterým již končí platnost parkovacího lístku, tak mají o rezervu na jeho prodloužení nebo na odjezd. Nasbíraná data CamCar odešle do systému, který sám vyhodnotí, které vozy nemají zaplaceno, a jejich seznam odesílá na magistrátní odbor přestupků.

Výnosy z těchto pokut získá město

Výnosy z uložených pokut poputují výhradně do rozpočtu města, hradecká pokladna si tak s největší pravděpodobností výrazně polepší. Město má s firmou ISP smlouvu, podle níž mu náleží určitá část z vybraných pokut.

„Po vyladění bychom chtěli porovnat stav respektovanosti před zavedením CamCaru a po něm a také smlouvu podrobit revizi, aby finanční výtěžnost byla pro město podstatně vyšší. Nyní jde průměrně o 2,1 milionu korun ročně,“ uvedl Miroslav Hloušek (ODS), náměstek primátorky pro oblast dopravy.

Městská policie může CamCar za 1,8 milionu korun nasadit nejen na kontrolu parkování, neboť umí vyhodnotit zákazy zastavení, parkování v protisměru, stání na žlutých čárách, na zeleni či chodníku. Dokáže také zjistit, zda po kontrolovaném voze není vyhlášeno pátrání.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Za vraždy dvou novorozenců dostala matka 20 let vězení, tělíčka ukryla v domě

Královéhradecký krajský soud dnes uložil 20 let vězení ženě, která zavraždila dvě novorozeňata v Dobrušce na Rychnovsku. Podle spisu se nyní třicetiletá matka závislá na drogách zbavila dětí krátce...

Mladík souzený za vraždy prodavaček v Hradci chce prohlásit vinu, soud to nepřijal

Prohlásit vinu v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové chtěl dnes u hradeckého krajského soudu obžalovaný. Soud to však zatím odmítl. Pachatel, jemuž je podle informací iDNES.cz...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Na syna nezapomenu, řekl u soudu otec. Za smrt kojence dostal 18,5 roku

Krajský soud v Hradci Králové poslal ve čtvrtek na 18,5 roku do vězení šestatřicetiletého muže obžalovaného z vraždy pětiměsíčního syna. Obžaloba ho viní i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu...

Sexuální deviant, musí do detence, řekli znalci v případu vraždy prodavaček

Podle vyjádření znalců, kteří do čtvrtka u soudu vypovídali v kauze dvojnásobné vraždy prodavaček v hradecké prodejně Action, trpí mladistvý obžalovaný agresivním sadismem, nejzávažnějším typem...

Postrach neplatičů vyráží do ulic Hradce, za hodinu zkontroluje tisíce aut

Nepřehlédnutelná elektroškodovka Enyaq ověšená kamerami vyráží v Hradci Králové do ostrého provozu. Úkolem novinky ve vozovém parku městské policie je kontrola parkování: za pouhou hodinu zvládne...

17. října 2025  16:52

Lepařovo gymnázium v Jičíně otevře první sportovní třídu

Metro.cz

Nová sportovní třída pro 25 žáků se od září otevře na Lepařově gymnáziu v Jičíně. Ministerstvo školství vyhovělo žádosti Královéhradeckého kraje, který je zřizovatelem školy. Kmenovými sporty budou...

17. října 2025  12:51

Ozdravovna u Dvora Králové sloužila skoro sto let, kraj ji potichu zrušil

I když se o špatné ekonomické kondici ozdravovny Království v Nemojově na Trutnovsku vědělo dlouho, její náhlý konec je překvapením. V září krok projednala krajská rada, o definitivním konci...

17. října 2025  9:22

Na trati u Hradce Králové srazil spěšný vlak člověka, provoz byl přerušen

Na železniční trati u Hradce Králové ve čtvrtek odpoledne zemřel člověk po střetu s projíždějícím vlakem. Provoz na místě byl po nehodě zastaven, uvedla mluvčí královéhradecké policie Martina...

16. října 2025  21:51,  aktualizováno  22:36

Šancí hodně, k postupu chyběl jen gól. Miškář: Celou sezonu nás trápí přesilovky

Stačilo vstřelit jeden gól a šli by dál. Jenomže ve švýcarském Lausanne ho hokejisté hradeckého Mountfieldu nevstřelili a po porážce 2:3 v prodloužení se s účastí v letošní Lize mistrů loučí po...

16. října 2025  15:26

Na syna nezapomenu, řekl u soudu otec. Za smrt kojence dostal 18,5 roku

Krajský soud v Hradci Králové poslal ve čtvrtek na 18,5 roku do vězení šestatřicetiletého muže obžalovaného z vraždy pětiměsíčního syna. Obžaloba ho viní i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu...

16. října 2025  13:33,  aktualizováno 

Sexuální deviant, musí do detence, řekli znalci v případu vraždy prodavaček

Podle vyjádření znalců, kteří do čtvrtka u soudu vypovídali v kauze dvojnásobné vraždy prodavaček v hradecké prodejně Action, trpí mladistvý obžalovaný agresivním sadismem, nejzávažnějším typem...

16. října 2025  13:02

Pilot ve stresu i nepřízeň počasí. Úřad zveřejnil příčiny tragického pádu letadla

Loňskou tragickou nehodu ultralehkého sportovního letounu nedaleko Štítiny na Opavsku zavinila nepřízeň počasí v kombinaci s pochybením pilota. Jednačtyřicetiletý muž v mraku ztratil orientaci a...

16. října 2025  12:52

Za vraždy dvou novorozenců dostala matka 20 let vězení, tělíčka ukryla v domě

Královéhradecký krajský soud dnes uložil 20 let vězení ženě, která zavraždila dvě novorozeňata v Dobrušce na Rychnovsku. Podle spisu se nyní třicetiletá matka závislá na drogách zbavila dětí krátce...

16. října 2025,  aktualizováno  10:52

Hradec končí v Lize mistrů. Brno po výhře postupuje, vyzve Luleu. Spartu čeká Zug

Základní část hokejové Ligy mistrů je minulostí. Do play off půjdou české týmy s bilancí dvou postupujících celků a jednoho vypadnuvšího. Černý Petr zbyl na Hradec Králové, který ve středu prohrál na...

15. října 2025  19:30,  aktualizováno  23:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lidé už na hory nejezdí jen lyžovat, chtějí komplexnější zážitek, říká šéf skiresortu

SkiResort Černá hora – Pec se ještě víc zaměří na rodiny s dětmi. Pod bývalou Sokolskou boudou na Černé hoře vznikne Panorama park za víc než 20 milionů korun se 150metrovým pojízdným kobercem, který...

15. října 2025

Nákladní vůz dostal smyk na dlažebních kostkách, řepa se rozsypala po zahradě

Nákladní vůz nevybral v úterý zatáčku v Libčanech na Královéhradecku a převrátil se i s nákladem cukrové řepy. Bulvy skončily v soukromé zahradě, poškozený je drátěný plot a také hospodářská část...

15. října 2025  12:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.