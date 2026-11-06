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Úspora za parkovné přijde řidičku draho. Kamerový vůz odhalil přelepenou značku

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  10:44aktualizováno  11:03
Řidička v Hradci Králové měla na autě pozměněnou registrační značku, odhalil ji...

Řidička v Hradci Králové měla na autě pozměněnou registrační značku, odhalil ji vůz CamCar. | foto: Městská policie Hradec Králové

Řidička v Hradci Králové měla na autě pozměněnou registrační značku, odhalil ji...
Strážníci v Hradci Králové budou kontrolovat kamerovým vozem placení...
Strážníci v Hradci Králové budou kontrolovat kamerovým vozem placení...
Strážníci v Hradci Králové budou kontrolovat kamerovým vozem placení...
8 fotografií
Řidička v Hradci Králové se snažila vyzrát na placení parkovného tím, že si přelepila jedno z písmen na registrační značce. Podvod však odhalilo kamerové auto, s nímž městská policie už rok kontroluje poplatky za parkování ve městě. Žena už dostala za parkovné pokutu, ale hrozí jí i další postih za pozměnění značky.

Automatický monitorovací systém CamCar zaznamenal opakovaně, že auto stojí v zóně placeného stání bez uhrazeného parkovacího poplatku.

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„Při následné kontrole strážníci zjistili, že řidička se pokusila systém oklamat. Pomocí černé lepicí pásky pozměnila na registrační značce písmeno „C“ tak, aby připomínalo „O“. Lustrace ukázala, že takto upravená značka sice v registru existuje, ale je evidovaná u úplně jiného, již vyřazeného vozidla,“ uvedla mluvčí hradecké policie Eva Kněžourová.

„Kolegové uložili řidičce ve středu na místě pokutu za neuhrazené parkovné ve výši 1 500 korun. Podezření na druhý přestupek jsme postoupili do správního řízení,“ řekla.

Řidička v Hradci Králové měla na autě pozměněnou registrační značku, odhalil ji vůz CamCar.
Řidička v Hradci Králové měla na autě pozměněnou registrační značku, odhalil ji vůz CamCar.
Strážníci v Hradci Králové budou kontrolovat kamerovým vozem placení parkovného. (16. července 2025)
Strážníci v Hradci Králové budou kontrolovat kamerovým vozem placení parkovného. (16. července 2025)
8 fotografií

Za jízdu s pozměněnou registrační značkou hrozí podle zákona o silničním provozu pokuta 5 až 10 tisíc koruna a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců.

„Městská policie důrazně upozorňuje, že úmyslné pozměňování registračních značek je závažným přestupkem. Snaha obejít monitorovací systém má ve výsledku výrazně tvrdší následky než samotné nezaplacení parkovacího poplatku,“ varovala mluvčí.

16. července 2025
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