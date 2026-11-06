Úspora za parkovné přijde řidičku draho. Kamerový vůz odhalil přelepenou značku

Automatický monitorovací systém CamCar zaznamenal opakovaně, že auto stojí v zóně placeného stání bez uhrazeného parkovacího poplatku.
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Parkování v Hradci hlídá auto s kamerami. Pokuty začnou padat od září
„Při následné kontrole strážníci zjistili, že řidička se pokusila systém oklamat. Pomocí černé lepicí pásky pozměnila na registrační značce písmeno „C“ tak, aby připomínalo „O“. Lustrace ukázala, že takto upravená značka sice v registru existuje, ale je evidovaná u úplně jiného, již vyřazeného vozidla,“ uvedla mluvčí hradecké policie Eva Kněžourová.
„Kolegové uložili řidičce ve středu na místě pokutu za neuhrazené parkovné ve výši 1 500 korun. Podezření na druhý přestupek jsme postoupili do správního řízení,“ řekla.
Za jízdu s pozměněnou registrační značkou hrozí podle zákona o silničním provozu pokuta 5 až 10 tisíc koruna a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců.
„Městská policie důrazně upozorňuje, že úmyslné pozměňování registračních značek je závažným přestupkem. Snaha obejít monitorovací systém má ve výsledku výrazně tvrdší následky než samotné nezaplacení parkovacího poplatku,“ varovala mluvčí.
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16. července 2025