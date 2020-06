Dlouhý, Široký a Bystrozraký rezavěl, Hradec socialistickou sochu obnovil

Socha ještě musí dostat speciální nátěr, ale na takzvanou asambláž už se každý může přijít podívat. Její demontáž, oprava, vybudování nového základu a převoz vyšly na 250 tisíc korun.

Přestože plastika pochází ze 70. let minulého století, kdy bylo zvykem na počest otevírání nových škol či zdravotních středisek odhalovat díla kvality přinejmenším pochybné, umělecká hodnota asambláže od Zdeňka Petříka je nezpochybnitelná.

„Dlouhý, Široký a Bystrozraký je dobou vzniku a námětem mimořádné dílo, patří k tomu nejlepšímu, co v té době vznikalo. Jednoznačně vybočuje z tehdejšího trendu, je to něco zcela jiného, v souboru veřejných plastik je v Hradci Králové velmi výjimečné a zasluhuje si velkou pozornost,“ míní Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče na hradeckém magistrátu.

Podle kurátorky řady výstav a znalkyně umění Marie Rumlarové snese srovnání s oceňovaným Trianglem, který visí na Klicperově divadle. Trojúhelníkovitý reliéf vytvořil uznávaný sochař a malíř Vladimír Preclík, jenž je mimochodem Petříkovým bratrancem.



„Je to umělecky hodnotná plastika. Instalována byla v roce 1970 do areálu domu dětí a mládeže sídlícího v Rautenkrancově ulici. Na výšku má něco málo přes tři metry. Původně byla postavena tak, aby se Bystrozraký díval do oken, kde se vytvářelo umění, a měl pomyslně na tvorbu dohlížet. Pak se na sochu zapomnělo a objevil jsem ji náhodou během obchůzky škol a městských společností,“ říká náměstek primátora pro oblast školství Martin Hanousek (Změna a Zelení).



Podle něj je prostor před Drakem ideální: „Koncentrovali jsme umění do jednoho bodu a navíc se jedná o poměrně frekventované místo.“

Není bez zajímavosti, že Petřík dostal v DDM na starost i zakázku na výrobu zábradlí a nástěnného reliéfu, který nese název Vesmír. Dochovalo se například i jeho dílo s názvem Květ stojící před střediskem v Brandýse nad Orlicí, naopak zachránit se nepodařila jeho plastika Země kvetoucí, jež stála ve Smidarech.

Zdeněk Petřík byl vyučený zámečník, kvůli vzdělání nikdy nebyl přijat do Svazu umělců a zemřel v roce 2003 v nedožitých 70 letech.