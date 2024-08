Územní plán musí být živý organismus, říká nová architektka Hradce Králové

Předminulý týden Petr Brůna zřejmě naposledy veřejně vystoupil coby šéf ostře sledovaného odboru hlavního architekta na hradeckém magistrátu. Symbolicky, neboť zahájil projednání návrhu zásadního strategického dokumentu, za kterým město klopýtá už 15 let.

Jen stěží si lze představit složitější dobu pro nástup do funkce hlavního architekta, než jakou je finále přijetí nového územního plánu. V Hradci v ní od 1. září vystřídá Petra Brůnu, který odbor vedl 22 let, Šárka Dlouhá, jež dosud patřila do týmu renomované kanceláře Žárovka Architekti.

Vedení radnice od Šárky Dlouhé očekává nové architektonicko-urbanistické nápady. Hovoří také o tom, že územní plán je nutné přijmout do dvou let, tedy do konce volebního období současné garnitury.

Politický tlak a hned

Petr Brůna nedávno pro MF DNES otevřeně popsal, co před jeho nástupkyní kromě jiných vysokých očekávání bude: dokončení procesu územního plánu a důležitých stavebních projektů jako třeba severního obchvatu, jižní spojky anebo železniční dvoukolejky. „Politický tlak nastane v první minutě, kdy začnete vést odbor hlavního architekta,“ varoval.

Šárka Dlouhá má vize, kudy by se město i odbor hlavního architekta měly ubírat. Ráda by využila potenciálu části odboru k transformaci na kancelář architektury města. Souzní také s plány vedení města na architektonickou kvalitu.

„Velikosti našeho města by slušelo více architektonických soutěží na veřejné novostavby i rekonstrukce a na veřejná prostranství. Měli bychom si uvědomit, že takové soutěže přinesou městu mnoho čerstvých pohledů na svízelná témata. Budu klást důraz na kvalitu veřejného prostoru, plánuji zpracovávání koncepčních manuálů na palčivá městotvorná témata a chtěla bych se zaměřit na vnesení hlediska kvality do vypisovaných výběrových řízení. Také bych ráda iniciovala zohlednění kvality architektury a využívání environmentálních prvků při spolupráci magistrátu s investory,“ naznačila své záměry architektka.

Územní plán co nejdříve

První metou je však územní plán, tedy vyhodnocení jeho veřejného projednání. Námitky, které padaly minulý týden při debatě v Adalbertinu, nebyly uznány, protože se týkaly už dříve diskutovaných a odsouhlasených bodů. Nyní se zkoumá, zda vyplyne nutnost udělat případné podstatné úpravy, tedy opětovně připravit veřejné projednání a současně se obrnit trpělivostí, protože celý proces by se znovu prodloužil.

Na eventuální dotazy, proč by se přijetí strategického dokumentu mělo obejít bez průtahů, má Šárka Dlouhá odpověď: „Územní plán je živý organismus, na kterém se i po jeho schválení bude dál pracovat. Nový územní plán by tedy měl být schválen co nejdříve právě proto, aby bylo co zdokonalovat.“

Architektka se společně s určeným zastupitelem Adamem Zárubou (Změna a Zelení) bude zabývat vyhodnocením opakovaného veřejného projednání: „Věřím, že ke všem připomínkám a námitkám nalezneme tu správnou odpověď nebo řešení. Město se každopádně musí smysluplně rozvíjet. Bez nového flexibilního územního plánu, který reflektuje moderní požadavky obyvatel, se to neobejde.“

Severní obchvat v hlavní roli

Jednu z hlavních rolí při projednání územního plánu hrála v Adalbertinu severní tangenta a její kritizované napojení na dálnici D11. Rozzlobení obyvatelé Plotišť nedávno donutili město k závazku znovu jednat s ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) o jiném napojení tangenty. Radnice na opakovaná jednání přistoupila i při vědomí, že další licitace mohou zdržet proces přijímání územního plánu i zkomplikovat slib státu o financování obchvatu.

„Změna této nulté etapy severní tangenty by zásadně zbrzdila zahájení výstavby, která je pro rozvoj Hradce a zklidnění dopravy ve městě klíčová,“ zdůraznila nastupující hlavní architektka. Podle ní je hledání trasy obchvatu správnou cestou, ale prioritu má územní plán.

„Mezi oběma projekty jednoznačně preferuji co nejrychlejší dokončení nového územního plánu, přičemž lze paralelně jednat s ministerstvem dopravy o možné změně dopravního řešení. Pokud by se podařilo vyjednat změnu nulté etapy a napojení severní tangenty na již realizovanou stavbu dálnice D11, nic nebrání začít se změnou územního plánu následně po jeho přijetí,“ řekla.

Diskuse o změně trasy severní tangenty je však podle ní prospěšná, protože „dopravní řešení v místě nulté etapy není ideální“: „V novém územním plánu je navržena územní rezerva pro možné prodloužení severní tangenty a její přímé napojení na dálnici D11, avšak tento úsek je z mnoha důvodů komplikovanější a ŘSD tuto variantu nesleduje.“