Člun s archeology dvakrát brázdil Středomoří, zavěsili ho v nové expozici

„Je to druhý člun, který byl na druhé a třetí expedici, tedy v roce 1998 a 2019. Urazili jsme na něm po moři celkem 1 200 kilometrů,“ říká ředitel archeoparku a organizátor expedic Monoxylon Radomír Tichý.

Plavidlo bylo umístěno víc než rok v budově v Hořiněvsi vzdálené deset kilometrů. V nové expozici bude člun zavěšený v úrovni ochozu prvního patra, takže návštěvníci jej uvidí nejen zespodu, ale i tak, jako by byl v blízkosti mola.

„Expozice související s přestavbou jedné budovy archeoparku ještě není stavebně dokončena, ale právě v této fázi bylo nutné do budovy nastěhovat nejrozměrnější exponát, kterým je dlabaný člun. Velikostí je druhý nejdelší, na délku má 9,2 metru a hmotnost 1 360 kilogramů,“ řekl Tichý.

Námořními expedicemi Monoxylon se všestarští experimentální archeologové ve člunech vydlabaných z jednoho kusu dřeva – monoxylech – snaží přispět k poznání šíření raných forem zemědělství ve Středomoří. Zatím poslední expedice Monoxylon IV v roce 2023 navázala na námořní výpravy v dlabaných člunech z let 1995, 1998 a 2019.

O páté plavbě už přemítají

Právě plavidlo z expedice Monoxylon IV, které pojme 20 pádlujících a kormidelníka a má na délku 11,5 metru a široké je až 120 centimetrů, je největším ze člunů, které všestarští experimentální archeologové vyrobili. Podle Tichého by na něm mohli podniknout další námořní výpravu, expedici Monoxylon V, o které uvažují.

Mohla by se odehrát v létě roku 2026. Plavit by se měla opět v Egejském moři jako v letech 1995, 2019 a 2023, ale s tím rozdílem, že trasa by měla vést v jeho severní části z východu na západ. Předlohou plavidla je 8 000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma.

Ode dneška jsou tak v areálu archeoparku všechny čluny z expedic Monoxylon.

2. června 2019

Stavební práce na rozšíření expozic archeoparku začaly v prosinci 2023 a jejich podstatou je vybudování nástavby a přístavby schodiště k objektu sousedícímu s parkovištěm, v němž se konají praktické ukázky experimentálních archeologů.

V přízemí bude foyer, přednáškový a výstavní sál, v nové půdní nástavbě dílny, galerie s expozicí a výstavní sál včetně sociálního zázemí. Náklady na projekt včetně vybavení jsou přes 23 milionů korun bez započtení daně. Investorem je kraj, dotace činí 21,6 milionu.

Zřizovatelem archeoparku je Královéhradecký kraj s Univerzitou Hradec Králové. Archeopark od roku 2013 seznamuje návštěvníky s životem v pravěku prostřednictvím takzvané živé archeologie. Je tam desítka replik pravěkých objektů.