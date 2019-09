Vyfoťte se vedle 3D mamuta. Archeoparkem Všestary provází nová aplikace

Dvanáctiletý Matěj z všestarské základní školy si hraje s tabletem. Stojí uprostřed archeoparku, ale od přístroje nezvedne oči. Fotí si ohniště. Tam, kde je ve skutečnosti jen tráva, se mu na obrazovce pohybuje 3D mamut s obrovskými kly, kterého si libovolně zvětšuje, otáčí a přemísťuje.

Po chvíli mu informační lišta v tabletu oznámí, že je u chýše lovců mamutů. Na 3D řezech sleduje, k čemu co ve vesnici sloužilo. Matěj je jeden z prvních, kdo si začátkem září v Archeoparku Všestary nedaleko Hradce Králové vyzkoušeli mobilní aplikaci s rozšířenou realitou Visit More.

„Je to super, dozvím se mnohem víc, než kdybych si to tady jen procházel. Mě tyto věci zajímají. Dobře se s tím pracuje, naučí se to rychle každý. Je to zábava,“ říká Matěj a dál studuje, co všechno nová „appka“ umí.

S 3D mamutem se můžete vyfotit, stačí mobil nebo tablet s otevřenou aplikací správně naaranžovat a postavit se na správné místo.

Na nedalekém Kuksu slouží aplikace Visit More od jara. Návštěvníci těchto turistických míst díky ní virtuálně cestují v čase a lépe si představí, jak žili předci. V archeoparku digitální „hra“, do které Královéhradecký kraj investoval půl milionu korun, přesune do různých ér pravěku. Exkurze do neolitické vesnice slibuje virtuální setkání s životem pravěkých lidí před sedmi až deseti tisíci lety.

Projekt má budoucnost, tvůrci slibují vylepšení a aktualizace, velký potenciál má i pro školy.

„Děti si odnesou cenné informace, jak by pravděpodobně vypadal jejich dům, co by nosily na sobě, co by jedly, jaká domácí zvířata by chovaly. Archeopark pro ně nyní spojí příjemné s užitečným,“ říká hejtman kraje Jiří Štěpán (ČSSD).

Na Kuksu se virtuální realitě daří

Všestarští správci muzea pravěku doufají, že technologická novinka stejně jako na Kuksu přiláká další zájemce. Aplikaci vyvinula společnost More is More. „Chtěli jsme, aby byla hlavně jednoduchá a autentická,“ poznamenává ředitel firmy Jiří Forejt.

Na Kuksu si jejich první verzi za několik měsíců pořídilo už více než dva tisíce lidí. Zdarma si ji každý může pod názvem Visit More stáhnout v AppStoru nebo GooglePlay. Je určena pro všechny majitele mobilů podporujících operační systémy Android a iOS.

Nacházíte-li se v archeoparku a máte aplikaci zapnutou, můžete se procházet po areálu a zjišťovat podrobnosti o místě, na které se právě díváte. „Velký kopec hlíny představuje rozměry mohyly bohatého vládce starší doby železné. Pod ním je dřevěná komora s kostrovým pohřbem a bohatými milodary,“ dozvídá se návštěvník například v areálu archeoparku u Knížecí mohyly.

Dále se tu lze dočíst o rondelu, o domě z mladší doby bronzové, o pravěkém pohřbívání, keltské chatrči. Počítačoví odborníci naskenovali pravěkou vesnici do nejjemnějších detailů. Její zjednodušená virtuální napodobenina nemá po grafické stránce chybu.

Aplikace na Kuksu a ve Všestarech nemá v českém cestovním ruchu zatím obdoby, na nic podobného prý zatím turisté nenarazí nikde v Evropě. Jen u těchto dvou však nezůstane, firma More is More už vyvíjí verzi zaměřenou na Braunův Betlém u Kuksu.

Návštěvníky Kuksu aplikace zaujala už v letošní sezoně: