Čeští archeologové se vrátili z Řecka, o unikátní expedici plánují knihu i film

Cílem expedice bylo přispět k poznání o šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří.

Všichni členové výpravy, kterou tvořilo 20 pádlujících a kormidelník, se podle něj do Česka vrátili v pořádku. Téměř tři tuny vážící člun o délce 11,5 metru a šířce až 1,2 metru by měl do Všestar dorazit v úterý. Následně jej budou moci jako exponát vidět návštěvníci archeoparku. „Člun je ještě na cestě. Veze jej kamion, který je proti autobusu pomalejší,“ řekl Tichý.

Expedice v replice pravěkého člunu zdolala po sedmnácti úsecích trasu dlouhou 500 kilometrů. Vedla z řeckého ostrova Samos u pobřeží Turecka přes další ostrovy až do Řecka na poloostrov Peloponés. Na některých ostrovech archeologové nocovali.

„Nyní budeme zpracovávat výsledky expedice,“ řekl Tichý. První prezentaci po návratu plánuje udělat pro novináře v závěru příštího týdne. Přednáška pro veřejnost by měla být v září v hradeckém muzeu. „V plánu máme napsání knihy, která by měla mít podobu komiksu. O expedici by měl vzniknout i film,“ nastínil Tichý.

Členové expedice se podle něj museli vypořádat s úmorným vedrem. Nejnáročnější byla plavba proti větru na ostrov Amorgos, která trvala 11 hodin. Celou trasu 500 kilometrů výprava urazila za 100 hodin pádlování, tedy s průměrnou rychlostí pět kilometrů v hodině.

Předlohou expedičního plavidla bylo osm tisíc let staré neolitické plavidlo objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma. Letošní expedice navázala na námořní výpravy hradeckých archeologů v dlabaných člunech z let 1995, 1998 a 2019, z nichž dvě byly v Egejském moři.

Člun archeologové vyrobili z kmene vyvráceného dubu, který zhruba 300 let rostl v lesích v oboře Mochov u Opočna na Rychnovsku. Na otesání kmene a výrobě člunu členové expedice pracovali loni od dubna do září. Zhruba ze třetiny jej opracovali replikami neolitických kamenných nástrojů.

Expedice Monoxylon IV se uskutečnila pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Archeopark Všestary. Rozpočet výpravy činil přes 1,5 milionu korun, tvořen byl zejména příspěvky od Archeoparku Všestary, sponzorů a členů expedice.