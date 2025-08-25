Silničáři odblokovali spor o D11 u Trutnova, archeologii zadali po částech

Největší potíž, která brzdila pokračování stavby D11 z Jaroměře do Trutnova, je pryč. Spory v tendru o archeologický průzkum silničáři obešli podobně jako na nedaleké D35 u Jičína. Zakázku za zhruba čtvrt miliardy korun rozdělili na tři části a zadali ji prostřednictvím dynamických nákupních systémů. Stavba dálničního úseku by tak měla začít ještě letos.
Staví se klíčový úsek dálnice D35 u Hradce Králové směrem na Liberec. (1. října 2024) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Úsek D11 mezi Jaroměří a Trutnovem povede západně od obce Kocbeře.
Archeologický průzkum na D11 se měl rozjet už na jaře. Zakázku na dvacetikilometrovém úseku z Jaroměře do Trutnova původně získalo sdružení firem SAMSON PRAHA a Labrys za 235 milionů korun bez DPH. Tendr však napadl druhý uchazeč, sdružení kolem Univerzity Hradec Králové a firem Metrostav či Archaia, které práce nabídlo za 343 milionů. Vítěz podle něj nesplnil kvalifikační podmínky. Výběr zhotovitele poté zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Podobný scénář nastal nedávno i na D35 v úseku Úlibice – Hořice na Jičínsku. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) tam poté zakázku rozdělilo na tři etapy a zadalo je prostřednictvím dynamických nákupních systémů, které se používají pro opakované nákupy zboží a služeb. Výhodou je, že kvalifikace se hodnotí již při zapsání zájemců do seznamu uchazečů a poté se soutěží cenou. Stejný postup nakonec ŘSD zvolilo i na D11. Lhůta pro podání nabídek vypršela 22. srpna.

Krize na dálnici D11 a D35. Stavby komplikuje boj o archeologický průzkum

„Jde o zásadní posun. Podepsali jsme smlouvy na záchranný archeologický průzkum. Skončil tak spor archeologických firem, který brzdil začátek stavby,“ uvedlo ŘSD na svém Facebooku.

V nové soutěži se podařilo cenu ještě stlačit. V součtu zaplatí stát jen 197 milionů korun bez daně. Práce mají začít v září. Terénní část výzkumu potrvá u prvních dvou úseků 135 dní, u třetího 90 dní.

„Na úsek 1 (jsme podepsali smlouvu) se sdružením EUROVIA CZ a ARCHAIA za cenu 95,5 milionu. Na úsek 2 se sdružením EUROVIA CZ a ARCHAIA za cenu 46,6 milionu a na úseku 3 se sdružením SAMSON PRAHA a Labrys za cenu 54,5 milionu,“ uvedl na síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Silničáři mají na D11 z Jaroměře do Trutnova platné stavební povolení a nyní hodnotí nabídky zhotovitelů. Očekávaná cena úseku je 12,9 miliardy korun, což z díla činí největší stavební zakázku v historii ŘSD. Může za to náročný terén v Podkrkonoší.

Nebudeme čekat. Stát porcuje zakázku na archeologii pro D35 u Jičína

„Od firem jsme dostali tři nabídky. Stavět chceme začít ještě letos. Po novém úseku dálnice by se mělo jezdit v roce 2028,“ uvedlo ŘSD.

Stavbaři aktuálně pracují i na navazujícím 21kilometrovém úseku z Trutnova na hranice s Polskem za 11,7 miliardy korun bez daně. Hotový má být také v roce 2028, ale už v závěru příštího roku by se mělo jezdit na části dálnice poblíž hranic, která navazuje na dokončenou polskou rychlostní silnici S3.

