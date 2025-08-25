Silničáři odblokovali spor o D11 u Trutnova, archeologii zadali po částech

Archeologický průzkum na D11 se měl rozjet už na jaře. Zakázku na dvacetikilometrovém úseku z Jaroměře do Trutnova původně získalo sdružení firem SAMSON PRAHA a Labrys za 235 milionů korun bez DPH. Tendr však napadl druhý uchazeč, sdružení kolem Univerzity Hradec Králové a firem Metrostav či Archaia, které práce nabídlo za 343 milionů. Vítěz podle něj nesplnil kvalifikační podmínky. Výběr zhotovitele poté zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Podobný scénář nastal nedávno i na D35 v úseku Úlibice – Hořice na Jičínsku. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) tam poté zakázku rozdělilo na tři etapy a zadalo je prostřednictvím dynamických nákupních systémů, které se používají pro opakované nákupy zboží a služeb. Výhodou je, že kvalifikace se hodnotí již při zapsání zájemců do seznamu uchazečů a poté se soutěží cenou. Stejný postup nakonec ŘSD zvolilo i na D11. Lhůta pro podání nabídek vypršela 22. srpna.
„Jde o zásadní posun. Podepsali jsme smlouvy na záchranný archeologický průzkum. Skončil tak spor archeologických firem, který brzdil začátek stavby,“ uvedlo ŘSD na svém Facebooku.
V nové soutěži se podařilo cenu ještě stlačit. V součtu zaplatí stát jen 197 milionů korun bez daně. Práce mají začít v září. Terénní část výzkumu potrvá u prvních dvou úseků 135 dní, u třetího 90 dní.
„Na úsek 1 (jsme podepsali smlouvu) se sdružením EUROVIA CZ a ARCHAIA za cenu 95,5 milionu. Na úsek 2 se sdružením EUROVIA CZ a ARCHAIA za cenu 46,6 milionu a na úseku 3 se sdružením SAMSON PRAHA a Labrys za cenu 54,5 milionu,“ uvedl na síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Silničáři mají na D11 z Jaroměře do Trutnova platné stavební povolení a nyní hodnotí nabídky zhotovitelů. Očekávaná cena úseku je 12,9 miliardy korun, což z díla činí největší stavební zakázku v historii ŘSD. Může za to náročný terén v Podkrkonoší.
„Od firem jsme dostali tři nabídky. Stavět chceme začít ještě letos. Po novém úseku dálnice by se mělo jezdit v roce 2028,“ uvedlo ŘSD.
Stavbaři aktuálně pracují i na navazujícím 21kilometrovém úseku z Trutnova na hranice s Polskem za 11,7 miliardy korun bez daně. Hotový má být také v roce 2028, ale už v závěru příštího roku by se mělo jezdit na části dálnice poblíž hranic, která navazuje na dokončenou polskou rychlostní silnici S3.
28. května 2025