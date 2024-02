Developer postaví ve Velké Úpě o dům méně, i tak někteří usedlíci odcházejí

Zatímco v centru Pece pod Sněžkou se v poslední době ve velkém staví rekreační byty a apartmánové hotely, Velká Úpa dlouho zůstávala stranou zájmu investorů.

Nyní jsou však někteří usedlíci kvůli budoucímu apartmánovému městečku na odchodu, stěhují se a prodávají své domy.

Pražská investiční skupina už několik let připravuje projekt Rezidence Pod Portáškami, který zcela zásadně změní centrum Velké Úpy.

V roce 2021 získala bývalý hotel Hela a hospodu Úpa, mezi kterými komplex vznikne. Investor počítá s demolicí celkem pěti objektů. V přízemí budou komerční prostory, kavárna a bistro, pod zemí dvoupodlažní parkoviště pro 189 aut.

„Předpokládaný trvalý zábor pozemků bude činit 7 085 metrů čtverečních, zastavěná plocha bytovým domem včetně suterénu bude 4 522 metrů čtverečních,“ uvádí se v oznámení k záměru, jehož vliv na životní prostředí hodnotí úřady.

Pokud vše půjde podle plánu, ještě letos by měla začít demolice stávajících budov. „Vydání stavebního povolení bychom rádi očekávali během jara, podle toho budou zahájeny demoliční práce. Naším cílem je, abychom nenarušili hlavní turistickou sezonu,“ řekl Jiří Baumruk, ředitel komunikace skupiny Aequitas.

Od sedmého domu upustili

Budování apartmánového komplexu potrvá zhruba tři roky. Rozpočet by se měl pohybovat kolem miliardy korun. Původně investor plánoval u hlavní silnice ve Velké Úpě vybudovat čtyři domy se 110 byty. Později projekt rozšířil na sedm objektů a 172 bytů. Výsledná verze je kompromisem.

„V průběhu projekční přípravy došlo na základě požadavku města a vlastníků sousedních nemovitostí ke zmenšení projektu a snížení počtu domů na šest,“ uvedl Jiří Baumruk.

„Sedm objektů už by bylo hodně a zasahovalo by to příliš blízko k chalupám, které tam stojí. Jsme rádi, že se to snížilo na šest domů. Centrum Velké Úpy je v neutěšeném stavu. Součástí projektu jsou obchody i lékařské ordinace. Myslím si, že to přispěje k rozvoji Velké Úpy,“ sdělila starostka Pece Ilona Karlíková (nestraník, SNK Velká Úpa – Pec).

Stavební projekty v Peci pod Sněžkou narážejí na kapacitu čistírny odpadních vod, která je vyčerpána a už na ni není možné připojit nové stavby. Problém to je i pro Rezidenci Pod Portáškami.

„Stávající budovy jsou připojené na čističku, ale výstavbou apartmánových domů samozřejmě dojde k výraznému navýšení kapacity. Investor to musí vyřešit jinou cestou,“ řekla Ilona Karlíková.

Projekt podle dokumentace počítá s akumulační jímkou i systémem zpětného čištění a zachytávání takzvaných šedých vod.

Usedlíci odcházejí

Obyvatele Velké Úpy rozsáhlý investiční záměr zaskočil. Někteří z nich už bydlí jinde, další prodávají své nemovitosti. V sousedství budoucího apartmánového městečka žít nechtějí. Když Jiří Hintner před dvěma lety poprvé viděl vizualizaci projektu, zděsil se. Jeden z apartmánových objektů má vyrůst hned vedle jeho domu za bývalým hotelem Hela. Dnes už v něm nebydlí.

„S investorem jsme se dohodli, že si vezmou náš dům, a místo toho nám koupili jiný ve Velké Úpě, který budeme na jaře rekonstruovat, abychom se tam mohli nastěhovat. Táhlo se to dva roky, chceme mít klid,“ uvedl Jiří Hintner.

Na odchodu je také Eva Beranová, která více než šedesát let žije v rodinném domě vedle zchátralé hospody Úpa. Ta má stejně jako Hela, bývalá půjčovna a bowling ustoupit apartmánům. Na jejím domě je plachta s nápisem „Na prodej“.

„Jsem tady od narození, ale chci pryč. Víte, jak to tady bude vypadat, až se to začne stavět? Byli jsme zvyklí na klid. Už to tady nikdy nebude ono,“ shrnula Eva Beranová.

Skupinu Aequitas založil advokát a insolvenční správce Jan Langmeier. Prvním velkým projektem investičního fondu v Krkonoších byl apartmánový dům s 30 byty v Herlíkovicích u Vrchlabí. Novostavba vznikla na místě původního penzionu, zkolaudována byla loni na podzim.

Rezidence Pod Portáškami na konci loňského roku získala Cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Porota 20. ročníku soutěže ocenila mimo jiné prvky vedoucí k energetické soběstačnosti: nadstandardní izolaci, geotermální vrty, solární panely nebo využití šedé vody.

Centrum Velké Úpy se už začalo měnit. Město v roce 2021 vykoupilo zchátralý hotel Uran za 20 milionů, nechalo ho zbourat a na volné ploše plánuje překladiště. Na druhé straně silnice vedle odstavného parkoviště je rozestavěný další apartmánový dům. V pětipodlažní budově vznikne 27 bytů.