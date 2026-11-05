Anonymní dopis je v podstatě dlouhým výlevem emocí údajného Přípravného výboru Iniciativy občanů proti hluku z areálu Park 360. Jak plyne z názvu, požaduje v podstatě jediné: ticho a konec hudební produkce úderem 22. hodiny.
Vlajkovou lodí přibližně padesátihektarového Parku 360 je festival Rock for People. Příští rok se tu však uskuteční i multifestival Obscene Extreme, v srpnu třídenní Big Summer Fest a na konci prázdnin i bejbypunkový Kefír.
„Když někdo operuje 150 rodinami a 600 konkrétními lidmi, já chci tu protistranu vidět a diskutovat s ní. Toto ale není dialog, ale ultimativní předkládání vizí svého světa a výhrůžky.“