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Rock for People v ohrožení? Festivalový areál čelí anonymním výhrůžkám

Petr Záleský
  15:47

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Fanoušci Iron Maiden na hradeckém letišti (14. června 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Udání na stavební úřad a hygienu. Blokování klíčových investičních záměrů města. Referendum o využití letiště. Anebo milionové žaloby. To je jen krátký seznam výhrůžek, kterým od středy čelí Hradec Králové a tým, jenž spravuje Park 360 na bývalém vojenském letišti.

Anonymní dopis je v podstatě dlouhým výlevem emocí údajného Přípravného výboru Iniciativy občanů proti hluku z areálu Park 360. Jak plyne z názvu, požaduje v podstatě jediné: ticho a konec hudební produkce úderem 22. hodiny.

Vlajkovou lodí přibližně padesátihektarového Parku 360 je festival Rock for People. Příští rok se tu však uskuteční i multifestival Obscene Extreme, v srpnu třídenní Big Summer Fest a na konci prázdnin i bejbypunkový Kefír.

„Když někdo operuje 150 rodinami a 600 konkrétními lidmi, já chci tu protistranu vidět a diskutovat s ní. Toto ale není dialog, ale ultimativní předkládání vizí svého světa a výhrůžky.“

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