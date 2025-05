OBRAZEM: Další sníh v Krkonoších zaskočil i horaly, už přezuli na letní

Do Krkonoš se naplno vrátilo zimní počasí. Na hřebenech je kolem 25 centimetrů sněhu a další by měl připadnout. Horští záchranáři upozorňují turisty, aby do hor vyráželi se zimní výbavou a v teplém...