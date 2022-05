Když obyvatelé svolí v anketě, Jičín přejmenuje Ruskou a Koněvovu ulici

Na neodpustitelný útok putinovského režimu na Ukrajinu reaguje řada českých měst tím, že zvažují přejmenovat ulice, jejichž název souvisí s Ruskem.

U Ruské ulice je to zřejmé, Koněvova připomíná rozporuplnou osobnost sovětského maršála, jehož socha na pražském náměstí Interbrigády už před časem způsobila diplomatickou roztržku mezi Prahou a Moskvou.

V jičínské Ruské ulici, která vede centrem od hřbitova k Valdštejnskému náměstí, žije přes 300 lidí.

Ulice M. Koněva přivádí auta do města z obchvatu na západní straně města, je tu kemp Rumcajs, restaurace U Všech čertů a paradoxně i pomník obětem okupace ze srpna 1968.

Jakmile radnice o anketě informovala na internetu a na facebookovém profilu města, do několika hodin se tam v diskusi objevily desítky reakcí.

„Dejte raději dohromady chodníky“

Diskutujícím vadí, že s přejmenováním ulic se pojí řada byrokratických úkonů, na které nikdo nemá čas ani chuť, řada se shoduje, že by Ruská ulice spíš než nový název potřebovala nové chodníky i vozovku.

„Bydlím v ulici Ruská a nesouhlasím s přejmenováním. Prázdná gesta. Raději nám dejte dohromady chodníky,“ napsala paní Daniela. „Raději tu ulici opravte. Silnice a chodníky jsou v katastrofálním stavu a vy řešíte kraviny,“ připojila se paní Miluška.

Na špatný stav chodníků si postěžovala také paní Marcela: „Radši nové chodníky. Bydlím tady 25 let a hrozný, pouze sliby.“

Komentářů reagujících na neutěšený stav Ruské ulice jsou desítky, ale místním vadí i očekávané starosti s úředními formalitami. „A kdo to zaplatí? Pro nás by to znamenalo přelepit veškerá auta nebo předělat vizitky,“ pozastavil se jeden z diskutujících.

Někteří Jičínští by však změnu uvítali. Pan Štěpán poznamenal, že by název ulic změnil hned a bez ankety. Stejně to vidí paní Helena: „Já jsem pro a doufám, že k tomu dojde. Tohle mělo být už dávno.“

Ankety se účastní i firmy

První příspěvek město zveřejnilo na Facebooku 25. dubna. Radnice se v něm snažila vysvětlit záměr i průběh ankety:

„Vyhodnocení předložíme radě města a zastupitelstvu a bude klíčovým podkladem pro rozhodnutí. Občané dostanou anketní lístek v obálce se jménem do poštovní schránky a pokud se chtějí zúčastnit, musí vyplnit celé jméno, adresu bydliště a datum narození. Anketní lístek se vhazuje do urny – pro ulici Ruskou bude u podatelny MěÚ Jičín v ulici 17. listopadu a pro ulici M. Koněva bude v restauraci U Všech čertů.“

Ankety se mohou zúčastnit i firmy, podmínkou je, že tam mají sídlo nebo provozovnu.

„Změna názvu ulic je fakticky změnou adresy, s čímž jsou spjaté administrativní povinnosti i náklady. Názor občanů bude proto zcela směrodatný,“ upozornila radnice.

Zastupitelstvo je neutrální

Protože se diskuse rychle šířila, vedení města se o den později pokusilo krotit vášně: „Zastupitelstvo a rada mají k otázce přejmenování neutrální stanovisko a přesvědčení, že o věci je již rozhodnuto, je mylné. Důležitý bude výsledek ankety.“

Podněty k přejmenování ulic přichází dlouhodobě, se současnými událostmi však přibývají. „Anketa není závazná a sama o sobě názvy nemění. Jde o dotazníkový průzkum,“ upozorňuje radnice.

Město zatím postoj nezměnilo. „Anketa bude pokračovat, jak se plánovalo. Diskuse, kterou anketa vyvolala, je pochopitelná. Téma rusko-ukrajinské války není občanům lhostejné,“ řekl MF DNES mluvčí Jičína Jan Jireš.

Otázkou je, jak by se ulice měly jmenovat. „O některých názvech se spekuluje s ohledem na historii a místopis. Ale jak jsem uvedl, změna názvu ulic se neplánuje a jde pouze o dotazníkové šetření. Teprve výsledek může podnítit kroky k přejmenování včetně stanovení data změny,“ zdůraznil mluvčí.

Jičín není jediný, kde kvůli agresi na Ukrajině místním došla s chováním ruského režimu trpělivost. K přejmenování ulic Moskevské a Ruské na Vilovou a Křížovou přistoupili v České Lípě. Nejznámější příklad je v Praze 6. Část ulice Korunovační, kde sídlí ruská ambasáda, přejmenovali na ulici Ukrajinských hrdinů.