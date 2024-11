Hradečané hlasovali o novinkách, nejvíc chtějí bike park a vyhlídku

Bike park Pod Strání, Revitalizace vyhlídky Rozárka, Pumptrack-sever nebo Kapesní park na hrázi v Roudničce. To jsou kromě jiného projekty, které zvítězily u obyvatel Hradce Králové v prvním ročníku participativního rozpočtu Pro(buď) Hradec a které by měly být realizovány do dvou let. Na tyto projekty vyčlenilo město v letošním roce 10 milionů korun.