V kantýně jsem potkávala držitele Nobelovy ceny, popisuje mladá vědkyně stáž v CERN

Oborem Anežky Klustové je částicová fyzika. Specializuje se na výzkum nepolapitelných neutrin, která pronikají hmotou jako nůž máslem. Studovala na špičkových univerzitách v Londýně i Singapuru, má za sebou stáž v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN) ve Švýcarsku.

Zaujalo mě, že jste se z gymnázia hlásila na studium přírodních věd v Londýně i na medicínu na Karlově Univerzitě. Měla jste medicínu jako záložní variantu, nebo jste opravdu vážně uvažovala o tom, že z vás jednou bude lékařka?

Vážně jsem o tom uvažovala. Na 1. lékařskou fakultu jsem se dostala bez přijímaček, byla jsem na zápise ke studiu, dostala studentský průkaz a v tu dobu to byla moje realita. Byť jsem byla přijatá na University College London (UCL), věděla jsem, že bez podpory The Kellner Family Foundation (rodinná nadace, kterou v roce 2002 manželé Kellnerovi založili na podporu vzdělanosti českých studentů, pozn. red.) by studium v Londýně pro mě nebylo možné. Tehdy mi to přišla jako dobrá alternativa.