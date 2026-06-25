Parta obnovuje stoleté lesní divadlo na Chlumu, sezonu zahájí Háma a Kostková

Původně se počítalo, že veškeré práce stihnou do letošních červencových oslav 160 let od bitvy u Hradce Králové, která se odehrála jen pár desítek metrů odsud. Kvůli potížím s financováním však spolek musí obnovu historického divadla z roku 1895 rozložit minimálně do dvou sezon.
První část oprav mají nadšenci v posledních měsících za sebou. Až se Aleš Háma a další herci budou pohybovat po zdejším pódiu, polovina diváků si už bude moci pohled na ně užívat s opřenými zády. Až dosud lidé seděli na dřevěných prknech bez opěradel.
„Když už jsme se do toho dali, musíme napnout síly a do začátku sezony to dodělat,“ nepřipouštěl ještě v rozestavěném areálu další potíže Karel Horádek, který s ostatními členy spolku Amfiteátr Chlum o lesní divadlo pečuje.
Komplikací mají nadšenci za sebou nepočítaně. Když si loni usmysleli, že amfiteátr alespoň částečně zmodernizují, spočítali náklady na zhruba 1,7 milionu korun. Jenže sehnat takovou sumu se nakonec ukázalo jako problém. Stěží se podařilo nashromáždit půl milionu, a tak se místo dělníků museli pustit do práce dobrovolníci.
„Řekli jsme si, že letos uděláme alespoň polovinu hlediště. Co jde, děláme vlastními silami. Nejprve jsme tamhle pokáceli stromy, pak se musely vytahat pařezy, zplanýrovat původní hlediště a navézt recyklát, aby se tady dalo vůbec chodit,“ ukazoval na opravovanou půlku areálu předseda spolku Petr Zíb při jedné z velkých jarních brigád.
Posezení u stánku
Víc než dvě desítky lidí tehdy uklízely spadané listí, odnášely větve a kusy kmenů, čistily chatku s občerstvením.
Firma navrtala díry, do kterých se betonovaly sloupky pro uchycení lavic. Recyklát pak dobrovolníci musí zakrýt, aby nebyl vidět. Uprostřed hlediště z původních sloupků v budoucnu vytvoří ještě druhé schodiště. Dosud tu jsou jediné schody po straně.
Lesní divadlo Chlum
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Hlavní novinkou je právě výměna lavic. Hlediště tvoří 30 řad, v nichž byly na betonových patkách osazeny obyčejné fošny. Pro diváky tak bylo posezení krajně nepohodlné. Nově budou mít lavice i opěradla.
Kromě toho se lidé už při prvním představení dočkají i lepšího zvuku či světla. Z demontovaných fošen nadšenci vytvoří u stánku s občerstvením nové posezení, aby lidé nemuseli s jídlem postávat na kraji amfiteátru nebo se na své místo s táckem prodírat mezi ostatními. Přibude také sestava pro děti, aby byl areál přívětivější k rodinám.
„Myslíme, že letošní náklady budou kolem 700 tisíc, takže něco budeme muset přihodit ze svého,“ uvažoval Zíb.
Lesní divadlo Chlum
Více o amfiteátru, vstupenkách a příjezdu k areálu na webu pořadatelů.
Nadšenci mohou areál dlouhodobě financovat díky sponzorům. Výtěžek ze vstupného pokryje náklady na honoráře a provoz v době představení. Na údržbu či investice peníze nezbývají. Spolek se o areál začal starat zhruba před patnácti lety, musel třeba zpevnit příjezdovou cestu pro techniku, obnovit konstrukci pódia nebo nově přivést elektřinu.
„Až dosud jsme o peníze nežádali, ale takovou sumu bychom sami neposbírali. Proto jsme oslovili obce v okolí asi 15 kilometrů, odkud k nám přichází nejvíce návštěvníků. Žádali jsme o dotace také Královéhradecký kraj a město Hradec Králové,“ vypočítal Horádek. Připouští, že si dělal větší naděje.
Dotaci museli vrátit
Žádosti městu a kraji pro spolek dopadly nevalně. Mezi oběma samosprávami se na podzim dokonce rozjela prazvláštní forma licitace, když zástupci kraje na zastupitelstvu v září deklarovali, že vyrovnají příspěvek města. Hradec tehdy schválil podporu sto tisíc korun, a tak i dotace kraje byla pouze stotisícová.
Neprošel tehdy ani návrh poslance a opozičního zastupitele Matěj Ondřeje Havla (TOP 09), aby kraj dal alespoň 200 tisíc. Už tehdy bylo zřejmé, že obnova v celém rozsahu se do konce roku nepodaří.
Další rána přišla v lednu, když spolek žádal město o prodloužení termínu. Radnice to odmítla a amfiteátr tak musel městskou dotaci vrátit.
„Dotaci jsme loni schválili s podmínkou, aby se zapojili do 160. výročí bitvy. Oni deklarovali, že zajistí, aby se všechny opravy do oslav uskutečnily. Že nezískali celou částku, není problém města. Nesplnili podmínky,“ vysvětlila odebrání dotace náměstkyně primátorky pro kulturu a cestovní ruch Ilona Dvořáková (nez.).
Největší dar nakonec spolku poslala obec Všestary, v jejímž katastru divadlo leží. Přispěla částkou 170 tisíc korun.
„Pro nás je to součást obecní historie. V poválečné době tam hrálo i Národní divadlo, vystupovali tam místní ochotníci. Když si někdo chce dát práci, aby amfiteátr dál fungoval, rádi to podpoříme. I my, když si tam jdeme sednout, bychom si rádi sedli trochu rovně,“ řekl starosta Všestar Michal Derner (KDU-ČSL).
Amfiteátr vznikl nejspíš už v roce 1895, první zmínka o hře Furiant je o rok mladší. Na Chlumu se hrávalo za první republiky i po válce. Poslední velkou akcí za minulého režimu mělo být vystoupení Evy Pilarové na začátku 70. let.