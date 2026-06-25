Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Parta obnovuje stoleté lesní divadlo na Chlumu, sezonu zahájí Háma a Kostková

Tomáš Hejtmánek
  10:52
Amfiteátr na Chlumu u Hradce Králové se chystá na letní sezonu, vylepšili tu...

Amfiteátr na Chlumu u Hradce Králové se chystá na letní sezonu, vylepšili tu posezení i schody. (červen 2026) | foto: Lesní divadlo Chlum, Karel Horádek

Amfiteátr na Chlumu u Hradce Králové se chystá na letní sezonu, vylepšili tu...
Amfiteátr na Chlumu u Hradce Králové se chystá na letní sezonu 2026.
Amfiteátr na Chlumu u Hradce Králové se chystá na letní sezonu 2026.
Amfiteátr na Chlumu u Hradce Králové se chystá na letní sezonu, vylepšili tu...
11 fotografií
Oblíbený amfiteátr na Chlumu u Hradce Králové prošel zčásti opravou. Parta dobrovolníků tam ve volném čase renovovala polovinu hlediště a další zázemí. Stoleté přírodní divadlo v létě láká na divadelní představení pod širým nebem. Už v pátek 26. června tu Aleš Háma a Tereza Kostková vystoupí ve hře Za dveřmi kanceláří.

Původně se počítalo, že veškeré práce stihnou do letošních červencových oslav 160 let od bitvy u Hradce Králové, která se odehrála jen pár desítek metrů odsud. Kvůli potížím s financováním však spolek musí obnovu historického divadla z roku 1895 rozložit minimálně do dvou sezon.

První část oprav mají nadšenci v posledních měsících za sebou. Až se Aleš Háma a další herci budou pohybovat po zdejším pódiu, polovina diváků si už bude moci pohled na ně užívat s opřenými zády. Až dosud lidé seděli na dřevěných prknech bez opěradel.

Amfiteátr na Chlumu u Hradce Králové se chystá na letní sezonu, vylepšili tu posezení i schody. (červen 2026)
Amfiteátr na Chlumu u Hradce Králové se chystá na letní sezonu, vylepšili tu posezení i schody. (červen 2026)
Amfiteátr na Chlumu u Hradce Králové se chystá na letní sezonu 2026.
Amfiteátr na Chlumu u Hradce Králové se chystá na letní sezonu 2026.
11 fotografií

„Když už jsme se do toho dali, musíme napnout síly a do začátku sezony to dodělat,“ nepřipouštěl ještě v rozestavěném areálu další potíže Karel Horádek, který s ostatními členy spolku Amfiteátr Chlum o lesní divadlo pečuje.

Komplikací mají nadšenci za sebou nepočítaně. Když si loni usmysleli, že amfiteátr alespoň částečně zmodernizují, spočítali náklady na zhruba 1,7 milionu korun. Jenže sehnat takovou sumu se nakonec ukázalo jako problém. Stěží se podařilo nashromáždit půl milionu, a tak se místo dělníků museli pustit do práce dobrovolníci.

„Řekli jsme si, že letos uděláme alespoň polovinu hlediště. Co jde, děláme vlastními silami. Nejprve jsme tamhle pokáceli stromy, pak se musely vytahat pařezy, zplanýrovat původní hlediště a navézt recyklát, aby se tady dalo vůbec chodit,“ ukazoval na opravovanou půlku areálu předseda spolku Petr Zíb při jedné z velkých jarních brigád.

Posezení u stánku

Víc než dvě desítky lidí tehdy uklízely spadané listí, odnášely větve a kusy kmenů, čistily chatku s občerstvením.

Firma navrtala díry, do kterých se betonovaly sloupky pro uchycení lavic. Recyklát pak dobrovolníci musí zakrýt, aby nebyl vidět. Uprostřed hlediště z původních sloupků v budoucnu vytvoří ještě druhé schodiště. Dosud tu jsou jediné schody po straně.

Lesní divadlo Chlum

Lesní divadlo Chlum

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Hlavní novinkou je právě výměna lavic. Hlediště tvoří 30 řad, v nichž byly na betonových patkách osazeny obyčejné fošny. Pro diváky tak bylo posezení krajně nepohodlné. Nově budou mít lavice i opěradla.

Kromě toho se lidé už při prvním představení dočkají i lepšího zvuku či světla. Z demontovaných fošen nadšenci vytvoří u stánku s občerstvením nové posezení, aby lidé nemuseli s jídlem postávat na kraji amfiteátru nebo se na své místo s táckem prodírat mezi ostatními. Přibude také sestava pro děti, aby byl areál přívětivější k rodinám.

„Myslíme, že letošní náklady budou kolem 700 tisíc, takže něco budeme muset přihodit ze svého,“ uvažoval Zíb.

Lesní divadlo Chlum

  • pátek 26. června, 20:00
    Za dveřmi kanceláří
    Komedie kanadského autora Norma Fostera pojednává o šesti propojených příbězích „obyčejných lidí“, ambicích i životních selháních. Hrají Aleš Háma, Tereza Kostková, Václav Kopta, Simona Vrbická a Jiří Vojta.
  • sobota 25. července, 20:00
    Nejstarší řemeslo
    Tragikomedie o pěti ženách, které se celý život živí nejstarším řemeslem. Vystoupí Valerie Zawadská, Veronika Gajerová, Zuzana Slavíková, Jana Švandová nebo Kateřina Macháčková, Michaela Dolinová.
  • sobota 15. srpna, 20:00
    Kouči v nesnázích
    Bláznivá situační detektivní komedie o dvou neúspěšných hercích, kteří zbohatli jako falešní životní koučové. Plán jim komplikuje mrtvý zahradník v jejich domě. Hrají Pavla Tomicová, Josef Polášek, Kristýna Frejová/Malvína Pachlová, Eva Leinweberová, Radek Zima, Bronislav Kotiš.
  • pátek 4. září, 20:00
    Na Stojáka
    Živá Stand Up Comedy Show se vrací po roce do lesního divadla večerem matadorů scény a jejich originálním humorem. Vystoupí Adéla Elbel, Arnošt Frauenberg a Petr Vydra.

Více o amfiteátru, vstupenkách a příjezdu k areálu na webu pořadatelů.

Nadšenci mohou areál dlouhodobě financovat díky sponzorům. Výtěžek ze vstupného pokryje náklady na honoráře a provoz v době představení. Na údržbu či investice peníze nezbývají. Spolek se o areál začal starat zhruba před patnácti lety, musel třeba zpevnit příjezdovou cestu pro techniku, obnovit konstrukci pódia nebo nově přivést elektřinu.

„Až dosud jsme o peníze nežádali, ale takovou sumu bychom sami neposbírali. Proto jsme oslovili obce v okolí asi 15 kilometrů, odkud k nám přichází nejvíce návštěvníků. Žádali jsme o dotace také Královéhradecký kraj a město Hradec Králové,“ vypočítal Horádek. Připouští, že si dělal větší naděje.

Dotaci museli vrátit

Žádosti městu a kraji pro spolek dopadly nevalně. Mezi oběma samosprávami se na podzim dokonce rozjela prazvláštní forma licitace, když zástupci kraje na zastupitelstvu v září deklarovali, že vyrovnají příspěvek města. Hradec tehdy schválil podporu sto tisíc korun, a tak i dotace kraje byla pouze stotisícová.

Neprošel tehdy ani návrh poslance a opozičního zastupitele Matěj Ondřeje Havla (TOP 09), aby kraj dal alespoň 200 tisíc. Už tehdy bylo zřejmé, že obnova v celém rozsahu se do konce roku nepodaří.

Další rána přišla v lednu, když spolek žádal město o prodloužení termínu. Radnice to odmítla a amfiteátr tak musel městskou dotaci vrátit.

„Dotaci jsme loni schválili s podmínkou, aby se zapojili do 160. výročí bitvy. Oni deklarovali, že zajistí, aby se všechny opravy do oslav uskutečnily. Že nezískali celou částku, není problém města. Nesplnili podmínky,“ vysvětlila odebrání dotace náměstkyně primátorky pro kulturu a cestovní ruch Ilona Dvořáková (nez.).

Největší dar nakonec spolku poslala obec Všestary, v jejímž katastru divadlo leží. Přispěla částkou 170 tisíc korun.

„Pro nás je to součást obecní historie. V poválečné době tam hrálo i Národní divadlo, vystupovali tam místní ochotníci. Když si někdo chce dát práci, aby amfiteátr dál fungoval, rádi to podpoříme. I my, když si tam jdeme sednout, bychom si rádi sedli trochu rovně,“ řekl starosta Všestar Michal Derner (KDU-ČSL).

Amfiteátr vznikl nejspíš už v roce 1895, první zmínka o hře Furiant je o rok mladší. Na Chlumu se hrávalo za první republiky i po válce. Poslední velkou akcí za minulého režimu mělo být vystoupení Evy Pilarové na začátku 70. let.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Učitel a podle starosty spořádaný občan. Kdo je muž, který spustil policejní manévry

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie od úterního rána pátrala po pětapadesátiletém muži, který byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kriminalistům se ho nakonec podařilo dopadnout odpoledne v Praze. Pátrání bylo také...

Stát seškrtal peníze. Přírodnímu unikátu hrozí, že zaroste travou a křovím

Premium
Na Plachtě bývalo vojenské cvičiště. Obrněnce se tam vrací, vylepšují lokality...

Neuvěřitelných pětadvacet let trvala snaha o ochranu unikátního přírodního území Na Plachtě v Hradci Králové. Na nutnou údržbu 56 hektarů přírodní památky ale nyní schází klíčové státní peníze....

Alkohol k pohotovosti nepatří. Prezidentův řidič neuspěl s odvoláním, u policie končí

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí zamítl odvolání prezidentova řidiče Vojtěcha Koppa, jehož Okresní soud v Náchodě potrestal za nehodu pod vlivem alkoholu. Obžalovaný v době služební...

Apartmánové domy nic nepřinášejí, chci je maximálně omezit, říká nový šéf KRNAP

Premium
Rozhodování parku má být předvídatelné a umožňovat rozvoj podnikání v horách,...

Rozhodování parku má být předvídatelné a umožňovat rozvoj podnikání v horách, ale stavba apartmánových domů regionu nic nepřináší, říká nový ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr...

Na dálnici D11 se srazila dvě nákladní auta, provoz v obou směrech stál

Nehoda dvou nákladních aut u Chýště na D11 (18. června 2026)

Dálnici D11 uzavřela ve čtvrtek ráno v obou směrech nehoda dvou nákladních automobilů na 70. kilometru u Nového Města. Jeden z vozů, který převážel písek, skončil na boku. Policie odkláněla dopravu...

Parta obnovuje stoleté lesní divadlo na Chlumu, sezonu zahájí Háma a Kostková

Amfiteátr na Chlumu u Hradce Králové se chystá na letní sezonu, vylepšili tu...

Oblíbený amfiteátr na Chlumu u Hradce Králové prošel zčásti opravou. Parta dobrovolníků tam ve volném čase renovovala polovinu hlediště a další zázemí. Stoleté přírodní divadlo v létě láká na...

25. června 2026  10:52

Zatáhl dívku do parku kvůli sexu, bránila se a křičela. Dopadli ho kolemjdoucí

Ilustrační snímek

Čtyřiačtyřicetiletý cizinec je podezřelý, že v jednom z parků v Hradci Králové nutil k sexu mladistvou cizinku. Podle kriminalistů se s ní napřed zkoušel seznámit na ulici, jenže pak ji zatáhl...

25. června 2026  8:58

„Bezzubý český lev na vozíku.“ Debatu o podobě náměstí víří nové provokativní dílo

Premium
Sochou divokola umělec upozorňuje na problém parkování na Velkém náměstí v...

Stále více parkovacích míst nenápadně ukrajuje na Velkém náměstí město Hradec Králové. Nedávno tam zaparkoval stroj, který vyvolal mnohem větší pozdvižení, než kdyby před starou radnicí přistálo UFO....

24. června 2026

Chtěli jen opravit střechu. Nakonec je škola v Dobrušce skoro nová

Oprava školy v Pulické ulici v Dobrušce.

Dobruška na Rychnovsku dokončila modernizaci základní školy v Pulické ulici. Děti se tak po roce v provizoriu vrátí v září do zcela nových učeben. Původně přitom mělo jít jen o opravu zatékající...

24. června 2026  11:15

Zamčený úřad i školy, panika mezi rodiči. V Bydžově se obávali útoku střelce

Městský úřad na Masarykově náměstí v Novém Bydžově je zavřený kvůli obavám ze...

Zvýšená obezřetnost dnes panovala v sedmitisícovém Novém Bydžově na Královéhradecku. Radnice zamkla školy i svůj úřad, obavy se šířily především mezi rodiči školáků. Nikdo nevěděl, jestli se ve městě...

23. června 2026  17:06

Učitel a podle starosty spořádaný občan. Kdo je muž, který spustil policejní manévry

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie od úterního rána pátrala po pětapadesátiletém muži, který byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kriminalistům se ho nakonec podařilo dopadnout odpoledne v Praze. Pátrání bylo také...

23. června 2026  15:45

Proměna šedé Zelené Louky. Středobodem bude bývalé obchodní centrum Jiskra

Tak bude vypadat střed trutnovského sídliště Zelená Louka, kolem bývalého...

Revitalizace největšího sídliště v Trutnově dostala jasný směr. Město představilo urbanisticko-architektonickou studii. Na Zelené Louce jsou v plánu úpravy veřejných prostranství, výměna povrchů cest...

23. června 2026  11:33

V dobré kondici a natěšený na novou výzvu. Wiesner posílil Hradec Králové

Tomáš Wiesner ze Sparty (vlevo) vede míč před Vojtěchem Novákem z Bohemians.

Tomáš Wiesner míří do Hradce Králové. Osmadvacetiletý fotbalista, který může hrát jako pravý bek či záložník, jde do čtvrtého týmu uplynulé prvoligové sezony po angažmá v Houstonu. V novém působišti...

22. června 2026  20:48

Opilému mladíkovi došly síly uprostřed křižovatky, usnul na nastartované motorce

Motorkář, který usnul v křižovatce, nadýchal 2 promile

Dvaadvacetiletý cizinec na Královéhradecku usnul na nastartované motorce uprostřed křižovatky. Když na místo dorazila hlídka, muž byl pryč. Vysvětloval to tím, že mu došel benzin. Při dechové zkoušce...

22. června 2026  17:16

Závod s časem. Skiareál ve Špindlu staví terminál lanovky i dojezd sjezdovek

Premium
Ve Špindlerově Mlýně vznikne spodní stanice lanové dráhy, provozní budova i...

Lyžařské propojení Medvědína a Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně už se rodí. Parkoviště P1 u Labské přehrady, kde ještě před dvěma měsíci stála auta návštěvníků, se proměnilo v obří staveniště....

22. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Alkohol k pohotovosti nepatří. Prezidentův řidič neuspěl s odvoláním, u policie končí

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí zamítl odvolání prezidentova řidiče Vojtěcha Koppa, jehož Okresní soud v Náchodě potrestal za nehodu pod vlivem alkoholu. Obžalovaný v době služební...

22. června 2026  12:37

Padající stromy zranily v kempech čtyři lidi, silný vítr bral i střechy

Silný vítr poškodil plechovou střechu domu v Červeném Kostelci, hasiči museli...

Hasiči v noci na dnešek měli v souvislosti s počasím v Královéhradeckém kraji přes dvacet výjezdů, zasahovali hlavně na Trutnovsku a Rychnovsku. Nejčastěji odstraňovali popadané větve a stromy ze...

22. června 2026  9:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.