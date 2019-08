Alpinisté z Krkonoš vyrazí na Andy, vzdají poctu osudné výpravě z roku 1970

Smrt pod lavinou ledu a kamení Událost z konce května 1970 v peruánských Andách je dodnes největší tragédií v dějinách československého horolezectví. Z patnáctičlenné expedice se domů nevrátil nikdo. Skupina libereckých horolezců měla původně namířeno na nejvyšší horu Severní Ameriky Mt. McKinley na Aljašce.

Po příjezdu okupačních vojsk v srpnu 1968 a utužení politických poměrů v Československu nedostali souhlas, jako náhradní cíl byly vybrány Andy a hora Huandoy.

Výpravou už v polovině května silně otřásla smrt Ivana Bortela, jenž se na cestě pod Huandoy zřítil z třicetimetrové výšky a na místě zahynul.

Expedice zvažovala návrat, nakonec se rozhodla v Andách zůstat a vylézt na jinou horu. „Ivan byl nejlepším horolezcem výpravy, přemýšleli, do čeho se bez něj mohou pustit. Bylo jasné, že jižní stěna Huandoye to už nebude a že to nebude ani severní stěna Huascaránu. Celá expedice se připravovala na to, že se přesune a půjde na Huascarán z východní strany. Když čekali na nákladní automobil, který pro ně měl přijet, došlo k tomu velkému zemětřesení,“ popsal horolezec a fotograf Jiří Hladík v televizním cyklu Osudové okamžiky z roku 2002.

Otřesy o síle asi osmi stupňů uvolnily ze severní stěny Huascaránu lavinu ledu a kamení, která expedici v základním táboře pohřbila. Bylo to nejtragičtější zemětřesení v historii jihoamerické země, podle odhadů při něm zemřelo sedmdesát tisíc lidí.

Nejmladšímu členovi výpravy Jaroslavu Krecbachovi bylo 24 let, pod Huascaránem zahynul také dvaapadesátiletý fotograf Vilém Heckel nebo jedenačtyřicetiletý akademický sochař Valerián Karoušek.