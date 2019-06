Pil jsem před dvěma dny a cítím se střízlivý, řekl řidič se čtyřmi promile

Cizince ve voze značky Hyundai Santa Fe zastavili policisté při běžné kontrole v neděli krátce po 16. hodině u Nechanic. Řidič jim předložil všechny potřebné doklady k řízení vozidla a podstoupil dechovou zkoušku.

Přístroj Dräger ukázal výsledek 3,9 promile. Policisté muži zakázali další jízdu, zadrželi mu řidičský průkaz a převezli ho na záchytnou protialkoholní stanici, aby vystřízlivěl.

„Následující den 42letý cizinec do protokolu na služebně uvedl, že dva dny ve čtvrtek a pátek pil s kamarádem vodku, ale v sobotu před jízdou již nic nepil. Že by byl pod vlivem alkoholu si vůbec nepřipouštěl a měl za to, že je střízlivý,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Policisté muži ve zkráceném trestním řízení sdělili podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky. V úterý již stanul před soudcem, který mu uložil dvouletý zákaz řízení a z České republiky ho vyhostil na dva roky.