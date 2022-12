Jsem střízlivá, tvrdila řidička s dětmi v autě. Nadýchala skoro tři promile

„V těchto dnech hronovští policisté při silniční kontrole zastavili řidičku, kterou vyzvali k provedení dechové zkoušky. Ta ukázala první hodnotu 2,68 promile alkoholu, následně druhá pak 2,59 promile alkoholu v dechu,“ upřesnila mluvčí policie Lucie Konečná.

„Jsem střízlivá, jsem na pohodu,“ tvrdila řidička nejdřív policistům. „Nezpůsobila jsem žádnou nehodu, nic jsem neprovedla, tak mi dejte pokoj prosím,“ prosila je. Poté přiznala, že pila alkohol, protože slaví narozeniny.

„Mám dneska narozeniny, požila jsem, ale papíry potřebuju, protože manžel je bez papírů a já vozím každé ráno děti do školy a do školky,“ vysvětlovala policistům a přidala i nadávku: „Běžte do pr...“

Opilých řidičů přibývá

Policisté řidičce zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Žena je podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí v případě prokázání viny hrozí až roční vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Podle policejní statistik poslední dobou sedá za volant čím dál více řidičů pod vlivem alkoholu nebo drog.

„Oproti loňskému roku evidujeme 45% nárůst opilých řidičů a téměř 25% nárůst zdrogovaných řidičů. Již při překročení hranice půl promile začíná převažovat negativní vliv na lidský organismus. Alkohol za volantem zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv na periferní vidění,“ vysvětlila mluvčí policie.