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Žádná svoboda, alkohol je vězení. Žena z Krkonoš pomáhá dalším k střízlivosti

Tomáš Plecháč
  15:00

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Zakladatelka iniciativy Střízlivé ženy Lucie Buková | foto: archiv L. Bukové

Třicet let byla závislá na alkoholu, za večer byla schopná vypít i dva litry vína. Před pěti lety ze dne na den přestala. Nyní Lucie Buková z krkonošských Janských Lázní radí ženám online, jak skoncovat s alkoholismem. Na svých zkušenostech postavila vlastní metodu, za dva roky pomohla přestat pít víc než stovce žen.

„Vždycky jsem se pohybovala ve skupině lidí, kde pití bylo normální. Chodili jsme na vernisáže, festivaly, do divadla a součástí toho byl vždy alkohol. Vlastně jsme si to ohromně užívali,“ říká zakladatelka iniciativy Střízlivé ženy.

O své závislosti hovoříte velmi otevřeně. Jak obtížné pro vás bylo svůj příběh zveřejnit?
Jsem velký extrovert, otevřenost je mou přirozeností, takže to těžké nebylo. Musela jsem se ale zeptat dětí, které souhlasily. Zároveň to byla i určitá forma terapie. Nevím, jak lidé vnímají to, že o své závislosti otevřeně mluvím, ale vím, že je to sledované a že pro ženy, které chtějí přestat pít, jsem určitým vzorem. Jsem na sebe pyšná, že jsem závislost překonala.

Obecně společnost závislost u žen mnohem víc odsuzuje. Asi je to logické. Ženy jsou matky, které se starají o děti, a matky nemají být opilé. Na druhou stranu denně vidíme reklamy, které zobrazují šťastné ženy se sklenicí vína. To samé ve filmech.

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