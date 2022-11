Z aktivisty se stal radním, trest za řízení pod vlivem alkoholu si odpykal

Není náhodou, že se jeho jméno na ustavujícím zastupitelstvu skloňovalo nejčastěji ze všech 37 zastupitelů. Čtyřiatřicetiletý pirát totiž loni v červnu rezignoval na funkce, když vyšlo najevo, že na jaře 2019 řídil s 0,27 promile alkoholu.

Na šest měsíců přišel o řidičský průkaz, ale trest zákazu řízení porušil. O tomto škraloupu mlčel i po svém zvolení uvolněným předsedou výboru Královéhradeckého kraje pro dopravu. Funkcí se vzdal, až když se to provalilo.

„Udělal jsem chybu, kterou už nevrátím, ale snažil jsem se ji odčinit. Z vlastní vůle jsem rezignoval na placené funkce i na post zastupitele města. Nikoho jsem svým chováním neohrozil, bylo to méně než 0,3 promile a svůj trest jsem beze všeho přijal. Když jsem v primárkách i ve volbách získal důvěru, pokusím se ji nezklamat,“ řekl Dohnal, který byl zvolen z druhého místa pirátské kandidátky.

Do rady byl zvolen 20 koaličními hlasy. Ještě před tajným hlasováním se však hnutí ANO pokusilo zvrátit volbu nejen primátorky Springerové (HDK), ale i jeho.

Vyjádřil to Denis Doksanský: „Všichni si tu známou kauzu pamatujeme. Myslíme, že nominace Pirátů měla být jiná. Chápeme, že karty jsou rozdány, i to, že je to vaše záležitost, ale nedá nám to, abychom to nezmínili. Takový člověk by neměl být v radě města a reprezentovat jej. To, že byl zvolen lidmi, je jedna věc, ale to, že byl nominován, považujeme za velmi diskutabilní. Myslíme si, že i Piráti mají kvalitnější osobnosti.“

Na to reagoval lídr Pirátů Pavel Vrbický, který se stranického kolegy zastal. „Tu věc jsme s Alešem probírali mockrát a máme jasno. Také proto prošel v primárkách a dostal se na druhé místo kandidátky. My k tomu přistupujeme tak, že když člověk udělá chybu a zaplatí za ni, je to vyřízené. Jak dlouho by podle vás měl platit za to, že chyboval? To se s ním potáhne až do důchodu? Byl bych rád, abychom si vysvětlili, že když někdo klopýtne a je potrestán, přijme zodpovědnost a trest si odpyká, může pokračovat čistý,“ řekl.

Postup v politickém žebříčku

Aleš Dohnal v politické hierarchii navzdory svému prohřešku stále stoupá. Začínal jako šťouravý aktivista. Poprvé se stal více známým v roce 2015, kdy kotel fotbalových fandů při zápase s Baníkem vyvěsil plachtu s jeho adresou, telefonním číslem i e-mailem a s doprovodným nápisem Největší škůdce stadionu.

Podle jádra příznivců to byl totiž právě on, kdo se velkou měrou zasloužil o ztroskotání snahy vybudovat stadion developerskou firmou ECE. O dva roky později už jako člen spolku Kruh pro občanskou společnost (KOS) stál za napadením - podle jeho názoru megalomanské – proměny křižovatky Mileta.

V roce 2018 se poprvé stal hradeckým zastupitelem a byl jedním z nejhlasitějších kritiků koalice ODS + ANO, předloni uspěl i v krajských volbách a teď zasedá v jedenáctičlenné radě města. Mezi Piráty platí za skvělého analytika a schopného vyjednavače.

„Když jsem rezignoval, chtěl jsem si dát od politiky několik let pauzu. Minulé vedení města v posledních měsících pracovalo na takovém rozkladu, až jsem byl občas rád, že to nemusím sledovat z první řady, ale spíš jako běžný občan. Avšak nakonec jsem se rozhodl, že to ještě zkusím,“ řekl Dohnal.

Dobře si uvědomuje svou novou roli. Ví, že namísto ostré opoziční kritiky si nyní bude muset osvojit koaliční diplomacii.

„Jinak člověk vystupuje jako opoziční zastupitel a jinak jako radní. Jsou to jiné role s jiným slovníkem a standardem chování. S některými lidmi jsem měl v minulosti vyhrocené vztahy, ale na staré spory je zejména v politice potřeba zapomenout. Navíc někteří mí kritici z dřívějška po pár letech připouštějí, že na některých připomínkách něco bylo. Mojí úlohou je být radním bez gesce, chci pomáhat hlavně Pavlu Vrbickému (náměstek primátorky - pozn. red.) naplňovat program v oblastech, které bude řídit,“ má v úmyslu Dohnal.

A vyjádřil se i ke svému buřičskému období: „Aktivisté jsou moc potřeba. Myslím si, že je dobře, když se lidé třeba i velmi tvrdě a posměšně vyjadřují vůči politikům a zapojují se do veřejného života. Pokud to politik nezvládne ustát, v politice být nemá.“

Koalice může fungovat dobře

Nový radní měl možnost sedmitýdenní koaliční vyjednávání nejen sledovat, ale také do něj zasahovat, byť jeho Piráti se na rozdíl od jiných nesnažili rozpoutat vysokou hru o funkce.

„Při vyjednávání je normální, že každá ze stran své požadavky napne až do krajnosti a pak slevuje. S tím se počítá už předem. Může se však také stát, že někdo do té krajnosti jde, ale správně neurčí moment, kdy je lepší ustoupit, protože to začíná být destruktivní,“ uvažuje, aniž někoho jmenuje.

Kariérní postup po stupních aktivista - opoziční zastupitel - radní, a tedy přepnutí do módu „reprezentant města“ Dohnalovi potíže nedělá. Ostatně také on je stejně jako primátorka Springerová přesvědčen, že klíčová je komunikace a týmovost.

„Uvidíme, jak koalice bude fungovat a jakým způsobem spolu budeme komunikovat. Moje úloha je být nápomocný našemu náměstkovi hlídat náš program, jestli je plněn a primárně v gescích, které nám byly svěřeny. Doufám, že koalice bude pevná a soudržná, ale realitu nám ukáží další týdny a měsíce. Až na některé zádrhele však může fungovat velmi dobře,“ uzavřel.