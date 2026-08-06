Starý most v Týništi se poroučel dolů, vodáci na Orlici musí pěšky

Je to přesně devadesát let, co se v Týništi nad Orlicí otevřel Jiruškův most. Nahradil v té době už nevyhovující dřevěné přemostění řeky. Teď však jeho služba končí.
V minulých dnech stavbaři vybourali z mostu asfalt i zábradlí. Demoliční stroje dílo dokonaly ve čtvrtek kolem poledne, kdy konstrukce padla do koryta.
Poslední roky byl most v havarijním stavu a úřady na něm musely snížit povolenou tonáž vozidel. Neprojely těžké náklaďáky ani velké autobusy. Vedle už stojí most nový, který je širší a má větší nosnost. Zatím mu chybí finální vrstva vozovky, ale na část mostu už mohou aspoň chodci a cyklisté, kteří dosud k cestě mezi oběma obcemi používali právě starý most.
Uzavírka řeky na dva týdny
Demoliční práce zasáhly vodácký provoz na turisty oblíbené Orlici. Jen pár desítek metrů za mostem je místní vodácká základna, která slouží jako nástupní místo na vodu. Právě zde končí svou plavbu lodě, které vypluly na Tichou i Divokou Orlici, jejichž soutok je necelé dva kilometry před mostem.
Kvůli očekávaném pádu suti do vody byl však už od neděle úsek kolem mostu nepřístupný, a tak vodáci musí u oddílové loděnice půl kilometru před mostem z lodí vystoupit.
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„Pro nás je omezení zásadní, protože ti, co jedou vrchní úseky řeky, by jinak dojeli k nám a my bychom se o ně nemuseli starat. Takhle pro ně musíme na loděnici dojet a alespoň lodě jim převézt,“ popisuje Lucie Skalická z vodácko-turistické základny Rampa Sport v Týništi nad Orlicí.
Samotní vodáci většinou šlapou k navazujícímu nástupnímu místu pěšky. Po cestě kolem obchodní zóny je to asi 900 metrů. Auta s loděmi však absolvují dvojnásobnou trasu přes náměstí.
„Uzavírka na řece by měla trvat asi dva týdny. Nejde jen o samotné bourání, ale dodavatel musí koryto také vyčistit, protože kusy mostu do něho budou padat. V řece jsou ještě opěry a ty také přijdou odstranit včetně základů,“ doplňuje technicko-obchodní náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.
Na Jiruškův most mají vzpomínky celé generace lidí z Týniště i Albrechtic. Jedni si vybavují, jak tudy chodili na vlak do Týniště, druzí zas na noční návraty z diskotéky v Albrechticích. Někteří místní vodáci si řeku pod starým mostem v minulém týdnu ještě naposledy sjeli.
Mezi Týništěm a Albrechticemi nad Orlicí firma staví půl kilometru silnice na inundačních mostech.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Podle albrechtické starostky však většina vodáků o demolici nemá tušení, dozvěděli se to až na poslední chvíli. „Zvýšený zájem kvůli tomu nezaznamenáváme. Jezdí sem spíš lidé z jiných měst, kteří o mostu nic nevědí,“ usuzuje starostka Albrechtic nad Orlicí Eva Králová (nestr.).
Omezení dopadá i na provozovatele půjčovny lodí v Kostelci nad Orlicí, kde začíná oblíbený úsek Divoké Orlice směřující právě do Týniště. Od zveřejnění uzavírky na řece na ni tamní pracovníci vodáky upozorňují.
„Protože je navíc nízký stav vody a není to žádná hitparáda, lidi, kteří jedou jen na jeden den, se snažíme odchytit už v Albrechticích na jezu a odtamtud je přesunout zpátky k nám,“ informuje Libor Borůvka z půjčovny lodí Orlice.
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Situaci kromě samotné uzavírky mostu u Týniště pro auta komplikuje oprava vozovky v sousedních Česticích, kudy vede objízdná trasa.
„Pro nás je nejkomplikovanější situace u lidí, kteří jedou na více dní. Lodě jim přes kritický úsek musíme převézt. Začali jsme s tím v úterý,“ dodává Borůvka.
Přeložka nejpozději v listopadu
Samotná stavba přeložky z Albrechtic do Týniště nad Orlicí jde podle silničářů podle plánu. Hlavní most mají až na finální vrstvu vozovky hotový a postupně dokončují i další mosty záplavovým územím.
Právě kvůli nutnosti vést delší část silnice po mostech je to v přepočtu na metr silnice jedna z nejdražších dopravních staveb v regionu. Necelý půlkilometr vozovky přijde Královéhradecký kraj na víc než 229 milionů korun. Do zkušebního provozu by přeložka měla být dána nejpozději v listopadu.
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„Už se na to těšíme. Jen máme trochu obavy, aby po nové silnici řidiči nejezdili moc rychle. Náklaďáky jsme tu měli i přes zákaz na starém mostě,“ upozorňuje na nová rizika starostka Albrechtic.
Obec si proto na nové silnici prosadila zpomalovací ostrůvek. Omezení průjezdu nákladních aut by mělo pokračovat ještě během zkušebního provozu.