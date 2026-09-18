Klub chovatelů-akvaristů z Rychnovska už pět dekád pořádá největší výstavu svého druhu v Česku. A vlastně i v celé Evropě. Na rozdíl od akvaristických burz ve velkých městech je totiž výstava AquaEXPO v Rychnově nad Kněžnou nekomerční. Nejde o to prodat vlastní produkci, chovatelé chtějí ukázat to nejlepší ze svého oboru.
„Samozřejmě se u nás vybírá vstupné, ale naším cílem není, abychom zboží nebo ryby prodali. To je jen doplněk. Prioritou je setkání všech akvaristů. Sjíždí se sem z celé republiky, jezdí k nám Poláci, Slováci, Němci. Často jde už o pamětníky, kteří mají zažité, že Rychnov je mekka akvaristiky,“ říká předseda spolku rychnovských akvaristů Vlastimil Hruška.
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V domě chovatelů naproti rychnovskému pivovaru o minulém víkendu odstartoval letos už 47. ročník výstavy. Potrvá do neděle 20. září a otevřena je od 8. 30 do 18, v neděli jen do 16 hodin. Někteří návštěvníci tráví mezi skleněnými kvádry, často s pečlivě nachystanou výzdobou, i celý den. V sobotu byly součástí výstavy také přednášky předních českých akvaristů.
„Každý rok skladbu přednášek měníme. Většinou vystupují profíci, kteří vědí, o čem mluví. Nejsou to věci vyčtené z knížek, ale léty posbírané zkušenosti,“ vysvětluje zájem o přednášky Hruška.
Návštěvníci najdou na výstavě přes 200 akvárií a terárií. K vidění je kolem dvou stovek druhů ryb, vodních živočichů a obojživelníků. Každý rok se skladba mění a některé vzácné kousky půjčují do Rychnova i chovatelé z Polska nebo Slovenska. Letos museli pořadatelé pro velký počet exponátů výstavu ještě rozšířit. Jednu samostatnou místnost mají nádrže s krevetami. V nových prostorách je expozice teraristiky, kterou vytvořil speciálně pro tuto výstavu Petr Hammerschmied z uznávané firmy Reptiplanet.
„Každý rok se snažíme něco přidat. Pro výstavu terárií jsme vytvořili prostory v přírodním duchu. Jsou tam opravdu zajímavá zvířátka,“ láká k návštěvě Vlastimil Hruška. Příprava výstavy zabere dobrovolníkům několik měsíců. Hrubé práce začínají už na jaře, stavba kulis, mytí akvárií a praní písků probíhá už od června a vrcholí na konci prázdnin.
Návštěvníci zápal rychnovských chovatelů oceňují. Na sociálních sítích jim zanechávají četné vzkazy.
„Tři čtvrtě roku jsem čekala, až bude den D. Dočkala jsem se a je to nádhera. Byla jsem tam celý den, ani večer se mi nechtělo opouštět rybí společnost,“ oceňuje autory výstavy třeba Kristýna Pinkasová.
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„Za mě parádní výstava, za kterou stojí neskutečné množství práce, nervů a všeho možného,“ uznává také Filip Hlaváč.
Výstava zahrnuje pět sálů. Akvária jsou bohatě osázena rostlinami. Uprostřed jednoho sálu zaujímá čestné místo akvárium, z něhož rostliny přesahují do prostoru. Přesto se jim náramně daří. Jinde je akvárium vytvořené z rychlovarné konvice nebo vlepené do starých kamen. Právě inspirace a sdílení zkušeností jsou hlavním cílem chovatelů.
„Měli jsme štěstí, že to ti před námi před skoro 50 lety odstartovali a že kolem Rychnova bylo vždy dost akvaristů a byli aktivní, takže tradice tu vydržela tak dlouho,“ uvědomuje si určitý závazek Hruška.
Letos se v Rychnově prezentuje i projekt akvaristy Václava Rybáře Rozsvícení akvária, který podporuje zakládání akvárií a terárií v nemocnicích, hospicech, dětských domovech nebo domovech seniorů. Instalací nádrží se jejich pacientům a klientům snaží vykouzlit úsměv na rtech. Aktuálně připravuje akvárium pro Domov sociální péče Skalice u Litoměřic.
„Nabídli jsme mu spolupráci, protože nás ta myšlenka oslovila. Tvoří akvária na své náklady a i díky kontaktům z výstavy už navázal spolupráci s novými partnery, kteří mohou jeho iniciativu posunout,“ vysvětluje Vlastimil Hruška.