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Větrníky v Podkrkonoší narážejí na tuhý odpor, obce napadly akcelerační zóny

Tomáš Plecháč
  11:13
Jako červený hadr býka dráždí podkrkonošské obce návrh akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren. Samosprávy návrh ministerstva pro místní rozvoj torpédují připomínkami, výhrady má svazek měst a obcí Krkonoše i hejtmanství.
Pohled na dva větrníky u Radče z louky nad Studencem nedaleko Úpice....

Pohled na dva větrníky u Radče z louky nad Studencem nedaleko Úpice. Vizualizace je součástí pohledové studie v prezentaci Potenciál rozvoje větrných elektráren z dubna 2024. | foto: ČEZ Obnovitelné zdroje

Smiřická stráň v Mezilečí, kde má vyrůst větrný park.
Smiřická stráň v Mezilečí, kde má vyrůst větrný park.
Smiřická stráň v Mezilečí, kde má vyrůst větrný park.
Smiřická stráň v Mezilečí, kde má vyrůst větrný park.
13 fotografií

Petice, nesouhlas zastupitelů, smršť připomínek – návrh oblastí pro zrychlenou stavbu větrných elektráren narazil na odpor.

Obce kritizují, že záměr nebyl dostatečně projednán a vadí jim, že větrníky znehodnotí krajinný ráz. V Královéhradeckém kraji ministerstvo i po zredukování původního záměru počítá s pěti oblastmi: Studenec, Staré Buky, Kocléřov, Černý háj a Borovnice – všechny z Trutnovska.

Do katastru Borovnice, Dolní a Horné Kalné, Čisté u Horek nebo Horní Olešnice zasahují akcelerační oblasti Borovnice a Černý háj. Společenství obcí Horní Labe (SOHL), jehož jsou samosprávy členy, zaslalo ministerstvu dopis se seznamem připomínek. Starostové se záměrem zásadně nesouhlasí a navrhují, aby obě zóny byly vypuštěny.

Jednání s obcemi nulové, zní z obcí

Podle nich elektrárny naruší krajinný ráz podhorského regionu, obávají se, že budou mít negativní dopad na cestovní ruch a místní ekonomiku.

„Obecně podporujeme rozvoj obnovitelných zdrojů energie, energetickou soběstačnost obcí i komunitní energetiku, jsme však rozhodně proti tomu, aby byly rozsáhlé větrné zdroje vymezovány v citlivém území Krkonoš a Podkrkonoší, které má mimořádnou krajinářskou, přírodní, rekreační a sídelní hodnotu,“ uvedla předsedkyně SOHL a starostka Hostinného Dagmar Sahánková (nestraník).

Akcelerační oblasti

Ministerstvo životního prostředí a Výzkumný ústav pro krajinu zveřejnily mapové podklady se „semaforem“, který rozlišuje míru možných konfliktů mezi rozvojem větrníků a solárních parků s jinými veřejnými zájmy.

V červených územích by se oblasti pro obnovitelné zdroje vymezit nesměly, ve žlutých územích je vymezení akceleračních oblastí na individuálním posouzení, v zelených územích konflikt není. Autoři upozorňují, že mapy nejsou návrhem akceleračních oblastí. Do map se dá nahlédnout na tomto odkazu.

V dopise adresovaném ministerstvu starostka Sahánková upozornila, že obce, kterých se akcelerační zóny týkají, nebyly do přípravy vůbec zapojeny:

„Projekt neprošel odbornou ani laickou diskusí a byl zpracován narychlo, direktivně a bez znalosti místních poměrů, což je zcela nepřípustné a nevhodné.“

Stejně argumentuje předseda svazku měst a obcí Krkonoše Jan Sobotka (nestraník):

„Projednání s obcemi bylo nulové. Je to stejné jako se stavebním zákonem, vše jde ve zrychlené podobě, aby ti, kterých se to týká, si toho ani nevšimnout. Zóny mají urychlit povolovací řízení a myslím, že je to špatně. Obec by se měla rozhodnout, jestli elektrárny chce, protože jí to dává ekonomický přínos.“

Trutnov žádá stažení nebo přepracování

Umístění větrných elektráren v bezprostřední blízkosti obydlí považuje za nepřijatelné i Trutnov. Požaduje stažení nebo kompletní přepracování celého záměru. Do trutnovského katastru zasahují zóny Studenec a Staré Buky s celkovou rozlohou téměř 1 300 hektarů.

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„Opatření považujeme za nezákonné a nedostatečně odůvodněné mimo jiné z hlediska lokálních dopadů,“ sdělil starosta Michal Rosa (ODS).

Větrné elektrárny by mohly vyrůst pouhých 500 metrů od domů.„Navrhujeme, aby ochranná vzdálenost od obydlí reflektovala reálné šíření hluku a byla stanovena na minimálně šestkrát delší vzdálenost, než je výška stavby,“ poznamenal místostarosta Tomáš Eichler (nestraník).

Ohrazuje se i Vítězná, která větrník má

V Hajnici na Trutnovsku vznikla proti akceleračním oblastem petice, jejich zřízení zamítli také zastupitelé.

„Ministerstvo v blízkosti Hajnice vytyčilo tři zóny, které by brutálně poznamenaly kvalitu života místních. Návrh považujeme za šitý horkou jehlou, zcela nedostatečně prodiskutovaný a velmi necitlivý k rázu krajiny, přírodě a nám všem, kteří zde máme své domovy," uvedl mluvčí Iniciativy obyvatel Hajnice Marek Kvarda.

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Akcelerační zónu připomínkovala také Vítězná na Královédvorsku, kde už přitom větrná elektrárna od roku 2014 stojí. Podle starosty Petra Hrubého (LES) má návrh několik nedostatků:

„To, že máme větrnou elektrárnu, neznamená, že budeme souhlasit se vším, co ministerstvo navrhne. Zóna je navržená v místech, kde by být neměla, což je biokoridor, prameniště a lesy. Není to správně, chceme, aby se s námi o tom někdo bavil.“

Paradoxem je zakreslená zóna v závětrné straně kopců, nikoli tam, kde nejvíc fouká. „Rádi bychom si zachovali vliv na to, kde budou elektrárny stát. Chceme, aby povolování šlo klasickým stavebním řízením se souladem s územním plánem, nikoli s akcelerační zónou,“ dodal Hrubý.

Vyjměte trasu dálnice, žádá kraj

Kraj navrhuje z akceleračních oblastí vyjmout trasu budoucí dálnice D11 u Studence nebo biokoridor v oblasti Starých Buků a Kocléřova.

„Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je důležitý, musí však probíhat promyšleně, s respektem k území. A především tam, kde pro ně existují vhodné přírodní podmínky,“ řekl hejtman Petr Koleta (ANO). Zásadní podle něj je, aby samosprávy i nadále měly právo uplatňovat připomínky ke stavbám plánovaným na jejich území.

Pohled na dva větrníky u Radče z louky nad Studencem nedaleko Úpice. Vizualizace je součástí pohledové studie v prezentaci Potenciál rozvoje větrných elektráren z dubna 2024.
Smiřická stráň v Mezilečí, kde má vyrůst větrný park.
Smiřická stráň v Mezilečí, kde má vyrůst větrný park.
Smiřická stráň v Mezilečí, kde má vyrůst větrný park.
13 fotografií

Obce a veřejnost měly na zaslání připomínek dva týdny, lhůta vypršela 1. června. Změna územního rozvojového plánu, kterou budou vymezeny akcelerační oblasti celostátního významu, má platit do konce srpna. Změnu musí schválit vláda.

Povinnost zrychlit výstavbu ekologických elektráren vyplývá z požadavků evropské směrnice a ze zákona o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie, který platí od loňského roku.

Podle ministerstva pro místní rozvoj vymezení akceleračních oblastí neznamená, že budou větrné elektrárny v území automaticky povoleny. Původně rezort počítal se 110 zónami, po posouzení jejich vlivu na životní prostředí z návrhu 16 oblastí vypadlo a celková plocha zón se z 2 685 zmenšila na 474 kilometrů čtverečních.

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