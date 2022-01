Kraj vybídl organizace, ať nakupují u řemeslníků. Výzva daleko nedoputovala

Výzva Královéhradeckého kraje podle zjištění MF DNES daleko nedoputovala. Některé organizace se o ní nedozvěděly vůbec, další jen z médií. O záchraně v klíčovém období nehovoří ani samotní prodejci.

Navíc ten samý kraj už předloni nabádal své organizace, aby v rozpočtech ušetřily nejméně pět procent výdajů a řadě z nich snížil příspěvek i na tento rok.

„Neznám ekonomiku jednotlivých příspěvkových organizací, ale myslím, že to mají napnuté a nezbývají jim peníze nazbyt. Když jsem jim škrtl v rozpočtu na rok 2022 pět procent, mně by toto říci svým organizacím ani nenapadlo. Kdybych jim toto doporučil, budou si o mě myslet, že jsem blázen,“ podivuje se nad výzvou opoziční zastupitel a starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD).

Že výzva nepřišla za vhodné ekonomické situace, míní i ředitelé oslovených krajských organizací. Poukazují také na nejistou obhajitelnost takových výdajů.

Ozdoby a perníčky nakupovat nepotřebují

„V našem případě to (nakupování produktů od trhovců) vůbec nejde, my jsme příspěvková organizace a nemůžeme tyto věci dělat,“ říká ředitel hronovské Střední průmyslové školy Otty Wichterleho Josef Matyáš.

„Nevím, co bych na těch trzích kupoval, protože pro náš provoz domova nevidím nic, co by se dalo koupit. To jsou většinou perníčky, ozdoby, to my si tady vyrábíme s klienty. Navíc to jsou drahé náklady, které jsou v rámci našeho rozpočtu opravdu zbytné,“ tvrdí také ředitel Domova důchodců Černožice Martin Scháněl.

Oba navíc odmítají, že by jim výzva z kraje přistála v oficiální poště. O iniciativě se dozvěděli jen z médií.

Podobně hovoří i ředitel rychnovského muzea a galerie Tomáš Zelenka: „Žádný pokyn mi do mailu určitě nepřišel nebo jsem ho nezaznamenal. Ale my s řemeslníky spolupracujeme dlouhodobě, hlavně v oblasti krajkářství. Snažíme se od nich krajky nakupovat do našich sbírek pravidelně, abychom dokumentovali jejich činnost.“

Kraj pořídil medovinu a sirupy

Hejtmanství výzvu zveřejnilo na začátku prosince, chtělo tak trhovcům zajistit alespoň částečný odbyt výrobků.

„Pomoci řemeslníkům touto formou se rozhodlo i samotné vedení kraje a krajský úřad. Nakoupili jsme například vánoční ozdoby, medovinu nebo sirupy. Podle mých informací je velký zájem o tyto produkty také mezi zaměstnanci, což mne těší,“ sdělil tehdy hejtman Martin Červíček (ODS).

Podle úřadu odešla výzva organizacím v oblasti kultury. Námitku o zbytečných výdajích kraj odmítá.

„Nakoupili jsme sortiment, který pak radní rozdávali jako dárky partnerům. Podobně to dělá i řada organizací kraje. Teď jen dostali upozornění, aby kupovali něco, co má smysl,“ obhajuje postup mluvčí kraje Dan Lechmann.

Aktivitu hejtmanství kvituje ředitel hradeckého muzea Petr Grulich, který na konci listopadu odeslal ministru kultury otevřený dopis, v němž kritizoval nedostatečnou podporu právě lidových řemeslníků. Samo muzeum nakoupilo nad rámec původního plánu hlavně vánoční ozdoby nebo produkty včelařů asi za osm tisíc korun.

„To je částka, kterou umím v šedesátimilionovém rozpočtu zvládnout i nad rámec nějakého plánu. Nekoukám na to jakkoliv negativně, naopak si velmi cením toho, že pan hejtman takto rozhodl,“ míní Grulich, který plánoval darovat partnerům vedle publikací muzea například medovinu.

„Řemeslníci z našeho kraje se orientují hlavně na výrobu vánočních dekorací, tedy skleněných ozdob nebo vyřezávaných betlémů a na vánočních objednávkách jsou závislí. Zrušení trhů je tak pro ně zásadní. Proto jsem se ozval,“ vysvětluje ředitel.

Stálí zákazníci si nás našli, říká včelařka

To, že zrušení trhů bylo pro řadu prodejců velkým zásahem, potvrzuje i Jana Jarkovská z Třebechovic pod Orebem, která vyrábí figurky z kukuřičného šustí. Sama se na trhy tentokrát nechystala, ale měla své zboží dodat jiným trhovcům:

„Pro spoustu kolegů, kteří tam měli být, to bylo velmi nepříjemné a vůbec jim nezávidím.“

Přímý dopad krajské výzvy nepociťuje ani Helena Soprová ze Včelí farmy pod Zvičinou. Její pravidelní klienti si ji sice i přes zrušené trhy našli, ale i tak odhaduje pokles odbytu asi o třetinu:

„Pro nás byly trhy úplně zásadní. Celý rok pracujeme a zúročit naši práci máme právě na trzích před Vánoci. Jezdíme tam už několik let, lidé nás znají a máme stálé zákazníky. Ti si nás však naštěstí našli.“