Po trapasu z roku 2023, kdy stánky nabízely sběratelské kartičky nebo oblečení ve slevě, kdy zákazníci chodili kolem přeplněných popelnic a vánoční vesnička místy připomínala bezútěšný slum, se Hradec Králové už loni poučil. A dal si na trzích velmi záležet.
Letos jako by kopíroval loňský úspěšný model. Na náměstí opět najdete vkusné dřevěné stánky v jednotném designu, velké vyhlídkové kolo, dětský kolotoč a nechybí ani hudební program. Stejně jako loni se na pódiu pod Bílou věží každý den střídají dětské soubory s menšími kapelami i hudebními magnety.
V neděli trhy otevíral hradecký písničkář Michal Horák s kapelou, o druhé adventní neděli vystoupí Ivan Hlas Trio a příští čtvrtek dokonce trhy poprvé zažijí Den s Rock for People, jehož headlinerem je Vypsaná fiXa.
Hudba hraje z reproduktorů příjemně nahlas. Vystoupení ladí s atmosférou trhů. Hned vedle pódia stojí vkusně nazdobený stromeček. Novinkou letošního roku bude výstava betlémů rodiny Sochorových, která se otevře v pondělí 8. prosince a ve Staré radnici potrvá do 18. prosince.
„Na neděli 21. prosince chystáme před Městskou hudební síní také živý betlém s herci a zvířátky, který se bude odehrávat v 15, 16 a 18 hodin,“ zve ředitel pořádající Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti Ivan Kurtev.
Kluziště i vyhlídkové kolo
Hlavním tahákem je i letos přírodní chlazené kluziště, které opět vyrostlo kolem mariánského sloupu. Téměř 400metrová plocha je přístupná od 13 do 21 hodin, o víkendech už od 10 hodin. K dispozici je broušení bruslí za stovku nebo jejich zapůjčení za 50 korun.
Pro menší děti je o kousek vedle kolotoč za 80 korun a ani letos nechybí vyhlídkové kolo, kde za svezení zaplatíte stovku.
„Vypadá bytelněji než kolotoč před dvěma lety. Když byly děti nahoře, prasklo pod nimi prkno a propadly se nohama dolů. Stála jsem kousek od toho a zrovna měla v ruce punč,“ vzpomíná Alice Harapátová, která stojí ve frontě u jednoho ze stánků.
Ceny drží loňskou úroveň
Celkově se ceny na vánočních trzích drží na loňské hladině. Medovinu pořídíte podle velikosti od 70 do 130 korun, svařené víno i mošt vyjde na 65 korun a horká čokoláda na 80 korun. Některé stánky jsou mírně dražší, ale lze platit kartou. Jiné chtějí pouze hotovost.
Teplé nápoje u stánků dominují. V gastro zóně jsou převážně tradiční pokrmy jako langoše, bramboráky či klobásy za základní cenu 110 korun, párky v rohlíku za 50, ale třeba i borůvkové knedlíky za 150 korun nebo kýta, jejíž 100 gramů vyjde na 110 korun.
V prodejních stáncích najdete především drobné vánoční dárky jako dřevěné hračky, dekorace, postavičky ze včelího vosku, šperky či sušené ovoce a ořechy. Kdo rád tvoří, ten za kašnou u kostela Panny Marie najde dílnu.
„Každý den by v ní měly být jiné programy. Jsou nejen pro děti, ale i pro dospělé, třeba tvorba vánočních vazeb. Tvoření by nemělo být zpoplatněno,“ připomíná Kurtev.
Adventní trhy budou na Velkém náměstí do 23. prosince. Ledová plocha bude v provozu až do 6. ledna. Bruslit se bude i na Štědrý den do 16 a na Silvestra do 20 hodin.