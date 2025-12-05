Čokoláda, punč, kolotoč i kluziště. Adventní trhy v Hradci drží laťku

Tomáš Hejtmánek
  9:11
Když je to dobré, neměň to! Neměň to, i kdybys to chtěl zlepšit. Staré známé pravidlo si v Hradci Králové vzali k srdci a při přípravě letošních vánočních trhů na Velkém náměstí se snažili na chlup dodržet scénář loňského ročníku. Loni se trhy povedly a letos tomu zatím není jinak.

Po trapasu z roku 2023, kdy stánky nabízely sběratelské kartičky nebo oblečení ve slevě, kdy zákazníci chodili kolem přeplněných popelnic a vánoční vesnička místy připomínala bezútěšný slum, se Hradec Králové už loni poučil. A dal si na trzích velmi záležet.

Letos jako by kopíroval loňský úspěšný model. Na náměstí opět najdete vkusné dřevěné stánky v jednotném designu, velké vyhlídkové kolo, dětský kolotoč a nechybí ani hudební program. Stejně jako loni se na pódiu pod Bílou věží každý den střídají dětské soubory s menšími kapelami i hudebními magnety.

Vánoční trhy v Hradci Králové (3. prosince 2025)
Vánoční trhy v Hradci Králové vsadily na osvědčený koncept s „vesničkou“ a programem. (1. prosince 2025)
Vánoční trhy v Hradci Králové (3. prosince 2025)
Vánoční trhy v Hradci Králové (1. prosince 2025)
26 fotografií

V neděli trhy otevíral hradecký písničkář Michal Horák s kapelou, o druhé adventní neděli vystoupí Ivan Hlas Trio a příští čtvrtek dokonce trhy poprvé zažijí Den s Rock for People, jehož headlinerem je Vypsaná fiXa.

Hudba hraje z reproduktorů příjemně nahlas. Vystoupení ladí s atmosférou trhů. Hned vedle pódia stojí vkusně nazdobený stromeček. Novinkou letošního roku bude výstava betlémů rodiny Sochorových, která se otevře v pondělí 8. prosince a ve Staré radnici potrvá do 18. prosince.

„Na neděli 21. prosince chystáme před Městskou hudební síní také živý betlém s herci a zvířátky, který se bude odehrávat v 15, 16 a 18 hodin,“ zve ředitel pořádající Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti Ivan Kurtev.

Kluziště i vyhlídkové kolo

Hlavním tahákem je i letos přírodní chlazené kluziště, které opět vyrostlo kolem mariánského sloupu. Téměř 400metrová plocha je přístupná od 13 do 21 hodin, o víkendech už od 10 hodin. K dispozici je broušení bruslí za stovku nebo jejich zapůjčení za 50 korun.

Pro menší děti je o kousek vedle kolotoč za 80 korun a ani letos nechybí vyhlídkové kolo, kde za svezení zaplatíte stovku.

Kluziště znovu obkroužilo mariánský sloup v Hradci Králové. (3. prosince 2025)

„Vypadá bytelněji než kolotoč před dvěma lety. Když byly děti nahoře, prasklo pod nimi prkno a propadly se nohama dolů. Stála jsem kousek od toho a zrovna měla v ruce punč,“ vzpomíná Alice Harapátová, která stojí ve frontě u jednoho ze stánků.

Ceny drží loňskou úroveň

Celkově se ceny na vánočních trzích drží na loňské hladině. Medovinu pořídíte podle velikosti od 70 do 130 korun, svařené víno i mošt vyjde na 65 korun a horká čokoláda na 80 korun. Některé stánky jsou mírně dražší, ale lze platit kartou. Jiné chtějí pouze hotovost.

Teplé nápoje u stánků dominují. V gastro zóně jsou převážně tradiční pokrmy jako langoše, bramboráky či klobásy za základní cenu 110 korun, párky v rohlíku za 50, ale třeba i borůvkové knedlíky za 150 korun nebo kýta, jejíž 100 gramů vyjde na 110 korun.

V prodejních stáncích najdete především drobné vánoční dárky jako dřevěné hračky, dekorace, postavičky ze včelího vosku, šperky či sušené ovoce a ořechy. Kdo rád tvoří, ten za kašnou u kostela Panny Marie najde dílnu.

„Každý den by v ní měly být jiné programy. Jsou nejen pro děti, ale i pro dospělé, třeba tvorba vánočních vazeb. Tvoření by nemělo být zpoplatněno,“ připomíná Kurtev.

Adventní trhy budou na Velkém náměstí do 23. prosince. Ledová plocha bude v provozu až do 6. ledna. Bruslit se bude i na Štědrý den do 16 a na Silvestra do 20 hodin.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takový vánoční strom jste ještě neviděli. Modřín na Náchodsku nemá žádné jehličí

Agentura Dobrý den osvědčila, že ozdobený modřín na Novém Hrádku drží český...

V Novém Hrádku na Náchodsku mají hodně netradiční vánoční strom. Je jím asi třicetiletý modřín. V městysu totiž potřebovali nevhodně rostoucí jehličnan pokácet, ale bylo jim líto s ním rovnou...

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Kvůli nejistotě ohledně rozpočtu na příští rok zatím odmítlo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podepsat smlouvy o stavbě dálnic D11 z Jaroměře do Trutnova a D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Na...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Azuro a půl metru sněhu. V Krkonoších si lyžaři užívají první upravené sjezdovky

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Několik mrazivých nocí a sněžení stačily k tomu, aby lyžařská sezona nejen v Krkonoších začala na několika místech najednou. V pátek ráno vyrazily stovky lyžařů na Černou horu a do Špindlerova Mlýna,...

Čokoláda, punč, kolotoč i kluziště. Adventní trhy v Hradci drží laťku

Vánoční trhy v Hradci Králové (3. prosince 2025)

Když je to dobré, neměň to! Neměň to, i kdybys to chtěl zlepšit. Staré známé pravidlo si v Hradci Králové vzali k srdci a při přípravě letošních vánočních trhů na Velkém náměstí se snažili na chlup...

5. prosince 2025  9:11

A kdo bude chytat? Hradec intenzivně řeší brankáře, manažer přiznal: Máme problém

Zleva brankář Filip Novotný, Michal Kovařčík z Třince a Connor Bunnaman.

Nijak netajili, že chtějí otázku brankářů řešit. Když už ne pro konec aktuální sezony, tak určitě pro příští. Ve výhledu byla delší perspektiva kvalitního obsazení velmi důležitého postu. Po dvou...

5. prosince 2025  8:27

Střelivo i zlatý frank. Archeologové odkryli vojenské hroby na východě Čech

Detail jedince nalezeného v hromadném vojenském hrobě 18. století na záchranném...

Vědci v trase budoucí dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem objevili hromadné vojenské hroby z 18. a 19. století. Považují je za mimořádný archeologický soubor doplňující poznání tehdejších válečných...

4. prosince 2025  15:53

Hradec Králové pojal vánoční trhy 2025 jinak. Rockovým fanouškům chystá dárek

Ve spolupráci
Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024

Hradec Králové si připomíná 800 let od první písemné zmínky a u té příležitosti připravilo město na 190 kulturních a společenských akcí. Součástí vánočních trhů pak budou i hudební produkce a jeden...

4. prosince 2025  14:50

Muž si chtěl přivydělat recenzemi hotelů, podvodník ho obral o 2,5 milionu

ilustrační snímek

Čtyřiačtyřicetiletý muž z Rychnovska podlehl až příliš lákavé nabídce na online brigádu, za níž se skrýval podvodník. Muž začal psát z domova recenze na hotely a skutečně nejdřív inkasoval provize. V...

4. prosince 2025  13:32

Hradec po 21 letech předá fotbalový klub, bude mít většinu v dozorčí radě

Nový znak klubu na plášti arény, pro mnohé návštěvníky první pohled, který jim...

V pátek 5. prosince téměř přesně po 21 letech se Hradec Králové oficiálně zbaví vlastnictví fotbalového klubu. Dopoledne dojde na slavnostní podpis smlouvy a na převod 89 procent akcií na nového...

4. prosince 2025  10:22

Hradec po 21 letech předá fotbalový klub, bude mít většinu v dozorčí radě

Nový znak klubu na plášti arény, pro mnohé návštěvníky první pohled, který jim...

V pátek 5. prosince téměř přesně po 21 letech se Hradec Králové oficiálně zbaví vlastnictví fotbalového klubu. Dopoledne dojde na slavnostní podpis smlouvy a na převod 89 procent akcií na nového...

4. prosince 2025  10:16

USK překonal stobodovou metu také v Trutnově, Ostrava potvrdila druhou příčku

Natálie Vlčková (vlevo) z Trutnova a Janelle Salaünová z USK Praha bojují o míč.

Basketbalistky USK Praha poosmé z deseti ligových zápasů překonaly stobodovou hranici, v dohrávce v Trutnově zvítězily 109:52. Nizozemka Emese Hofová se v týmu euroligových šampionek blýskla 23 body,...

3. prosince 2025  20:30

Třinečtí deklasovali Hradec, Olomouc prodloužila bídnou sérii Vítkovic

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Souboj týmů, které v extralize zažívají slabší období, vyzněl jasně pro třinecké hokejisty. V dohrávce 7. kola porazili Hradec Králové 6:1. Trvá bídná série Vítkovic. Bez jediného bodu skončily už...

3. prosince 2025  20:15

Přestavba železnice k automobilce zadrhává, nadjezd v Týništi se zpozdí

Železniční stanice Týniště nad Orlicí

Modernizace nádraží v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, která má přinést také výstavbu nadjezdu nad železniční tratí v centru města, se nejspíš o rok odloží. Správa železnic měla už v létě vybrat...

3. prosince 2025  18:14

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Jízdenku koupí v mobilu. Nová aplikace ušetří čas cestujícím na východě Čech

V tichosti začala fungovat nová aplikace Iredo. (2. prosince 2025)

Po více než měsíčním testování začala v Pardubickém a Královéhradeckém kraji fungovat nová mobilní aplikace Iredo, která konečně umožňuje nákup jízdenky. Zejména ti, co nepravidelně cestují vlakem,...

3. prosince 2025  14:44

Finanční nejistota trvá, stavby nových úseků D11 a D35 začnou později

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Výstavba dálničních úseků Jaroměř – Trutnov na D11 a Úlibice – Hořice na D35 začne až v příštím roce. Důvodem jsou pokračující nejasnosti ohledně financování staveb.

3. prosince 2025  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.