Města ruší adventní akce, v Hradci nevyjede ani trolejbus s Mikulášem

Po novoročním ohňostroji či Slavnostech královny Elišky patří rozsvěcení vánočního stromu na Velkém náměstí k největším masovým akcím v Hradci Králové. Avšak stejně jako loni se i letos kvůli pandemii koronaviru omezí na prosté zmáčknutí vypínače.

Radnice zrušila doprovodný program a velký otazník visí i nad tradičními vánočními trhy. Ty se nekonaly ani v loňském roce.

„Vzhledem k epidemické situaci jsme se rozhodli zrušit veškerý kulturní program při rozsvěcení vánočního stromu. Místo v 16 hodin se tak strom rozsvítí automaticky v době, kdy se spouští veřejné osvětlení,“ sdělil náměstek hradeckého primátora Pavel Marek (ANO).

Podle něj se o osudu vánočních trhů rozhodne v příštích dnech: „Máme stanoven nejzazší termín, kdy musíme rozhodnout, aby se náměstí stihlo připravit. Pokud to situace jen trochu dovolí, chtěli bychom letos trhy zachovat formou stánků a reprodukované hudby, tedy bez doprovodného programu.“

Hradec Králové se tak připojil k řadě dalších měst v Česku, která omezují adventní kulturní akce. Výjimkou nezůstane ani Muzeum východních Čech, které po loňské online variantě muzejního trhu letos uspořádá trhy alespoň v okleštěné podobě.

„Jsme limitovaní vládními opatřeními. Zvolili jsme tedy pouze venkovní variantu, kdy využijeme prostor před muzeem a na Eliščině nábřeží pro maximálně šest desítek stánků,“ řekl vedoucí návštěvnického oddělení muzea Stanislav Hrbatý. V minulosti přitom muzejní trhy čítaly na 150 trhovců a obsadily i část historické budovy.

Trolejbus s Mikulášem nevyjede

Už před několika dny oznámil zrušení jízd tradičního mikulášského trolejbusu hradecký dopravní podnik. Jako připomínku předchozích 29 ročníků bude pouze na obrazovkách ve vozech MHD promítat snímky z minulých let.

„Vloni, kdy jsme jej zrušili poprvé, a také letos jsme předpokládali širší rozsah samotné akce, a to včetně autorského čtení pro děti. Tento bod se budeme snažit zajistit příští rok,“ uvedl dopravní podnik ke zrušení speciálních jízd, které měly do ulic krajského města vyrazit 5. prosince.

Odkládají se i besedy či koncerty. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové odložila besedu s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem a členem bankovní rady Oldřichem Dědkem. „Vývoj epidemie je turbulentní a pevné zdraví všech je pro nás prioritou,“ uvedli pořadatelé, kteří plánují přesun akce na jaro.

Změnit termíny některých akcí musel i hradecký Adal. „Dohodli jsme se, že přesouváme koncert bratří Ebenů, pravděpodobně budeme muset zrušit koncert Věry Martinové. Zatím zůstává dětský pořad s Míšou, protože děti do 12 let nemusejí prokazovat bezinfekčnost, jinak ty koncerty buď překládáme, nebo rušíme,“ uvedl ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti Miroslav Franc.

Beze změny zatím zůstává program na Šrámkově statku v Pileticích v sobotu 4. prosince, Vánoční těšení aneb Malý advent. Podle France jde o menší akci, kde by neměl být problém dodržet vládní nařízení. Navíc jde z velké části o venkovní akci.

Jičín i Trutnov advent odpískal

Velkou redukcí projde vánoční kalendář v Jičíně. Město pohádky kompletně zrušilo program při rozsvícení vánočního stromu, adventní koncerty v zámeckém parku, akci Mikuláš v parku i luciánskou slavnost světel, která se měla letos konat vůbec poprvé.

„Připravený adventní program musel být výrazně přehodnocen. Ty akce jsme zatím ani neavizovali, protože jsme čekali, co bude. Rada města však v pondělí akceptovala doporučení pracovní skupiny, která vzešla z krizového štábu,“ vysvětlil mluvčí Jičína Jan Jireš.

Podobně postupuje také Trutnov. Ten zrušil jak slavnostní rozsvícení vánočního stromu, tak i tradiční silvestrovský ohňostroj. „Vánoční trhy na Krakonošově náměstí by se zatím uskutečnit měly, a to v termínu od 13. do 22. prosince, ovšem bez doprovodného kulturního programu,“ uvedla mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Bez kulturního programu budou také trhy ve Dvoře Králové, při nichž se rozsvítí tamní vánoční strom. Na zámku v Novém Městě nad Metují se letos nebude konat tradiční vánoční výstava. Podobná omezení ohlásila i další menší města. V Náchodě mají situaci usnadněnou - trhy letos vůbec neplánovali a zatím zrušili jen několik menších besed.

„Zatím čekáme na poslední pokyny a budeme reagovat operativně. Rozsvěcení vánočního stromu nerušíme, necháme na lidech, jestli budou chtít přijít. Adventní neděle jsou u nás taková malá setkání, navíc venkovní. Dohodli jsme se, že kdyby se situace měnila, budeme akce rušit dva tři dny před akcí,“ sdělila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.