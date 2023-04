Inflace donutila zdražit Adršpach i Teplické skály, ty zkusí online prodej

Vyhledávané Adršpašské skály načínají třetí rok s rezervačním systémem, kterému se však zatím asi pětina turistů brání nebo o něm neví. Vstupné tu zvedají o 10 až 20 procent, u dětí či seniorů to bude citelnější.

Kdo zaplatí online, bude oproti pokladnám nadále ve výhodě. Nejdražší budou letní prázdniny, nižší ceny platí na jaře a na podzim, nejnižší přes zimu.

„V ceníku jsme schválili spíše drobné úpravy. Nově jsme vyčlenili z hlavní top sezonu, tedy prázdniny. Nižší ceny v rezervačním systému opět platí pro ráno a pozdní odpoledne, abychom návštěvnost rozložili do celého dne,“ vysvětluje adršpašský starosta Jakub Vajda (Máme rádi Adršpach). Po podzimních volbách zdejší zastupitelstvo výrazně omladilo.

Protože minulou sezonu už neprovázela omezení jako za covidu, adršpašské technické služby poprvé mohly posoudit rezervační systém na vstupenky i parkovné za plného provozu. A jelikož skokově vzrostly vstupní náklady na údržbu stezek a zázemí, požadovaly služby po obci úpravu letošních ceníků.

Vstupenka pro dospělého v online prodeji na jaře vyjde na 120 korun mimo špičku a na 160 korun v polední špičce, u pokladny na 180 korun. O letních prázdninách dají návštěvníci za online vstupenky 130 a 180 korun, u pokladny 200 korun.

Mimo špičku jsou ceny příznivější

„Nezvolili jsme plošné zvýšení, ale postupovali diferencovaně ve vztahu k termínu a času návštěvy. Tím chceme motivovat zájemce, aby přijeli do Adršpachu mimo top sezonu, kterou představují prázdniny a čas od 10. do 14. hodiny. Kdybych měla někomu doporučit, kdy přijet do Adršpachu a užít si procházku s minimem návštěvníků, pak určitě jaro a podzim dopoledne nebo odpoledne. To vychází i cenově nejlépe,“ radí prokuristka Technických služeb Adršpach Kateřina Menšíková, jež má na starosti cestovní ruch.

Adršpašsko-teplické skály Tvoří národní přírodní rezervaci o rozloze 1 803 hektarů vyhlášenou už roku 1933, jde o největší celistvé skalní město ve střední Evropě, tvoří ho skalní věže vysoké až sto metrů, soutěsky, rokle i jeskyně. Okruh Adršpašskými skalami měří 3,5 kilometru, až k Malému vodopádu vede snadno dostupná stezka, dál k Jezírku s pramicemi nebo do Nové partie jsou i obtížnější pasáže. Okruh Teplickými skalami měří 5,9 kilometru, cesta vede náročnějším terénem, je tu vyhlídka ze skalního hradu Střmen či chladná soutěska Sibiř. Mezi oběma skalními městy se dá projít Vlčí roklí, oba provozovatelé si vstupenky vzájemně uznávají.

Avšak chce-li někdo zažít Adršpach jako z pohádky s blankytným jezírkem a chladem v soutěskách, musí si v létě připlatit.

Hodinový limit, kdy se na okruh skalami může vydat pouze 400 turistů, zůstává. Provozovateli nejde o to, zaplnit skály do posledního metru a maximalizovat příjmy, ale umožnit návštěvníkům, aby si z národní přírodní rezervace odnesli zážitek.

Po regulaci návštěvnosti volala už dříve Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, konkrétní limit si však určil přímo Adršpach. Nižší počty ve skalách vyhovují i Lesům ČR, které stezky pronajaly obci do roku 2026.

Parkovné v létě stoupne

„Regulaci návštěvnosti mimo exponované hodiny vítají i sami návštěvníci,“ podotýká Kateřina Menšíková.

Adršpach částečně zdražuje i parkovné. Nyní činí cena za auto a den 150 korun v online prodeji a 200 korun na místě, avšak o letních prázdninách nově vzroste na 180 a 250 korun. Technické služby to vysvětlují tím, že obec musí investovat do údržby a rozvoje parkovacího systému se závorami.

K rezervačnímu systému se Adršpach odhodlal po několika silných sezonách, které opakovaně provázely kolony aut na silnicích a tlačenice u pokladen i na okruhu.

V roce 2018 se obec pokusila vyzrát na kolony bezplatným parkováním, ale to se neosvědčilo. Roku 2019 proto osadila parkoviště závorovým systémem a znovu zavedla parkovné.

24. července 2019

Právě sezona 2019 byla rekordní, tehdy přijelo do Adršpašských skal na 450 tisíc turistů. Dvě následující byly slabší kvůli covidu, a tak bylo volněji i v dopravě, loni ve špičkách však znovu stávali před obcí hasiči a odkláněli řidiče jinam.

Kampaň proti zklamání

Rezervační systém slouží od dubna 2021. Adršpach se od té doby snaží přesvědčit turisty, aby přijížděli s předem zaplacenými vstupenkami i parkovným a vyhnuli se frontám. Loni se tu prodalo 78 procent vstupenek přes online systém, zbytek na pokladnách. O prázdninách činil online prodej dokonce 92 procent. Nejméně se online vstupenek prodá ve vedlejší sezoně, kdy tu potíže s davy nebývají.

Adršpašské skály Adršpašské skály jsou přístupné celoročně, nově vymezily vedlejší, hlavní a top sezonu. Na jaře a na podzim dospělý pořídí online vstupné od 120 korun a v létě od 130 korun. Děti, studenti či senioři mají vstupné od 90 a v létě od 100 korun, této kategorie se letos dotklo největší zdražení, při prodeji na pokladně o prázdninách šlo nahoru až o 88 procent. Parkovné na jaře je v online prodeji za 150 a v létě za 180 korun. V největší sezoně je rezervační systém jistotou, že se turista do skal dostane. Rezervace se dá provést i krátce před cestou, když už má návštěvník jasno, že bude vhodné počasí. Více na webu adrspasskeskaly.cz a facebookovém profilu Adršpašské skály. Návštěvnost Adršpašských skal

2019 450 tisíc turistů

2020 280 tisíc

2021 230 tisíc

2022 necelých 400 tisíc

(v majetku Lesů ČR, provozované Technickými službami Adršpach)

Část návštěvníků však zatím na online prodej nepřistoupila. Stává se, že bez rozmýšlení dorazí do vesnice a podaří se jim zaparkovat na obecních či soukromých parkovištích. Poté však u pokladny zjistí, že vstupenky jsou i na několik hodin dopředu vyprodány. Budí to pak nelibost i konflikty. Někteří turisté si na vstupenky počkají, jiní naštvaně odjedou.

Adršpach chce, aby k podobným zklamáním nedocházelo. Proto technickým službám dá letos 750 tisíc korun na internetovou marketingovou kampaň, která cílí na ty, kdo výlet teprve plánují. Kampaň propaguje výhody rezervovaných vstupenek a parkovného, jež umožní hladší odbavení na parkovišti i před branou skalního města.

„V sezoně jsme mnohokrát svědky, jak jsou návštěvníci bez online rezervace překvapení a roztrpčení, a rádi bychom, aby se jejich počet zmenšil. Jde o celoroční kampaň, kterou budeme průběžně vyhodnocovat a budeme schopni reagovat na pozitivní či negativní trendy. Kampaň cílí především na návštěvníky z Polska, kteří často přijíždějí z obrovské dálky a metodou pokus omyl zkoušejí štěstí,“ říká Kateřina Menšíková. Až ze 70 procent totiž jezdí do skal Poláci, hlavně autem a na jediný den.

Zastupitelé Adršpachu ještě před sezonou zvažovali nákup kamer za půl milionu korun, které by urychlily příjezd turistů na obecní parkoviště. Kamera umí rychle načíst poznávací značku auta a závora jej vpustí dovnitř.

Na nynější systém s QR kódy si technické služby stěžují, ne každý řidič si totiž s vjezdem na parkoviště hladce poradí, vadí i rozbité displeje mobilů, turisté zaměňují kód parkovného za kód vstupenky. I kvůli těmto potížím musí být na parkovištích celý rok obsluha, v hlavní sezoně čtyři pracovníci. Kamery však při hlasování neprošly, nové vedení radnice chce pořízení spojit až s kompletní rekonstrukcí parkovišť.

Teplice chystají online vstupenky

V sousedních Teplických skalách, kde okruh vlastní i provozuje město Teplice nad Metují, zahájili sezonu 6. dubna také s novým ceníkem. Vstupné pro dospělého zdražilo o desetikorunu na 120 korun. Parkovné činí 150 korun za auto a den.

Teplické skály Teplické skály se otevřely turistům od 6. dubna, přes zimu se tam vstupné nevybírá. Vstupenka pro dospělého stojí 120 korun na den, senioři platí 80, děti a studenti 60 korun. Přibude možnost online nákupu vstupenky. Parkovné stojí 150 korun. Více na webu teplickeskaly.eu a facebookovém profilu Teplické skály. Návštěvnost Teplických skal (průchody lidí turniketem u vstupu)

2019 82 tisíc

2020 74 tisíc

2021 48 tisíc

2022 91 tisíc

(v majetku města Teplice nad Metují, třetím rokem okruh provozuje město)

Ceny se drží na nejnižší úrovni, jakou nastavil Adršpach, ale starosta Teplic nad Metují Josef Bitnar (Svornost) vysvětluje, že tím se jejich ceny neřídí, pouze započítali inflaci.

„Snad už v červnu se nám podaří zavést ještě online prodej vstupenek. Nebudou nijak časově určené a návštěvníci, kteří si je koupí předem, projdou turniketem, který teprve osadíme. Tím chceme urychlit odbavení u vstupu, aby v extrémně silných dnech nevznikaly dlouhé fronty. Druhou možností i dál bude koupě vstupenky u pokladny,“ popisuje starosta Bitnar.

„Až online prodej rozjedeme, trochu se i změní ceník, vstupenky zakoupené na místě budou o něco dražší, ale nic závratného to nebude,“ říká starosta.

Adršpach znovu Teplické přesvědčoval, aby se zapojili do jejich rezervačního systému, ale tamní radnice na to nekývla.

„Teplické skály mají výrazně nižší návštěvnost než Adršpašské. Oni drží limit 400 osob na hodinu, ale toho my nedosahujeme, proto není důvod vstoupit do rezervačního systému,“ tvrdí starosta.

Radnice patrně během léta představí nový projekt infocentra u vstupu do skal. Už letos chce získat stavební povolení a bude shánět dotaci, protože stavba s pokladnou, toaletami, malým sálem a lezeckou stěnou vyjde odhadem na 30 milionů korun. Úprava se bude týkat i parkovišť pro 196 aut a autobusy, přibude i mostek, aby se nekřížil vjezd a výjezd aut. Jiný projekt, roky v tichosti připravovaný za bývalého starosty Milana Brandejse, místní zaskočil, jeho nástupkyně práce zastavila.