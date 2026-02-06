|
OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky
OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky
Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu....
Poklad ze Zvičiny na Trutnovsku je zlatý. Cena mincí a šperků jde do milionů
Mimořádný poklad, který před rokem našli dva turisté na úbočí vrchu Zvičina u Dvora Králové nad Labem, je podle Puncovního úřadu skutečně zlatý. Depot zlatých předmětů obsahuje 598 mincí a více než...
Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval
Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...
OBRAZEM: Krásy ledopádu a přírody v Labském dole přitahují lezce z celé země
Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách....
Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali
Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...
Trutnov chce modernější autobusové nádraží, přestěhuje ho k vlakovému
V kraji se určitě najdou méně vzhledná autobusová nádraží, přesto chce Trutnov nové. Přestěhovat ho hodlá přes řeku k vlakovému nádraží, kde by mohl vzniknout společný terminál se sdílenou čekárnou a...
Trať po srážce vlaku s náklaďákem v Železnici stála, policie vyšetřuje nedbalost
V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...
Dvakrát v protisměru. O kamion se osobák jen otřel, do dodávky narazil čelně
Neobvyklý průběh měla čtvrteční vážná dopravní nehoda u Častolovic na Rychnovsku. Řidič osobního auta se hned dvakrát ocitl v protisměru. Zatímco první náraz do protijedoucího kamionu byl pouze...
Pokus o vraždu v Jaroměři. Policie obvinila útočníka, soka pobodal kvůli drogám
Královéhradečtí kriminalisté obvinili čtyřiačtyřicetiletého muže z pokusu o vraždu osmadvacetiletého soka. Ve středu se dostali do konfliktu v Jaroměři na Náchodsku a starší muž napadl mladšího...
Historický průlom. Horská služba začne využívat elektroauta a vezme je i do terénu
Horská služba ČR bude nově jezdit i v elektromobilech. Orlické hory, Krkonoše i další oblasti dostanou po jednom voze, který má sloužit hlavně na běžné pojížďky či cesty na školení. Třeba v Orlických...
Hádka v Jaroměři se zvrhla, útočník třikrát bodl muže kuchyňským nožem do zad
Rozepře dvou mužů v Jaroměři na Náchodsku ve středu večer eskalovala až v násilí. Jeden vzal na druhého kuchyňský nůž, policie podezřelého zadržela. Incident prověřuje jako pokus o vraždu.
Zloděj věděl o úkrytu klíčů, majiteli z domu nadvakrát ukradl půl milionu
Čtyřiadvacetiletý muž z Jičínska patrně opakovaně chodil bez pozvání do cizího domu a kradl v něm. Podle kriminalistů využil toho, že znal místo, kam majitel ukrývá klíče. Na pozemek a do domu se...
Místo smažáku příběh Sněžky. Bistro na lanovce v Peci čeká proměna
Velkou proměnou projde vstup do dolní stanice lanovky na nejvyšší českou horu. Na místě původního bistra vznikne expozice věnovaná příběhu nejvyšší české hory. Informační panely představí...
