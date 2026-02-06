OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky

  4:32
Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu. Oproti létu, kdy se na okruhu protočí až několik tisíc turistů denně, jich sem nyní míří jen desítky.
Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026) Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026) Zamrzlá bývalá pískovna v Adršpachu (20. ledna 2026) Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026) Vstupní partie okruhu v Adršpašských skalách (20. ledna 2026) Zamrzlá bývalá pískovna v Adršpachu (20. ledna 2026) Zamrzlá bývalá pískovna v Adršpachu (20. ledna 2026) Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026) Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026) Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026) Adršpašské skály v zimě, Homole cukru (20. ledna 2026) Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)

Poklad ze Zvičiny na Trutnovsku je zlatý. Cena mincí a šperků jde do milionů

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Mimořádný poklad, který před rokem našli dva turisté na úbočí vrchu Zvičina u Dvora Králové nad Labem, je podle Puncovního úřadu skutečně zlatý. Depot zlatých předmětů obsahuje 598 mincí a více než...

Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural

Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...

OBRAZEM: Krásy ledopádu a přírody v Labském dole přitahují lezce z celé země

Ledopád v Labském dole v Krkonoších.

Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách....

Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...

Trutnov chce modernější autobusové nádraží, přestěhuje ho k vlakovému

Trutnov chce autobusové nádraží přestěhovat k vlakovému nádraží, uvažuje o...

V kraji se určitě najdou méně vzhledná autobusová nádraží, přesto chce Trutnov nové. Přestěhovat ho hodlá přes řeku k vlakovému nádraží, kde by mohl vzniknout společný terminál se sdílenou čekárnou a...

7. února 2026  7:32,  aktualizováno  8:02

Trať po srážce vlaku s náklaďákem v Železnici stála, policie vyšetřuje nedbalost

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

5. února 2026  18:14,  aktualizováno  6. 2. 16:21

Dvakrát v protisměru. O kamion se osobák jen otřel, do dodávky narazil čelně

Dva lidé se zranili při nehodě osobního auta, kamionu a dodávky u Častolovic na...

Neobvyklý průběh měla čtvrteční vážná dopravní nehoda u Častolovic na Rychnovsku. Řidič osobního auta se hned dvakrát ocitl v protisměru. Zatímco první náraz do protijedoucího kamionu byl pouze...

6. února 2026  15:34

Pokus o vraždu v Jaroměři. Policie obvinila útočníka, soka pobodal kvůli drogám

Policisté v Jaroměři zadrželi muže podezřelého z pobodání

Královéhradečtí kriminalisté obvinili čtyřiačtyřicetiletého muže z pokusu o vraždu osmadvacetiletého soka. Ve středu se dostali do konfliktu v Jaroměři na Náchodsku a starší muž napadl mladšího...

6. února 2026  9:14,  aktualizováno  9:39

Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...

5. února 2026  17:04

Historický průlom. Horská služba začne využívat elektroauta a vezme je i do terénu

Horská služba získá do dlouhodobé zápůjčky osm elektrovozů Toyota bZ4X.

Horská služba ČR bude nově jezdit i v elektromobilech. Orlické hory, Krkonoše i další oblasti dostanou po jednom voze, který má sloužit hlavně na běžné pojížďky či cesty na školení. Třeba v Orlických...

5. února 2026  12:54

Hádka v Jaroměři se zvrhla, útočník třikrát bodl muže kuchyňským nožem do zad

Policisté v Jaroměři zadrželi muže podezřelého z pobodání

Rozepře dvou mužů v Jaroměři na Náchodsku ve středu večer eskalovala až v násilí. Jeden vzal na druhého kuchyňský nůž, policie podezřelého zadržela. Incident prověřuje jako pokus o vraždu.

5. února 2026  9:57

Zloděj věděl o úkrytu klíčů, majiteli z domu nadvakrát ukradl půl milionu

ilustrační snímek

Čtyřiadvacetiletý muž z Jičínska patrně opakovaně chodil bez pozvání do cizího domu a kradl v něm. Podle kriminalistů využil toho, že znal místo, kam majitel ukrývá klíče. Na pozemek a do domu se...

4. února 2026  15:01

Místo smažáku příběh Sněžky. Bistro na lanovce v Peci čeká proměna

Premium
Výhled od Horních Míseček na Sněžku

Velkou proměnou projde vstup do dolní stanice lanovky na nejvyšší českou horu. Na místě původního bistra vznikne expozice věnovaná příběhu nejvyšší české hory. Informační panely představí...

4. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

OBRAZEM: Krásy ledopádu a přírody v Labském dole přitahují lezce z celé země

Ledopád v Labském dole v Krkonoších.

Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách....

4. února 2026  5:30

Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural

Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...

3. února 2026  14:56,  aktualizováno  16:28

