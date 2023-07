Adršpach je překvapivě bez kolapsů. Díky rezervačnímu systému i kampani v Polsku

Do Adršpachu na Náchodsku v slunečném dopoledni míří občas i dost silný proud motoristů, letní atmosféru v žádané destinaci to však nekazí. Posádky, které přijíždějí bez potřebné rezervace, obsluha obecních parkovišť svižně třídí a obrací pryč. Zklamané obličeje zůstávají za okénky.

Hektické situace z loňského léta, kdy kvůli zaplněným parkovištím už před obcí hlídkovali hasiči a odkláněli auta, což se nelíbilo místním podnikatelům, se však neopakují.

Adršpašské skály načaly už třetí sezonu s rezervačním systémem na vstupenky a parkoviště. Letos k tomu přidaly i informační kampaň cílenou na Poláky, kteří tvoří asi 70 procent jednodenních turistů.

„Internetová kampaň má velmi pozitivní odezvu. Je to patrné v online nákupech vstupného a v rezervaci parkovacích míst. Osvědčil se i dynamicky nastavený ceník vstupného se slevou na hodiny mimo špičku. Také jsme zvýšili online platbu vstupného a parkovného v den příjezdu oproti platbě předem (dá se ušetřit až 70 korun u vstupenky pro dospělého a stejně tolik za auto, pozn. red.), což je také jeden z motivačních bodů. Jsme příjemně překvapeni, jakou sílu v tomto případě mají sociální sítě,“ podotýká prokuristka Technických služeb Adršpach Kateřina Menšíková, jež má na starosti cestovní ruch. Podíl návštěvníků bez rezervace se snižuje.

Návštěvnost Adršpachu Před čtyřmi lety dorazilo 450 tisíc turistů, po covidovém propadu se jich loni vrátilo na 400 tisíc. Protože se v minulosti opakovaly dopravní zácpy i fronty u pokladen i mezi skalami, provozovatelé Adršpašských skal už třetím rokem dobrovolně omezují kapacitu na 400 lidí za hodinu a 4 tisíce za den. Nynější návštěvnost je srovnatelná s loňskem a zájem o prázdninách stoupá. Rodiny však zřejmě více plánují a snaží se získat výhodnější ceny, a tak právě rodinné vstupné se prodává online více než ostatní.

Turisté, kteří se na online nákupy zvykli, odcházejí ze skal spokojeni. Pár z polské Vratislavi přijel už na osmou ranní, na kdy měl vstupenky se slevou, a za poledne je opouští.

„Byl jsem tu před sedmi lety a dost se to změnilo. Vyhovoval mi teď hlavně online nákup, vstupenky i parkování jsme si zařídili dva dny předem. Za cenu, za kterou se tu návštěva nabízí, si odnášíme perfektní zážitek. Je tu čisto, fronty nebyly, dostali jsme mapku v polštině a užili si plavbu na lodičkách s opravdu vtipným kapitánem,“ oceňuje Mariusz Karczmarz.

Odhaduje, že v Polsku by podobná atrakce stála mnohem víc. Zklamalo ho, že u stánků se nedalo platit kartou. Pro polské návštěvníky je tu sice možnost platit hotově ve zlotých, kurz však není příliš výhodný. Když si dvojice dala v sousední restauraci kávu, cena ve zlotých jim přišla přemrštěná. „Chápu, že je léto, hodně lidí, že obchodníci potřebují vydělat, ale ten rozdíl nám přišel hodně vysoký i oproti tomu, jak kde kolísá kurz. Měli jsme si raději vyměnit české koruny,“ míní Mariusz Karczmarz.

Vede dárkový Krakonoš

Stánky jsou turisty obsypané, hosté na sobě nešetří. Na odbyt jdou hranolky i zmrzlina. Evidentně jsou hitem dárková balení trutnovského piva Krakonoš, 1,5 litru vyjde na 90 korun a někteří si jich odnášejí několik.

„Polští návštěvníci nás tady zachraňují, sezona netrvá dlouho a v zimě to tu za nic nestojí. Není zatím vidět, že by lidé šetřili, Poláci chtějí hlavně smažený sýr, Češi polévku nebo langoše. Jsem ráda i za soukromá parkoviště, alespoň část turistů zůstává a neodjedou hned,“ říká stánkařka Halyna Jánská z Adršpachu.

Personál obecních parkovišť s asi 600 místy za poledne kmitá, ale přitom ještě stihnou nešťastníkům poradit nebo rozdávat letáčky s informacemi. Pokud mají turisté zajištěné aspoň vstupenky, vpouští je s autem dovnitř. Ostatní odmítají. Řidiči pak couvají do křižovatky nebo se v ní nepředpisově otáčejí. „To je každého svobodná volba, kam pojede dál, nikomu nic neurčujeme,“ říká jedna z žen v žluté vestě.

V obci či na zdoňovské křižovatce, odkud přijíždí velká část polských turistů, hlídkují trutnovští městští strážníci, které si Adršpach platí, ale při tom ani neopouštějí auto. Za adršpašskou železniční zastávkou je zase vidět hlídku státních policistů, kteří sepisují pokutu se dvěma řidiči, již zaparkovali na stinném trávníku: „Nediskutujte, porušili jste tři zákazy vjezdu!“

Adršpašské skály Obec Adršpach, která si skalní okruh pronajímá od Lesů ČR, letos vyčlenila prázdniny jako top sezonu s nejvyššími cenami. Doporučuje nakupovat vstupenky a parkování přes rezervační systém, je však třeba dodržet datum a čas. Kdo si předem koupí alespoň vstupenky, má i parkování na místě jisté. Tomu, kdo spoléhá na nákup u kasy, hrozí, že nenajde parkování a na vstup si počká i řadu hodin. Při online platbě alespoň den předem se dá ušetřit, vstupenka pro dospělého koupená předem stojí 130 nebo 180 korun, online platba v den příjezdu činí 200 korun stejně jako na pokladně. Parkovné online den předem stojí 180 korun, v den příjezdu online i u pokladny 250 korun. Zdroj: adrspasskeskaly.cz. Teplické skály Město Teplice nad Metují, které provozuje skalní okruh na svém území, se k rezervačnímu systému Adršpachu nepřidalo. Prodávají tu vstupenky klasicky u pokladny, ale kvůli tvořícím se frontám od června umožňují koupit si vstupenku online. Ta platí jeden týden a návštěvníci si sami vyberou, v který den dorazí. Vstupenka pro dospělého stojí 120 korun na den, parkovné 150 korun. Zdroj: teplickeskaly.cz.

Na okruhu bez hádek

Ani přímo u pokladen do skalního města se nápor nekoná. Návštěvníkům, kteří dorazili bez vstupenek, tu jedna pracovnice v polštině vysvětluje, že mají možnost počkat do podvečera nebo přejet jednu zastávku vlakem do Teplických skal.

Uvnitř skalního okruhu je rušno, ale nejsou to nesnesitelné davy, jaké bývaly až do rekordního roku 2019. Tehdy si lidé třeba při fotografování překáželi, teď se míjí někdy i s úsměvem. Strážci přírody tu sbírají odpadky a asertivně sundávají děti lezoucí po skalkách, dva polští třicátníci nedaleko Homole cukru platí tisícikorunovou pokutu za kouření.

Oproti loňsku jezdí i více zájezdových autobusů hlavně z Polska, přibylo také školních výletů z Česka i Polska. Celkem hladký je i provoz na silnicích. V minulosti byly potíže s kolonami, uzavírkami nebo nadivoko parkujícími řidiči.

„Jsme mile překvapeni, jak je doprava plynulá a není třeba řešit nějaká dopravní opatření. Od polských svátků na začátku května fungujeme bez dopravních omezení,“ říká prokuristka.

Policie potvrzuje, že dopravní situace kolem Adršpachu je zatím příznivá, dál ji však bude sledovat. Jen několikrát se letos stalo, že parkoviště v Adršpachu byla zcela zaplněna a vstupenky vyprodány, a tak hlídky hned u hraničního přechodu a u křižovatky na Zdoňov od řidičů zjišťovaly směr jejich cesty. Přes Adršpach pouštěly pouze tranzit, ostatním nezbylo než si vybrat jiný cíl. V jednom dni se však stalo, že motoristé se přelili na Ostaš a zaparkovaná auta ucpala příjezdovou silnici od Pěkova.

„Řidiči se patrně rozhodli navštívit Ostaš, a tak se tam vyskytly dopravní komplikace. Od té doby jsme je nezaznamenali,“ uvádí hradecká policejní mluvčí Lucie Konečná. Od 12. července je na silnici z Pěkova na Ostaš zóna se zákazem stání mimo parkoviště.

Letošního zlepšení v dopravě kolem Adršpachu si všímá i Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko. Problematická však v obci zůstávají soukromá parkoviště s asi stovkou míst, podle ochranářů jsou totiž v rozporu se zákonem. Turistům, kteří tam nechají auto a nemají vstupenky, personál u pokladen nebo strážci donekonečna vysvětlují, že si musí počkat na vstup nebo jít jinam, což je i kvůli polsky mluvícím náročné. Část se snaží projít do skal bez placení.

2. srpna 2022

Naopak ochranáři kvitují, že prohlídka skal se o hodně zklidnila. „I když je návštěvníků hodně, je zážitek v sezoně mnohem lepší než dříve. Návštěvnost je rovnoměrně rozložena a nejsou náporové špičky, takže se strážcům přírody na prohlídkových trasách daří udržovat pořádek a zajišťovat dodržování ochranných podmínek národní přírodní rezervace. Je také pozitivní, že obec Adršpach prodloužila provozní dobu a zajišťuje vymáhání ochrany území i ve večerních hodinách. Přispělo to k významnému omezení nelegálního koupání v jezírku Pískovna,“ říká zástupce vedoucí Správy CHKO Petr Kuna.

Pokud je v Adršpachu plno a turisté zajedou raději do vedlejších Teplických skal, podle ochranářů nevadí, protože je tu potřebné zázemí a stezky. Větším problémem je, že se zvýšil zájem o přírodní rezervaci na Ostaši a tamní přírodní památku Kočičí skály, kam se vstupné neplatí. Kvůli tomu oblast čelí odhazování odpadků, sešlapávání kořenů či borůvčí, přibývá holých míst.

Dva různé okruhy

Klidnějšího provozu aut v okolí Adršpachu si všímají i v sousedních Teplicích nad Metují. V minulosti v kolapsových dnech se tam odbývaly velké manévry.

„Právě jsme si s paní tajemnicí říkaly, že provoz na silnicích je celkem v pohodě. Už vloni a letos znovu se silnice v obou směrech neucpává,“ popisuje Beata Radoňová z teplického infocentra. Vloni přijelo do Teplických skal 91 tisíc turistů, letošní návštěvnost patrně nevybočí. Kdo nezaparkuje přímo ve Střmenském podhradí, má na výběr několik parkovišť ve městě.

Turisté však často nerozlišují, že v Adršpašsko-teplických skalách bývají dva provozovatelé skalních okruhů i odlišné podmínky.

„To, že má Adršpach rezervační systém, lidé vztahují i na Teplické skály a trošku je to odrazuje. My jsme zavedli online vstupenky, ale zatím jejich efekt neumím posoudit. Bohužel si je lidé pletou s adršpašským rezervačním systémem, ale když jim vysvětlíme, že u nás online koupená vstupenka platí jeden týden a oni si mohou vybrat čas návštěvy zcela podle svého, jsou rádi,“ říká Beata Radoňová. Teplické skály tím chtějí odbourat občasné fronty u vstupu.