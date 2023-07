Turistka si v Adršpachu poranila nohu, ze skal ji musel vyzvednout vrtulník

Hasiči dostali výzvu v pondělí v 15:30, že mají vyrazit k bodu záchrany u nástupiště na lodičky. Žena se nacházela o necelých sto metrů dál za skalním předělem. Záchranáři se jí ujali na prostranství s Goethovou bustou u Velkého vodopádu.

„Turistka utrpěla vážnější zranění nohy, které bylo provázeno i krvácením. Standardně jsme spolupracovali s hasiči i skalní záchrankou a poskytli ženě potřebné ošetření. Poslali jsme tam vrtulník, který pacientku vyzvedl v podvěsu ze skal. Dál už pokračovala v sanitce do náchodské nemocnice,“ sdělil mluvčí hradeckých zdravotnických záchranářů Ivo Novák. Deník uvedl, že žena uklouzla a zlomila si nohu.

První byli na místě dobrovolní hasiči z Adršpachu, kteří ženě zafixovali nohu a uložili ji do vakuové matrace. Další jí pak pomáhali do transportních nosítek a do podvěsu. Vrtulník poté přepravil pacientku na louku u Ozvěny.

Zásahu se účastnili profesionální hasiči z Broumova a lezecké družstvo z Velkého Poříčí, dobrovolné jednotky z Adršpachu a Meziměstí a Skalní záchranná služba.