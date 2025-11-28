Prořezávající domy a skály. Adršpach zná vítěze soutěže na vstup do skal

Restaurace, infocentrum i prodejna suvenýrů, vše skryté v přírodně pojatých budovách, mezi nimi „soutěsky“. Tudy by jednou turisté mohli přicházet od parkovišť v Dolním Adršpachu na Náchodsku ke vstupu do vyhledávaného skalního města. Samotná stavba není zatím aktuální, obec však chce mít vizi na další léta.
Otevřené soutěže se zúčastnilo 22 ateliérů. V pětici, která se dostala do druhého kola, byla tuzemská studia, ale také Slováci, Poláci a Švýcaři. Vítězem je pražský architekt Michal Šrámek a jeho tým.

„Rozhodnutí o vítězi bylo jednoznačné. Máme návrh, který je vodítkem, jak by to mohlo vypadat. Co tam je, nemusí být nutně finální stav. Některé záležitosti jsou problematické, třeba mezi skalami není dost prostoru na turistickou stezku, narazit může i rozšíření parkoviště,“ říká místostarosta Adršpachu Tomáš Dimter (Máme rádi Adršpach).

Skalní město platí za nejnavštěvovanější přírodní památku Česka, podle Czech Tourismu ji loni vyhledalo 488 tisíc turistů. Soutěž moderovaná společností CCEA MOBA měla posoudit současný stav a nabídnout řešení do budoucna.

Zkultivovat vstup

Odborníci dostali za úkol zkultivovat vstup do skal architektonicky i urbanisticky.

„Víme, jak se nyní staví na podobných místech ve Švýcarsku či Itálii. Pro vesnici by to mohl být kvantový skok. Návrh není velikášský ani nafoukaný. Architekt to pojal velmi elegantně: návštěvník přijede do Adršpachu a před sebou uvidí – skály. Ve výhledu bude jen jedna budova hotelu a skála Indián, několik schodišť povede turisty na pěknou piazzettu, kolem které porostou staré borovice. Teď je tam jalový prostor. Kdyby zmizel, bylo by to pěkné,“ míní místostarosta.

Turisté v budoucnu přejdou silnici a ocitnou se na na vyhlídkové střeše jedné z budov. Architekti popisují, že tři nové stavby s předními a bočními prosklenými stěnami „prořezávají“ z terénních zlomů.

„Nástupní prostor Adršpašských skal se vstřebává do krajiny i do obce. Objekty splývají s terénem, zarůstají zelenými střechami nebo naopak navazují na stávající zástavbu obce. Areál se snaží nevyjímat z okolí,“ přibližují tvůrci.

Architekti představí vítězný návrh

S výsledky architektonické soutěže se zájemci seznámí v pátek 28. listopadu od 18:00 v jídelně Continentalu v Horním Adršpachu.

Průvodcem bude architekt Igor Kovačević z CCEA MOBA, zúčastní se také akademický architekt a autor vítězného návrhu Michal Šrámek s týmem.

Pracovníci Technických služeb Adršpach, kteří se starají o skalní okruh i zázemí pro turisty, připomínají, že o novém vstupu do skal se diskutuje léta. Měl by odpovídat evropskému významu skalního města. Areál vznikl před víc než pětadvaceti lety, Technické služby sídlí ještě v budově z časů pískovny.

Díky rezervačnímu systému, který běží pátým rokem a umožňuje prohlídku pouze 4 tisícům návštěvníků denně, zmizely dopravní kolapsy na silnicích a návštěvnost se rozprostřela i mimo letní měsíce. Kvůli tomu je třeba nabídnout i zázemí pro případ sychravých či zimních dnů. V sezoně má nový areál zabezpečit průchod 90 tisíc turistů měsíčně, v zimě asi 6 tisíc.

„Tržnice“ zmizí

Výraznou změnou bude, že zmizí nynější zastřešená „tržnice“ se stánky prodávajícími hranolky či kebab. Zmizí i sousedící toalety rekonstruované před osmi lety. Záchodky kapacitou nestačí, navíc se nedají používat v zimě. Dnešní infocentrum dokončené roku 2017 nahradí nový pavilon s kavárnou a zázemím personálu.

Toalety jsou dosud na dvou místech, nově budou troje, u parkovišť, v restauraci a v pavilonu u skal.

Architekti také navrhli změny v příjezdu aut. Dosud na velké parkoviště vjíždějí auta od Trutnova a zároveň i od Teplic nad Metují. Nově by turisté jedoucí od Teplic mohli odbočit na velká parkoviště asi o sto metrů dřív, u nádraží by kvůli tomu vznikla okružní křižovatka.

Dosud je na obecních parkovištích 600 míst pro auta a 60 pro autobusy a karavany. Architekti rozkreslili 520 mít pro auta, 20 pro autobusy a karavany, zároveň však označili i rezervní pozemek, kam by se vešlo ještě 80 aut. Hladký přístup by měli mít ke skalám i cestující od vlaku či linkových autobusů nebo přijíždějící na kole.

Uspořádání soutěže včetně odměn pro architekty vyjde na 1,85 milionu korun. Obec má teprve před podpisem smlouvy s vítězem, dopracování dokumentace se předpokládá nejdříve v roce 2027.

Zadání soutěže počítalo, že proměna vstupu do skalního města vyjde na 110 milionů korun bez započtení daně. Je to částka odhadnutá organizátorem soutěže a zpřesní ji až další projektová dokumentace. V této částce není započítáno mimo jiné vybavení budov ani nové rozvody.

„Celkové předpokládané náklady na vybudování nového vstupního areálu činí 253 milionů korun,“ odkázala na odhad odborníka Igora Kovačeviće a společnosti Renards v prohlášení na sociálních sítích zastupitelka a jednatelka Technických služeb Pavlína Nešporová (Adršpach – Zodpovědný plán).

Jednatelka je přesvědčena, že architektonická soutěž měla velmi vysokou kvalitu: „Na vítězný návrh máme nyní převážně pozitivní ohlasy mezi obyvateli i od veřejnosti, “ říká.

Dotaci odpískali

Soutěž vzbuzuje rozruch. Pnutí je mezi vedením obce a jejími Technickými službami. Ty dostaly za úkol být zadavatelem soutěže, a to proto, že je to daňově výhodnější. Zastupitelé také souhlasili s neveřejným zadáním soutěže.

Místní podnikatelka se pak detailů domáhala podle zákona o svobodném přístupu k informacím a kritizovala celou akci jako netransparentní. Do domácností poslala dopis s řadou otázek i nařčení, například že nový vstup do skal má zlikvidovat dosavadní gastroprovozy. Jednatelka Nešporová však výtky v podrobném rozboru odmítla.

Technické služby už žádaly o víc než dvousetmilionovou dotaci, ale protože nebylo reálné stihnout termíny, obec podle místostarosty rozhodla žádost stáhnout. Avšak aby se tak rozsáhlá stavba uskutečnila, je podle Pavlíny Nešporové dotace podstatná.

Technické služby po zmiňované kritice letos procházejí procesním auditem, který zatím vážné nedostatky nenašel. Podle starosty Jakuba Vajdy (Máme rádi Adršpach) obec získá za letošek od Technických služeb do rozpočtu 18 milionů korun, vydělaných na provozu skalního okruhu.

Místní víc zajímá hotel, proti je petice

Obec i její firma zdůvodňují, že proměna vstupu do skal vychází ze strategického plánu rozvoje obce do roku 2032. Někteří obyvatelé si myslí, že nový vstup do skal není pro obec nijak akutní.

„Takový projekt Adršpach vůbec nepotřebuje, je to nesmysl. Turismus Adršpachu škodí, v létě nepřipadá v úvahu jít do skal a vzít s sebou návštěvu,“ říká pod podmínkou anonymity usedlík z Dolního Adršpachu, jehož víc trápí řidiči nedodržující rychlost v obci, nedokončený chodník nebo developerský projekt na stavbu obřího hotelu.

Ani další oslovený majitel domku v Dolním Adršpachu nestojí o zveřejnění jména.

„Záměr zkulturnit vstup do skal je dobrý, fastfoodové stánky jsou trošku ostuda,“ podotýká. Neví však, co si má myslet o soupeření radnice s Technickými službami, a víc ho zajímá obcí odsouhlasená stavební uzávěra i projekt hotelu s apartmány a bazénem Lázně Pramen Adršpach pro téměř 400 hostů.

Adršpach vyhlásil stavební uzávěru, chce přidusit boom ubytovacích projektů

Petici proti hotelu podepsalo už přes 5 tisíc lidí, podpořila ji lezkyně a architektka Anna Hanuš Kuchařová nebo lezec a novinář Tomáš Etzler, připojují se i Poláci. Obec na jaře vydala prohlášení, že záměr je příliš monumentální, a sleduje ho s obavami, že negativně dopadne na životní prostředí i život ve vsi.

Projekt za 1,5 miliardy korun připravuje společnost Crescon s majitelem pozemku podle návrhu uznávaného architekta Josefa Pleskota, podstatné bude posouzení od Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

