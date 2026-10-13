13. října 2026
Kvíz: Velký plavecký kvíz pro sportovní fanoušky i milovníky zajímavostí
Plavete rádi? Anebo jste hlavně dobrý plavecký teoretik? Své znalosti plaveckých stylů i zajímavostí ze světa vodního sportu si můžete otestovat v našem kvízu. A jako bonus vás čeká i pár otázek na konkrétní sportovní a relaxační centrum v Královéhradeckém kraji. Ponoříte se do následujícího kvízu, anebo rovnou zatoužíte po osvěžení v Aquacentru Vrchlabí?
Relax i sportovní vyžití.
Obsah byl připraven ve spolupráci s Aquacentrem Vrchlabí.
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