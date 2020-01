Sportovní události v kraji: Lyžařky vystřídá Sagan

Naději převzít štafetu po zmíněných událostech minulých dvou let mají letos cyklisté. Byť půjde „jen“ o společné mistrovství republik České a Slovenské, může z toho opravdu být událost roku.



Zvlášť, pokud na šampionát, podobně jako na ty v předcházejících letech, dorazí Peter Sagan, slovenská silničářská celebrita, trojnásobný mistr světa.

Cyklistika: nejen silničáři, i cyklokrosaři

Definitivní jistotu, že Peter Sagan letošní domácí šampionát, jehož centrum bude v Opočně, ozdobí, asi bude až ve chvíli, kdy bude stát na startu závodu jednotlivců s hromadným startem.

I když to úplná jistota není, poměrně značná pravděpodobnost, že se tak stane, rozhodla o tom, že červnovým podnikem musíme začít. A v naší nabídce by byl vysoko, i kdyby Peter Sagan nedorazil. Současná česká a také slovenská cyklistika totiž může nabídnout řadu skvělých borců, kteří závodí na nejprestižnějších světových závodech, a k tomu velmi silný tým pořádajícího hradeckého klubu, který do nové sezony vyrazí pod názvem Elkov Kasper.

A ještě jedna cyklistická událost do Královéhradeckého kraje premiérově dorazí, a to už za pár dní. 11. ledna se totiž v Jičíně pojede letošní mistrovství v cyklokrosu a na jeho startu bude kompletní česká špička.

Světový pohár nabídne letos slopestyle

Takové lákadlo jako březnové závody světové ženské elity to sice asi není, přesto i letos Špindlerův Mlýn uvidí podnik Světového poháru. A ne nijak ledajaký, snowboardový slopestyle tam bude mít jeho finále. Je to dobrá zpráva pro fanoušky Šárky Pančochové, která patří v této disciplíně k širší světové špičce. Ta si atmosféru závodu Světového poháru v domácím prostředí užije ve Špindlerově Mlýně po třech letech, závodit se tam bude 20. a 21. března 2020.

Pokus zahrát si v Lize mistrů o trofej pro vítěze

Zapomeňme na všechny dohady o tom, jak moc je, či není hokejová Liga mistrů prestižní ve srovnání s ostatními sporty, zahrát si její finále má i tak velmi dobrý zvuk.

Hned na začátku ledna se o to budou pokoušet hokejisté hradeckého Mountfieldu, kteří ve druhé polovině minulého roku prošli ze základní skupiny až do semifinále. Už v úterý na ně ve švédském Stockholmu čeká úvodní semifinálový duel s tamním Djurgardenem, o týden později se hraje odveta v Hradci Králové.

Slavit na jejím konci postup do finále, to by bylo něco, co by se v klubové kronice hodně skvělo.

Tradice ve Štikovské rokli i v Hořicích

Motoristé se mohou v letošním roce opět těšit na tradiční vyhledávané podniky, které jsou na programu v tradičním čase. Pro autokrosaře a jejich fanoušky je už nepostradatelný závod mistrovství Evropy v Nové Pace, vyhrát na trati ve Štikovské rokli se dlouhodobě považuje za velmi prestižní záležitost. Opět o to bude evropská autokrosová elita usilovat první červencový týden, půjde o pátý podnik seriálu, který jím vstoupí do své druhé poloviny.

Nedaleké Hořice budou i letos svědky dvou tradičních závodů silničních motocyklů. Starší, tradičně ve druhé polovině května pořádaný podnik 300 zatáček Gustava Havla našel konkurenci v srpnové Tourist Trophy, v jejímž rámci se na zdejším okruhu znovu utká špička evropského šampionátu na přírodních okruzích (IRRC). Ve hře bude i řada českých jezdců včetně domácího Marka Červeného či Kamila Holána, borců, kteří jsou schopní obstát v těžké mezinárodní konkurenci.

Útok Lvic na stříbro, fotbalistů na postup

Do sportovního kalendáře významných akcí v kraji mohou výrazně promluvit také kolektivy, které hrají dlouhodobé soutěže. Který z nich by mohl na jaře připravit svým fanouškům příjemné zakončení právě probíhající sezony?

Patrně nejblíže k tomu mají basketbalistky Sokola Hradec Králové. Podzim Lvice zvládly výborně a pokud budou takto pokračovat, mohou směle snít o zisku stříbrných medailí, stejně jako to dokázaly v letech 2015 a 2017.

Pak tu jsou dvě mužstva, jejichž snem je postup do vyšší soutěže. Naději po podzimu drží fotbalisté Hradce Králové, už několik sezon marně usilující opustit 2. ligu a vrátit se mezi prvoligovou elitu. Ještě větší naději pak mají druholigoví hokejisté Vrchlabí. Ti o postup do 1. ligy usilují druhý rok za sebou.