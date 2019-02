Venkovní jízda trvá dál, hokejisté Hradce vítězí

Mountfield tuto šňůru zahájil po poslední reprezentační pauze ve středu výhrou 3:1 v Olomouci, pokračoval v ní v pátek vítězstvím 5:1 v Třinci a včera ji završil dalším triumfem, tentokrát 4:1 právě v Karlových Varech.

Devět venkovních bodů ve třech venkovních zápasech bezprostředně za sebou Mountfieldu výrazně přibližuje jeho cíl, s nímž šel do závěru základní části, místo v elitní čtyřce, která má ve čtvrtfinále play off výhodu, je totiž stále blíž. Ještě víc přiblížit jej může už zítřejší zápas, v němž Hradec zakončí velké cestování za svými soupeři. K poslednímu zápasu čtyřzápasové šňůry se vypraví do Brna.

Souhrn 45. kola

Přitom hradečtí trenéři neměli před cestou do Karlových Varů jednoduchou pozici. Do sestavy se sice vrátil uzdravený útočník Vincour, jenomže s týmem vůbec neodjeli další útočníci Smoleňák, Lessio a Bičevskis. Přesto Mountfield od začátku potvrzoval roli favorita a na dvoubrankový náskok mu stačilo 12 minut. Nejprve se prosadil Paulovič, jenž po brankářem Karlových Varů vyražené střele bekhendem rychle dopravil puk do sítě, po něm se něco podobného povedlo Filipu Pavlíkovi, který si sjel z kruhu na střed, bekhendovou kličkou zmátl obránce i gólmana Novotného a pohodlně poslal puk do branky.

Hradec zápasu vládl, půřesto krátce před jeho polovinou přišla nepříjemná zápletka. V poslední době střelecky velmi produktivní domácí útočník Flek totiž překonal brankáře Pavelku, jenž odchytal třetí vítězný venkovní zápas Mountfieldu, a snížil.

Drama ale netrvalo dlouho, už za dvě minuty se podruhé v zápase prosadil obránce Filip Pavlík a Hradec si vzal dvoubrankový náskok zpět na svoji stranu.

Bylo po dramatu, Mountfield ve zbytku zápasu bezpečně kráčel za další výhrou, kterou si upevnil třetí místo v extraligové tabulce. Navíc necelých osm minut před koncem vše vyšperkoval Petr Štindl, obránce, který za Hradec nastoupil poprvé v této sezoně. V 53. minutě Štindl přesně tečoval jednu ze střel mezi betony domácího gólmana Bednáře a připsal si tak v první zápase za Hradec zároveň první gól v jeho dresu.

Třetí výhra po reprezentační pauze drží Mountfield nejen na třetí příčce, ale také jen jediný bod za druhou Plzní. Navíc odstup od pátého týmu v tabulce stoupá, včera, ještě předtím, než Vítkovice po uzávěrce této strany dohrály ve Zlíně, činil už 11 bodů.