Hokejové derby vyhrotilo rivalitu, Hradec chce tunel pro hosty a víc kamer

Napadení trenéra Pardubic je pro fanoušky hradeckého hokejového Mountfieldu stále tématem číslo jedna. Následky jsou nepříjemné hlavně pro dva příznivce, kteří už za napadení Lubiny uhradili stotisícovou pokutu od disciplinární komise. Dalších 80 tisíc za nedostatečnou pořadatelskou službu a 10 tisíc za vhazování předmětů na led uhradí oddíl.

Kvůli ochladnutí vztahů mezi kluby sešlo i z výpomoci sousedům, kteří se připravují na baráž a projevili zájem o tři hradecké hráče. Hovoří se o Juraji Bezúchovi, Janu Bergerovi a Sébastienu Pichém.

„Na rovinu říkám, že jim do baráže nepůjčím jediného našeho hráče,“ řekl pro deník Sport Miroslav Schön, předseda představenstva Mountfieldu HK, jehož k takovému prohlášení vyprovokovaly například žádosti z Pardubic o v pořadí již druhou omluvu za extempore, tentokrát za poškozování dobrého jména extraligy.

„Omluvili jsme se záhy po zápase. Tímto jsme s omluvami skončili. Pardubicím tato kauza docela vyhovuje, díky ní odvracejí na chvíli pozornost od svých vlastních problémů,“ uvedl.

Také kvůli tomuto prohlášení a událostem na hradeckém zimním stadionu se dá očekávat, že poslední derby letošní sezony hrané 8. března v Pardubicích nejspíš bude velmi vypjaté.

Ujčík kárá za nicnedělání

Další dopady útoku opilých fanoušků budou stavebně-organizačního charakteru. Hradec má podmíněně s odkladem do 30. dubna na dva zápasy uzavřenou tribunu na stání a sektor za střídačkami a za opakované problémy jej pokáral předseda disciplinární komise Viktor Ujčík.

„Jejich přístup k těmto věcem je dlouhodobějším problémem. Pořád se nic ze strany klubu nedělo, tak za toto nicnedělání a víceméně čekání, až se něco velkého přihodí, dostal hradecký klub pokutu osmdesát tisíc,“ vysvětlil někdejší útočník, jenž hráčskou kariéru ukončil před pěti lety.

Hradec sice již stavební firmě zadal možnost úpravy koridoru vedoucího na střídačku hostů a od tunelu na ledovou plochu, avšak s vyjádřením Ujčíka nesouhlasí.

„Nemyslím si, že bychom na předešlé problémy (fandové Hradce už loni v březnu polili pivem libereckého trenéra Pešána - pozn. red.) nereagovali. Náš stadion je nějak postavený a strukturovaný a bohužel ne ve všem vyhovuje. Nemůžeme jej přestavět ani dělat nějaké velké úpravy: není to náš majetek a pak je to stavebně natolik složité, že to ani nejde. Nesouhlasím se slovy pana Ujčíka, ale teď se můžeme pokusit udělat vše pro to, aby se takový exces neopakoval. Nechci se k tomu už vracet, ale myslím si, že se i tomu poslednímu se dalo předejít. Vždyť trenérů, kteří chodí na střídačku přes ledovou plochu, je více,“ zmínil generální manažer klubu Aleš Kmoníček, že Lubina zvolil cestu kolem domácího kotle.

Do objasňování incidentu se pustil rovněž hradecký fanklub. Podle některých příznivců si prý Lubina při míjení domácího kotle neodpustil vulgární gesta.

„Všichni jsme se snažili sehnat záběry prokazující zjevné provokování pana Lubiny. Bohužel ani z jednoho záběru nebylo jeho provokování prokazatelné. Ovšem ani toto by ty dva neopravňovalo k činu, který spáchali,“ píše v prohlášení fanklub, který se zároveň distancoval od finanční sbírky, která má útočníkům pomoct se splácením pokuty.

„To, co se stalo u nás na stadionu je neomluvitelné a nepřijatelné. Pro mnoho lidí je hokej jen záminka,“ uvedl.

Klub: Už se to nebude opakovat

Ke stavbě „ochranného tunelu“ pro realizační tým soupeře dojde až po sezoně. Ve zbývajících zápasech proto hostující trenéry a spol. bude provázet více bodyguardů než dosud. „Zatím nevíme, zda zastřešení bude technicky možné,“ uvedl Kmoníček.

Poslední incident klub přiměl rovněž k posílení prý již tak dostatečného kamerového systému a kvůli neustálým problémům s házením odpadků na led zvažuje, že zakáže občerstvení v hledišti.

„Opatření, která děláme, je dost, a jsem přesvědčen, že všechny z nich přispějí k tomu, že už se u nás podobná věc nebude opakovat,“ dodal Kmoníček.