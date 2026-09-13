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Kvíz: Jak znáte Ratibořice a Babiččino údolí ze slavné knihy Boženy Němcové?

13. září 2026

Romantické údolí podél řeky Úpy, pestré lesy, dole lučiny se starými solitéry, zámek i vesnická stavení. Do Ratibořic svého dětství zasadila spisovatelka Božena Němcová dějiště své novely Babička (1855), kterou psala jako hojivou náplast po smrti syna Hynka i jako výdělek v čase chudoby a nemocí. Pozoruhodné je, že Babiččino údolí postupem let bylo přetvářeno do podoby, aby co nejvíc odpovídala knize. Skutečná místa mají k idyle někdy daleko, tisíce návštěvníků však lákají stále. Jak dobře znáte slavné údolí?

Otázka 1/21

Kdo založil harmonickou krajinu v okolí Ratibořic?

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