Kvíz:

Vyznáte se v hokeji? Tyhle hráče byste měli poznat

26. září 2025

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají hráči různě po světě? Otestujte své znalosti v obrazovém kvízu.

Otázka 1/50

Pokud hokej jen trochu sledujete, tuhle tvář byste znát měli...

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Bydlení

Ve Vraném mají dvoupodlažní dům za cenu pražské garsonky. A může se i zvětšit

Fasáda září do okolí bílou barvou díky použité povrchové úpravě bílým točeným...

Revue

Priscilla Presleyová přiznala, že dceru nechala odpojit od přístrojů

Priscilla Presleyová (28. července 2025)

Revue

Dan Brown si vezme o 27 let mladší ženu, podle exmanželky byla jeho milenkou

Spisovatel Dan Brown a jeho snoubenka Judith Pietersenová (Praha, 19. září 2025)

Revue

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová dovolené v Turecku (červen 2025)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.