Ztráty pro reprezentaci. Dvořák, Kubiesa i Ondřej Beránek vynechají Finské hry

„Na turnajích EHT chceme pouze hráče, kteří jsou zcela v pořádku a jsou připraveni odvést stoprocentní výkon. V případě Ondry Beránka, Matěje Kubiesy a Tomáše Dvořáka jsme se po dohodě s nimi i jejich kluby rozhodli dát jim prostor pro vyléčení a doléčení. Šanci dostávají další tři kluci. Všichni jsou hladoví a odhodláni dokázat, že do reprezentace patří,“ uvedl trenér Zdeněk Moták, pro něhož půjde o první akci na střídačce národního týmu.
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Samorost ohromuje Finsko. Hokejisté jsou někdy jako piloti F1 bez řidičáku, říká
Osmadvacetiletý Pavlík i čerstvě šestadvacetiletý Kunc neprošli shodně posledním nominačním řezem před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Třiadvacetiletý Moravec reprezentoval naposledy loni v dubnu.
Český tým se v pondělí večer sejde v Praze k úvodnímu tréninku. První turnaj Euro Hockey Tour v nové sezoně rozehraje ve čtvrtek v O2 areně duelem se Švédy. Po pátečním přesunu do Helsinek se hokejisté utkají s finalisty posledního MS - v sobotu s domácím Finskem a v neděli zakončí vystoupení na severu Evropy soubojem se Švýcary.
Nominace českých hokejistů na Finské hry
Praha a Helsinky, 5.-8. listopadu
Brankáři: Pavel Čajan (Litvínov; 0 zápasů), Dominik Frodl (Karlovy Vary; 3), Jan Bednář (Ässät Pori/Fin.; 1).
Obránci: Marian Adámek (10 zápasů/2 branky), Jakub Galvas (oba Třinec; 36/5), Radek Kučeřík (29/0), Libor Zábranský (oba Kometa Brno; 45/1), Tomáš Galvas (Liberec; 16/0), Matteo Kočí (Karlovy Vary; 0/0), Jan Košťálek (Pardubice; 50/6), David Moravec (Mladá Boleslav; 3/1), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.; 49/0), Andrej Šustr (Jukurit Mikkeli/Fin.; 31/5).
Útočníci: Roman Červenka (231/67), Jiří Smejkal (68/10), Matěj Stránský (100/21), David Tomášek (všichni Pardubice; 92/27), Matěj Blümel (50/16), Filip Chlapík (51/16), Vojtěch Hradec (5/0), Michael Špaček (všichni Sparta Praha; 89/17), Jakub Flek (125/33), Michal Kunc (oba Kometa Brno; 10/2), Ondřej Kovařčík (23/4), Daniel Voženílek (oba Třinec; 63/14), Jan Bambula (Karlovy Vary; 6/0), Jakub Konečný (Kladno; 2/0), Radovan Pavlík (Hradec Králové; 18/1), Jakub Rychlovský (Liberec; 10/3), Jan Myšák (HV 71/Švéd.; 2/0), Radim Zohorna (Färjestad/Švéd.; 33/4).