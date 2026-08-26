Zrození katastrofy. Zkázu na Světovém poháru 1996 rozjel svár Jágr kontra Bukač

Bedlivě vyhlížený turnaj ještě ani nezačal a v českém týmu už pěnilo napětí. Kouč zvažoval rezignaci, největší hvězda tušila zradu a další hráči brblali: „Tohle je nároďák?“
Většina příznivců netušila, k jaké sportovní pohromě se schyluje. Jarní parádní marš za titulem na šampionátu ve Vídni, kde Češi ve finále zdolali Kanadu 4:2, je náramně naladil. Na World Cupu, volném pokračování Kanadských pohárů, do nichž dříve nastupovaly i nejváženější kapacity z NHL, chtěli vidět další úspěch.
Pro mužstvo se jmény Jágr, Nedvěd, Holík, Hamrlík, Reichel, Lang či Ručinský se v novinách používal název Dream Team po vzoru amerického basketbalového výběru pro olympiádu v Barceloně.
Za blamáž nejvíc mohl Bukač. Ať se na mě klidně naštve. Za daných okolností si připadal zbytečný. Jenže podle mě mohl udělat dost, aby potupu odvrátil.